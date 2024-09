Halloween Horror Nights 2024 se présente comme le foyer d’une maison hantée révolutionnaire intégrant la langue des signes américaine (ASL) « pour la toute première fois ».

C’est une affirmation difficile à prouver compte tenu de l’ampleur de la scène d’Halloween aux États-Unis et des innombrables attractions souterraines qui s’y cachent. Mais au moins, lors de l’événement annuel très populaire des studios Universal, la nouvelle expérience « A Quiet Place » entre bel et bien dans l’histoire.

« Ce qui m’a vraiment impressionné lorsque j’ai vu le film de John Krasinski pour la première fois, c’est le niveau de détail avec lequel il a raconté une histoire authentique, en particulier avec le personnage de Regan », a déclaré le directeur artistique John Murdy à IndieWire lors de la soirée d’ouverture de l’événement le 5 septembre aux Universal Studios Hollywood. (L’attraction est également disponible aux Universal Studios Florida à Orlando.)

« Nous voulions être tout aussi authentiques dans notre récit de l’histoire de son film et nous avons fait de notre mieux pour y parvenir », a-t-il déclaré. « Nous avons travaillé avec nos experts internes ici aux studios Universal et tous les acteurs de la distribution et avons fait appel à des experts en ASL. »

Le choix de l’actrice sourde Millicent Simmonds (« Wonderstruck ») pour incarner le personnage principal sourd du film de science-fiction de 2018 et de sa suite de 2020, « Sans un bruit, partie 2 », a été une victoire pour la représentation authentique de l’action qui a souligné le génie des débuts de réalisateur de Krasinski. Tendu et terrifiant, l’univers de « Sans un bruit » repose sur une invasion menée par des extraterrestres aveugles qui chassent les humains par le son. Vous ne pouvez pas éviter les frayeurs dans l’attraction, mais l’illusion est la même – à commencer par une vidéo silencieuse avant le spectacle qui utilise des sous-titres ouverts et apprend aux personnes faisant la queue quelques mots simples en ASL.

John Murdy sur le tapis rouge pour la soirée d’ouverture des studios Universal pour HHN 2024

« Lorsque vous visiterez la salle, vous verrez que nos artistes utilisent beaucoup la langue des signes américaine, et c’est dans l’ADN des Horror Nights », a déclaré Murdy. « Ce que nous essayons toujours de faire, c’est d’être aussi authentiques que possible par rapport aux films, aux émissions de télévision, à la musique, aux artistes, aux jeux vidéo et à tout ce que nous présentons lors de l’événement et d’essayer de toucher chaque détail. »

Ethan Van der Ryn et Erik Aadahl ont été nominés pour le meilleur montage sonore au 91St Oscars pour « Sans un bruit ». Dans un entretien avec ForbesMurdy a décrit certaines des techniques de pointe qu’il a utilisées pour concevoir le labyrinthe hanté. C’est une expérience remarquablement silencieuse par moments, mais diffusant des fréquences subtiles dans toutes les directions, il cache également plus de haut-parleurs que n’importe quel autre labyrinthe Horror Nights à ce jour. Quatre créatures animatroniques grandeur nature, une autre rareté, apparaissent dans le labyrinthe hanté.

« Ayant organisé des soirées d’horreur pendant 19 ans, nous avons vraiment vu le genre de l’horreur évoluer au fil du temps, en particulier avec l’essor du streaming », a déclaré Murdy. « Il existe tellement de types d’horreur différents aujourd’hui et le genre est en constante expansion. En tant que curateurs, ce que nous essayons de faire, c’est d’exploiter toutes ces différentes saveurs. »

Le labyrinthe « A Quiet Place » aux Halloween Horror Nights 2024 DAVID SPRAGUE

Le box-office se porte plutôt bien dans l’ensemble et le récent film préquel, Sans un bruit : Jour 1, a prouvé que la base de fans de la franchise se maintenait stable en juin. Mais des questions subsistent quant à l’avenir incertain d’Hollywood au sens large. C’est particulièrement vrai pour les affaires à Los Angeles, où les implications d’un éventuel exode massif des professionnels de l’industrie se font encore sentir.

Interrogé sur le rôle des événements en direct dans l’écosystème de l’horreur, Murdy a déclaré qu’Halloween reste une « aubaine énorme pour l’industrie. Nous sommes dans un studio de cinéma. Les personnes avec lesquelles nous travaillons chaque année sur Horror Nights – si c’est quelqu’un qui dessine des élévations depuis un plateau, c’est très probablement quelqu’un qui est concepteur de production sur une émission de cinéma ou de télévision. »

Cette pollinisation croisée devrait être une lueur d’espoir bienvenue pour tout cinéphile se plaignant du prix des billets pour Horror Nights… ou du temps d’attente pour entrer dans « A Quiet Place ». Plus de travail signifie plus d’emplois et l’authenticité est la marque de fabrique d’une narration intéressante dans tout média de divertissement.

« Nous faisons appel à tous ces talents du cinéma parce qu’ils travaillent avec nous depuis 15 ans ou plus, dans certains cas, et ils adorent venir travailler en freelance pour nous, en tant qu’accessoiristes et habilleurs », a déclaré Murdy. « Beaucoup de gens, hommes et femmes, qui font ce travail viennent de la production. »

Les soirées d’horreur d’Halloween se déroulent à certaines dates Universl Studios Hollywood du 5 septembre au 3 novembre.