Les acteurs du marché des chefs se lancent dans le cycle de division contre les projets de loi

Ici. Nous. Aller!

Ce sont les séries éliminatoires, donc chaque match est désormais le plus important de la saison. Pourtant, il est difficile de surestimer l’importance du match de la ronde de division des Chiefs de Kansas City contre les Billets de buffle au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York, dimanche soir.







Que ce soit parce que les deux équipes sont devenues des rivaux importants de l’AFC – ou que les Bills ne sont qu’un partenaire important. bâton de mesure pour les Chiefs, c’est le match éliminatoire que tout le monde veut voir. Certains des matchs les plus épiques de l’histoire de Kansas City ont eu lieu lorsque ces deux équipes se sont affrontées alors que la saison était en jeu. Dans ce concours, il ne faut en attendre rien de moins.

Voici quelques Chiefs qui pourraient être à la mode alors que les deux équipes se battent pour le droit d’affronter les Ravens de Baltimore dans le Championnat AFC dimanche prochain.

Taureaux

Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Récepteur large Rashee Rice : Il prend le relais. La recrue est déjà une étoile. Dimanche soir, il sera sur une très grande scène, ayant la chance de franchir une nouvelle étape pour devenir un nom familier. Il a la confiance du quart-arrière Patrick Mahomes, un arbre de parcours un peu plus complet et vient de réaliser une performance en carrière dans un match éliminatoire. Tout va dans la bonne direction. Nous devrions nous attendre à de la grandeur contre les projets de loi.

BORD George Karlaftis : À sa deuxième saison, il est désormais un vétéran grisonnant – ou du moins il est jouant comme un. Karlaftis a déjà été une force contre la passe et la course – et il s’améliore au fil de la saison. Dans ce match, atteindre le quart-arrière de Buffalo, Josh Allen, sera la clé d’une victoire à Kansas City – mais il en sera de même pour rester discipliné et le contenir lorsqu’il tentera de courir. « Furious George » devrait jouer un rôle important dans la façon dont l’équipe du coordinateur défensif Steve Spagnuolo atteint ces deux objectifs.

Le demi de coin Trent McDuffie : Le nouvellement créé Tous pro a été sensationnelle cette saison. Il est le meilleur cornerback restant en séries éliminatoires. Son principal concurrent, L’Jarius Sneed, joue juste à côté de lui. Lors du repêchage de 2022, les Chiefs ont devancé les Bills pour sélectionner McDuffie – et il a la chance de faire en sorte que les fans de Buffalo continuent de regretter ce jour. Il sera un élément clé du blitz de Spagnuolo, où il compte déjà trois sacs cette saison. Il affrontera également un autre joueur prometteur de deuxième année : le receveur des Bills Khalil Shakir. Rien ne sera facile pour McDuffie, mais il livre chaque semaine. Alors qu’il fait échouer les projets de loi une fois de plus, nous devrions apprécier ce que nous avons dans le numéro 22.

D’autres vont dans la bonne direction : les sécurités Chamarri Conner et Mike Edwards, les porteurs de ballon Isiah Pacheco et Clyde Edwards-Helaire, le secondeur Nick Bolton, le plaqueur Donovan Smith, le garde Trey Smith et le botteur Harrison Butker.

Ours

Mark Hoffman/Milwaukee Journal Sentinel / RÉSEAU USA TODAY

Récepteurs larges Marquez Valdes-Scantling, Skyy Moore, Richie James, Mecole Hardman, Kadarius Toney et Justyn Ross : Ces dernières semaines, Kansas City a connu le succès en concentrant l’attention de Mahomes sur un plus petit nombre de receveurs. Contre Buffalo, il n’y a aucune raison de penser que l’équipe recommencera à transmettre le ballon à ces autres gars. L’offensive est, comme nous l’avons espéré toute la saison, désormais basée sur Rice, Pacheco et l’ailier rapproché Travis Kelce. Justin Watson obtiendra des clichés, tandis que les autres joueurs devraient voir leurs opportunités rester limitées alors que l’équipe s’appuie sur ses meilleurs joueurs pour les séries éliminatoires.

D’autres vont dans la mauvaise direction : les demi de coin Jaylen Watson et Joshua Williams, l’ailier rapproché Blake Bell et la sécurité Deon Bush

Choix de valeur (dormeur) : plaqueur défensif Mike Pennel

Photo de Ryan Kang/Getty Images

Les gros titres autour d’un match entre les Chiefs et les Bills se concentrent généralement sur les quarts-arrières et la course aux passes de chaque équipe. Mais Pennel a été ramené dans cette équipe pour une raison – et dans ce match, c’est une raison importante. Alors que Derrick Nnadi est maintenant opéré, Pennel devrait intervenir en tant que principal porteur de points sur le front défensif de Kansas City. Il aura les mains occupées avec le porteur de ballon des Bills, James Cook, qui a accumulé près de 1 600 verges au total à sa deuxième saison. Il menace de briser les gros jeux à chaque fois qu’il touche le ballon – et cela pourrait bien être l’un des facteurs les plus importants de ce match. Si « MVPennel » et compagnie peuvent contenir Buffalo sur le terrain – rendant son attaque unidimensionnelle – vous devez apprécier la chance des Chiefs de gagner.

