Les acteurs du jeu vidéo votent « oui » pour une autorisation de grève

Près de 35 000 Les membres du SAG-AFTRA ont voté en faveur d’une autorisation de grève sur le Accord sur les médias interactifsle le syndicat a signalé la nuit dernière. L’accord sur les médias interactifs couvre les membres travailler sur les jeux vidéo, qui incluent le doublage et la capture d’action en direct. SAG-AFTRA annoncé le autorisation de grève sur X/Twitter hier soir :

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

Les sociétés signataires qui utilisent l’accord sur les médias interactifs comprennent : Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Epic Games, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. et Jeux WB Inc..

Ces entreprises sont en négociation avec la SAG-AFTRA depuis octobre 2022 et ne sont pas parvenues à un accord équitable. Le modèle de négociations pour le SAG-AFTRA comprend « des salaires qui suivent l’inflation, des protections contre les utilisations abusives de l’intelligence artificielle et des précautions de sécurité de base. »

Ray Rodriguez, directeur des contrats de SAG-AFTRA, établit les liens entre les acteurs travaillant pour la télévision et le cinéma et les acteurs travaillant sur les jeux vidéo. « Entre les utilisations abusives de l’IA et le retard des salaires, ceux qui travaillent dans le secteur des jeux vidéo sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui travaillent dans le cinéma et la télévision. Cette autorisation de grève affirme clairement que nous devons parvenir à un accord qui rémunérera équitablement ces artistes talentueux, prévoira des mesures de sécurité de bon sens et leur permettra de travailler dans la dignité. Les moyens de subsistance de nos membres en dépendent.

Zeke Alton, membre du comité de négociation connu pour ses performances en matière de capture de mouvements dans Ratchet & Clank : Une Faille à part, Saints Rowet World of Warcraft, a parlé à Polygone sur certains des problèmes auxquels les acteurs sont confrontés. Il a évoqué le stress lié à la répétition d’une performance pour la capture de mouvement, l’utilisation de la technologie de l’IA pour éliminer les travail, et le fait que les acteurs vendent déjà leurs ressemblances à l’usage d’une entreprise. Il a détaillé certaines des revendications recherchées par les acteurs :

Nous demandons trois choses [for AI]. Consentement pour l’utilisation, transparence sur la façon dont il est utilisé et compensation pour cette utilisation. Nous pensons que cela est tout à fait raisonnable. Non seulement ils nous protègent en tant qu’artistes interprètes, mais au sens large, dans l’ensemble de la main-d’œuvre de la société, ces éléments sont nécessaires pour chaque travailleur afin de garantir qu’il protège qui il est en tant que personne et que nous n’appartenons pas tous uniquement à des entreprises.

En matière de sécurité, Sarah Elmaleh, présidente des négociations, connue pour son travail sur Ruée vers la Hi-Fi et Fortnitedit à Polygone« Nous avons vu des doigts ensanglantés, des blessures de stress répétitives dues au fait de soulever des AK-47 ou de gros canons de manière réaliste pour effectuer des virages et toutes ces pièces atomisées de ces animations qui s’enchaînent. » Alton a ajouté, « Souvent, vous suivez les instructions d’un animateur, d’un codeur ou d’un écrivain qui ne comprend pas qu’une personne ne peut pas s’accroupir et marcher pendant 20 minutes d’affilée. » Il a également déclaré : « Contrairement à une cascade télévisée, il n’y a pas de changement de garde-robe, de lumière ou de configuration. C’est l’automne, plongez à travers une table, puis recommencez pendant huit heures d’affilée.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.