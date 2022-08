Les acteurs disent que les dangers du travail de voix off dans les jeux vidéo devraient être reconnus

Lorsqu’on demande à Ellen Dubin de décrire sa profession, cela ressemble à une performance pulmonaire à tout faire – des grognements gutturaux, plus profonds que l’océan, des cris stridents et des cris à glacer le sang.

“En fait, je me suis tiré l’aine pendant un travail de voix”, explique la comédienne vétéran nominée à plusieurs prix, faisant référence à ses concerts de jeux vidéo. “Le travail vocal est un travail physique – Si je ne fais pas l’action, ça ne marchera tout simplement pas.”

Avec des crédits récents qui s’étendent de films comme “Dune” à des titres de jeux massivement populaires tels que “Skyrim – The Elder Scrolls” et “Fallout 4”, Dubin dit que les jeux vidéo ont une mesure unique de difficulté pour les interprètes. C’est le seul endroit où un jour donné, elle chassera un zombie ou agira sur une blessure en une seule séance.

«Ces mondes peuvent vous emmener dans des endroits fous», explique Dubin qui sirote du thé à la lavande apaisant pour la gorge à Toronto quelques jours seulement après avoir tendu sa voix dans un rôle de démon. “À part un, je dirais que chaque jeu sur lequel j’ai travaillé a eu une sorte de tension vocale.”

Dans une enquête récemment publiée menée par la section torontoise de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) en juin 2021, les jeux vidéo ont été cités comme étant le domaine de travail le plus difficile et potentiellement dangereux qu’un interprète puisse assumer. . Sur les 264 répondants qui ont fait du travail vocal, 73% ont estimé que les sessions de jeux vidéo impliquaient un travail vocal extrême, 38% éprouvant de la fatigue. Près de 20% ont déclaré avoir du mal à retrouver une qualité vocale normale après un travail de jeu vidéo.

Le doublage est considéré comme une composante humaine essentielle d’une industrie qui devrait rapporter 204 milliards de dollars d’ici 2025, selon un rapport de marché de Lucintel. Alors que les progrès du photoréalisme continuent de transformer les personnages non humains en un phénomène croissant, les artistes canadiens disent qu’on leur demande de s’adapter, jonglant souvent avec de multiples personnalités qui couvrent à la fois les humains et les créatures.

“Regardez-nous dans une cabine, et vous nous surprendrez à bouger comme des idiots”, ajoute Dubin. “Si je suis un lézard ou une reine, je le deviens physiquement et plus tard, je sors généralement de ces cabines en transpirant.”

D’Arcy Smith, un ancien acteur et coach actuel en dialecte, voix et communication pour les artistes actifs, le compare à l’exercice.

“Le chant nécessite des choses comme l’agilité et le contrôle, tandis que les jeux vidéo nécessitent des rafales d’activité agressive”, explique Smith. “C’est la différence entre un marathonien et un haltérophile.”

Des experts vocaux tels que Smith s’assurent que les interprètes sont en mesure de faire ce qu’ils font bien sur le plateau. Cela comprend un coaching préventif sur les exigences des extrêmes vocaux, les nuances de la façon dont une action particulière devrait sonner du diaphragme d’un interprète et les meilleures méthodes de récupération, qu’il s’agisse de repos ou d’exercices corporels.

Ivan Sherry, un doubleur qui a travaillé en étroite collaboration avec Smith et Ubisoft Montréal, dit qu’on pourrait s’attendre à ce qu’il exécute entre 60 et 100 lignes par heure selon le travail – souvent des lectures à froid, ce qui ne permet pas beaucoup de préparation.

“Un directeur de voix m’a dit un jour que 50 % était une estimation approximative des acteurs qui ne peuvent pas passer une session”, explique Sherry. “C’est soit le défi, soit leur voix qui ne peut pas passer.”

Dubin ajoute que l’idée que les interprètes peuvent travailler sur des lignes à l’avance est souvent une idée fausse. Les développeurs de jeux, soucieux de protéger leur propriété intellectuelle, demanderont souvent aux interprètes de signer des accords de non-divulgation, ce qui place les interprètes de voix dans la situation précaire d’assumer les scripts qui leur sont remis au moment même du travail. Bien que cela soit souvent courant avec diverses autres formes de divertissement, cela présente des défis spécifiques lorsque les exigences vocales extrêmes des jeux vidéo sont prises en compte.

“Vous devez faire une performance émotionnelle à part entière en une ou deux prises”, explique Dubin. “Il y a parfois des centaines de lignes, et ils n’ont pas le temps d’attendre que vous appreniez à agir.”

Dans le cas des jeunes interprètes sans autant de reconnaissance de marque à leurs noms, ce rythme met une pression supplémentaire pour continuer à travailler même lorsque leur santé vocale peut être mise en danger. Pourtant, selon l’enquête, près de 28 % des personnes interrogées ont envisagé de refuser une session en raison des impacts sur leur voix.

“Beaucoup d’entre nous ont juste voulu plaire”, déclare Sherry, qui, comme tous les interprètes de voix interrogés, aime le travail d’une manière qui dépasse de loin les lacunes. “Les jeunes acteurs veulent garder leur emploi, donc il y a toujours un danger à croire qu’ils peuvent continuer sans problème.”

Le groupe industriel Entertainment Software Association of Canada est au courant de l’enquête de l’ACTRA et de ses conclusions, a déclaré Paul Fogolin, vice-président, Politiques et affaires gouvernementales, dans un courriel. Bien qu’il ne soit pas en mesure de fournir une déclaration officielle, il a déclaré que “la santé et le bien-être de leurs employés et sous-traitants” sont toujours une priorité pour les sociétés de jeux que le groupe représente.

L’ACTRA affirme que travailler avec l’industrie et les employeurs est essentiel pour aller de l’avant.

«En fin de compte, ACTRA Toronto est impatiente de créer un consensus de l’industrie autour de ces meilleures pratiques pour protéger les artistes interprètes ou exécutants contre les blessures, prolonger leur carrière et réduire l’attrition de la main-d’œuvre», a déclaré Karl Pruner, directeur des communications à ACTRA Toronto dans un courriel. “Nous voulons encourager l’industrie à considérer les interprètes de jeux vidéo comme une ressource précieuse qui doit être gérée de manière durable grâce aux meilleures pratiques.”

Certaines de ces meilleures pratiques consistent à prévoir au moins une pause de 10 minutes pour chaque heure de cascade vocale; engager un coach vocal pour les acteurs novices dans ce type de travail ; et pour un acteur, ne pas réserver de séances à moins de 48 heures d’intervalle.

“Je pense simplement que tout le monde doit se renseigner sur ce qu’est réellement ce travail et nous devons nous défendre nous-mêmes”, déclare Sherry. « Vous courez pendant quatre heures, vos jambes vont se fatiguer tout comme vos poumons. Ce sont nos muscles, et nous devons les respecter et les traiter tout aussi bien.

Noel Ransome, La Presse canadienne

