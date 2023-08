Les acteurs du lithium se battent pour percer pour répondre à la demande de véhicules électriques

À la périphérie d’El Dorado — cœur du boom pétrolier de l’Arkansas dans les années 1920 — une entreprise soutenue par Koch Industries cherche à accélérer considérablement l’extraction d’un métal de batterie essentiel pour sevrer le monde des combustibles fossiles, tout en prouvant que les opposants ont tort dans le processus.

Standard Lithium travaille sur une percée à l’intérieur d’un entrepôt blanc à proximité d’une immense usine chimique gérée par la société allemande Lanxess qui alimente l’installation en eaux usées saumâtres. Un groupe de tuyaux et de réservoirs dans l’usine de démonstration transforme la saumure en un composé de lithium en quelques jours au lieu d’un an ou plus que prennent les méthodes de récupération traditionnelles.

L’entreprise fait partie des dizaines d’entreprises qui s’efforcent de commercialiser une technologie permettant d’extraire le lithium directement de la saumure, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle source pour compléter les mines de roche dure et les immenses bassins d’évaporation qui fournissent actuellement le métal pour batteries au monde. Le résultat de ces efforts devrait façonner l’avenir du secteur, apportant soit la promesse d’une offre abondante, soit des revers qui irritent les investisseurs pendant des années.

Ces avancées sont collectivement connues sous le nom d’extraction directe du lithium, ou DLE. Ils promettent d’être moins chers, plus rapides et plus écologiques que la production traditionnelle de lithium en Amérique du Sud, qui détient environ la moitié des réserves mondiales de métal blanc argenté. DLE débloquerait également de nouveaux approvisionnements en Amérique du Nord, notamment en récupérant le métal de l’eau salée produite par le forage pétrolier.

« Il s’agit d’une étape évolutive dans l’industrie du lithium », a déclaré Robert Mintak, PDG de Standard Lithium, dans une interview. « Si nous voulons disposer d’une chaîne d’approvisionnement capable de répondre aux demandes de l’industrie du lithium, le DLE sera l’un des outils nécessaires. »

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques, cette nouvelle façon d’extraire le lithium est présentée comme la solution pour augmenter la production tout en protégeant l’environnement. Des milliards de dollars sont investis dans ce que Goldman Sachs Group appelle « une technologie potentiellement révolutionnaire », un peu comme l’impact perturbateur du schiste sur l’industrie pétrolière.

Certains producteurs et experts du secteur se montrent néanmoins prudents. Malgré l’essor des tests et du développement, ces techniques restent relativement peu éprouvées à grande échelle et leur perfectionnement pourrait prendre des années. Après tout, l’entrepreneur texan George Mitchell a expérimenté la fracturation hydraulique pendant des décennies avant de trouver la bonne méthode pour extraire de manière économique le gaz de schiste.

Le lithium atteint des sommets

Les prix du lithium ont atteint des niveaux record l’année dernière, alors que la croissance de la demande due au boom des véhicules électriques a entraîné un resserrement des marchés. Les prix ont depuis chuté au milieu d’un flux constant de nouvelles productions en provenance d’Australie, bien qu’ils restent élevés grâce à des perspectives optimistes de croissance des véhicules électriques. Un déficit attendu à partir de 2025 pousse les start-ups, les sociétés minières et même les grandes sociétés pétrolières à rechercher de nouvelles façons d’augmenter l’offre.

Après des années de travail intense de tests et de développement, le monde est sur le point de savoir si le DLE fonctionne à l’échelle commerciale.

Des poids lourds du pétrole et du gaz comme Exxon Mobil créent des entreprises pour extraire le lithium de la saumure des champs pétrolifères. Le groupe Rio Tinto, deuxième minier mondial, teste des méthodes d’extraction en Argentine, où il développe un projet de lithium. Pendant ce temps, Koch et le géant chinois des véhicules électriques BYD commercialisent déjà les technologies DLE.

Une poignée de projets commerciaux sont en cours de construction, notamment l’usine Centenario d’Eramet SA en Argentine, qui vise à être pleinement opérationnelle d’ici mi-2025. En Chine, Sunresin New Materials exploite déjà de telles usines.

Une grande partie de ce buzz peut être attribuée à l’attention croissante portée aux problèmes environnementaux et sociaux du secteur minier.

Pendant des années, les mines du désert du nord du Chili exploitées par SQM et Albemarle ont été considérées comme le moyen le plus propre et le plus simple de produire du métal. Ils pompent de grandes quantités de saumure sous un salin, qui est ensuite stockée dans des étangs géants pendant plus d’un an. Au fur et à mesure que l’eau s’évapore, le concentré obtenu est traité dans des usines voisines et envoyé aux fabricants de batteries chinois et coréens.

Aussi simple que rentable, ce procédé utilise beaucoup moins d’eau douce, de produits chimiques et d’énergie que l’exploitation minière en roche dure telle que pratiquée en Australie, le principal producteur. Mais la méthode d’évaporation signifie que des milliards de litres de saumure sont vaporisés dans l’un des endroits les plus arides de la Terre, ce qui, selon certains, constitue une menace pour la faune, comme les flamants roses qui peuplent ce paysage semblable à celui de Mars.

Le DLE vise à résoudre ces problèmes en utilisant des équipements tels que des filtres et des membranes pour éliminer directement le lithium et permettre à ce qui reste d’être renvoyé dans les lacs de saumure souterrains. Le processus est beaucoup plus rapide et utilise moins d’espace que les bassins d’évaporation. Tout cela réduit l’impact sur les écosystèmes désertiques fragiles – une solution acceptable pour les constructeurs automobiles et leurs investisseurs ainsi que pour les communautés et les gouvernements locaux.

La Bolivie et le Chili imposent le DLE pour exploiter leurs richesses en lithium, une mesure importante étant donné que le premier possède les plus grands gisements potentiels au monde et le second les réserves les plus économiquement exploitables.

Goldman Sachs estime que si 20 à 40 % des projets de saumure en Amérique latine utilisaient le DLE, cela pourrait augmenter la production de lithium de la région d’environ 35 % à partir de 2028, soit une augmentation de 8 % de l’offre mondiale.

Pourtant, les effets de la réinjection de saumure n’ont pas été correctement étudiés, et l’efficacité des usines DLE doit être mise en balance avec le besoin de plus d’eau douce et d’énergie que l’évaporation. Le projet Salar Blanco au Chili, par exemple, estime qu’il utilisera trois à huit fois plus d’eau douce.

L’avenir des technologies DLE est encore incertain et la faisabilité à long terme doit être évaluée

« L’avenir des technologies DLE est encore incertain et la faisabilité à long terme doit être évaluée », a déclaré SQM dans une réponse écrite aux questions de Bloomberg. Le deuxième producteur mondial négocie actuellement un nouveau contrat dans le cadre du modèle public-privé récemment annoncé par le Chili, qui inclut une exigence de pratiques plus durables.

Joe Lowry, le consultant chevronné de l’industrie surnommé M. Lithium, considère le DLE comme une technique permettant de débloquer de nouvelles sources en Amérique du Nord. Mais en Amérique du Sud, cela devrait être considéré comme un moyen d’améliorer plutôt que de remplacer la méthode d’évaporation, a-t-il déclaré, estimant que moins de 15 % de la production mondiale proviendra du DLE au cours de la prochaine décennie.

Pendant ce temps, plusieurs compagnies pétrolières soutiennent les efforts visant à récupérer le lithium des saumures de pétrole. Occidental Petroleum a déclaré qu’elle explorait l’extraction du lithium par saumure, tandis que l’Impériale détient une participation de 5 % dans la société minière canadienne E3 Lithium, qui teste la technologie DLE dans le champ pétrolifère canadien.

Koch, le géant de la transformation des carburants en engrais, considère l’extraction directe comme un moyen de contribuer à alimenter un marché qui devrait quintupler d’ici 2030 à mesure que l’adoption des véhicules électriques s’accélère. Le DLE est un « bouton facile, si vous voulez, pour que l’industrie du lithium puisse générer une quantité énorme d’approvisionnement dans des régions où elle ne pourrait probablement pas autrement », a déclaré Garrett Krall, directeur des initiatives stratégiques chez Koch Engineered Solutions.

La technologie de Koch est pleinement exposée à l’usine de démonstration de Standard Lithium à El Dorado. Koch a même investi 100 millions de dollars dans l’entreprise canadienne, qui prévoit de commencer à construire une installation commerciale DLE sur le site de l’Arkansas au début de 2025. Le PDG Mintak dit qu’il prévoit une pleine production d’ici 2026.

Pour les sceptiques du DLE, certaines petites entreprises sont devenues des paratonnerres pour les questions sur la technologie. Le vendeur à découvert Blue Orca Capital a exprimé des doutes sur la viabilité de la technologie de Standard Lithium en novembre 2021. Environ deux mois plus tard, Hindenburg Research a divulgué une position courte sur l’action dans un rapport critiquant la société basée à Vancouver. Standard Lithium a qualifié ces rapports de faux et de trompeurs.

Dans un parc industriel de la banlieue de Santiago, Summit Nanotech prépare une installation pour tester la saumure du nord du Chili. L’entreprise de Calgary utilise un matériau breveté pour absorber le métal et étudie des méthodes de réinjection, en appliquant les connaissances glanées dans les champs de pétrole de l’Alberta. L’extraction directe semble inévitable, étant donné la grande empreinte des bassins d’évaporation et l’opposition de la communauté qu’ils suscitent, a déclaré le directeur des géosciences Stefan Walter.

« Cela va prendre du temps », a-t-il déclaré. « Cela va être difficile, cela va demander beaucoup de capitaux. Mais toutes les nouvelles technologies innovantes sont un peu comme ça. — James Attwood et Yvonne Yue Li, © 2023 Bloomberg LP

