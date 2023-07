Les acteurs d’Hollywood pourraient rejoindre ses écrivains en grève, voici pourquoi

Les acteurs hollywoodiens pourraient être sur le point de rejoindre les scénaristes dans ce qui serait la première grève de deux syndicats dans l’industrie depuis plus de six décennies, avec d’énormes conséquences pour la production cinématographique et télévisuelle. Voici un aperçu de la façon dont cela pourrait se dérouler et pourquoi cela se produit.

QU’EN EST-IL DES NÉGOCIATIONS DES ACTEURS ?

Le contrat entre la Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists et les studios, services de streaming et sociétés de production qui les emploient expire vendredi soir à minuit, heure du Pacifique.

Les acteurs syndiqués ont voté à une écrasante majorité pour autoriser leurs dirigeants à déclencher une grève lorsque cela se produit. Mais ce n’est pas vraiment un délai difficile. Les deux parties ont indiqué leur volonté de parler pendant plusieurs jours après l’expiration, comme cela s’est produit avant que des résolutions ne soient prises dans les mêmes négociations en 2014 et 2017.

Les rapports ont indiqué que les pourparlers ont été productifs. Mais certains acteurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que leurs dirigeants ne poussent pas assez fort.

Plus de 1 000 d’entre eux, dont Meryl Streep, Jennifer Lawrence et Bob Odenkirk, ont ajouté leur nom à une lettre aux négociateurs disant qu’ils sont prêts à faire grève et craignent d’être « prêts à faire des sacrifices que le leadership n’est pas ». La lettre dit « ce n’est pas le moment de se rencontrer au milieu ».

La guilde, dirigée par la présidente et ancienne star de « Nanny » Fran Drescher, représente plus de 160 000 acteurs de cinéma, cascadeurs, journalistes de diffusion, annonceurs et animateurs, mais une grève n’impliquerait que des acteurs travaillant sur des émissions de télévision et des films.

QUE VEULENT LES ACTEURS ?

Bon nombre des mêmes problèmes qui ont poussé les écrivains à faire grève sont sur la table pour les acteurs, y compris ce que les guildes disent être une compensation réduite provoquée par un écosystème de streaming dans lequel les paiements de redevances ne sont plus liés à la popularité d’un film ou d’une émission de télévision.

Un rôle ou un crédit d’écriture dans une émission qui est devenue un succès avec une longue vie dans les rediffusions n’est plus la vache à lait qu’elle était autrefois. Et les syndicats affirment que l’inflation dépasse les augmentations de salaire prévues dans leurs contrats.

Pour les scribes et les interprètes, le passage au streaming et ses effets d’entraînement ont également signifié des saisons de spectacles plus courtes avec des écarts plus longs entre eux, et donc moins de travail.

Et comme les scénaristes, les acteurs craignent la menace d’une utilisation non réglementée de l’intelligence artificielle. SAG-AFTRA a déclaré dans une note aux membres que la capacité naissante de l’IA à recréer les performances de ses membres est « une menace réelle et immédiate » qu’elle veut éviter.

Les problèmes particuliers aux acteurs incluent le nouveau fardeau croissant des auditions auto-enregistrées – dont le coût était autrefois la responsabilité du casting et des productions.

LES ACTEURS DE HOLLYWOOD ONT-ILS FAIT LA GRÈVE AVANT ?

Les acteurs du cinéma et de la télévision se sont mis en grève pour la dernière fois pendant trois mois en 1980, bien que les acteurs des publicités diffusées se soient mis en grève deux fois depuis lors.

Dans l’ensemble, ils ont eu beaucoup plus de paix sociale que les scénaristes, dont les débrayages ont été beaucoup plus fréquents. Cela inclut l’impasse actuelle, dans laquelle 11 500 membres de la Writers Guild of America sont en grève depuis près de deux mois, sans fin en vue.

En 1960, le syndicat des acteurs, dirigé par le président de l’époque du SAG et futur président américain Ronald Reagan, s’est mis en grève pendant six semaines qui sont tombées au milieu d’une grève des écrivains de cinq mois, la seule fois où deux grands syndicats d’Hollywood ont quitté le travail en même temps.

Les acteurs ont montré un large soutien aux écrivains en grève, et beaucoup les ont rejoints sur des lignes de piquetage dans un acte de solidarité symbolique jusqu’à présent.

QUEL EFFET AURAIENT LES GRÈVES COMBINÉES POUR LES TÉLÉSPECTATEURS ?

La grève des scénaristes a eu un effet presque instantané sur les talk-shows de fin de soirée, y compris « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de NBC, « Jimmy Kimmel Live! » d’ABC. et « The Late Show With Stephen Colbert » de CBS, qui ont tous été mis en pause immédiatement. « Saturday Night Live » a supprimé ses trois derniers épisodes de la saison.

Au cours des deux mois qui ont suivi, de nombreuses séries télévisées scénarisées ont également été fermées, notamment « Stranger Things » de Netflix, « Hacks » de Max, « Yellow Jackets » de Showtime et « Severance » d’Apple TV+. Certains films auraient également été mis en pause.

Les acteurs rejoignant les écrivains forceraient presque tous les autres spectacles ou films qui n’ont pas encore été tournés dans un arrêt similaire. Les prochaines saisons d’émissions de télévision seraient retardées indéfiniment et les sorties de films seraient repoussées.

Les menus de streaming sur Netflix ou Amazon Prime Video ne montreront aucune différence immédiate, bien que les amateurs des séries originales de ces points de vente devront éventuellement attendre plus longtemps pour que leurs favoris reviennent.

Les exceptions seraient les productions se déroulant en dehors des États-Unis. Et les émissions de téléréalité, les jeux télévisés et la plupart des talk-shows de jour ne seront probablement pas affectés.

Les deux grèves jettent également un doute sur la viabilité des Emmy Awards, dont les nominations devraient être annoncées le 12 juillet avant une cérémonie en septembre, bien que les Tony Awards et les BET Awards aient réussi à se poursuivre malgré la grève des scénaristes.

QU’EST-CE QUI SE PASSE AVEC LES ÉCRIVAINS ?

La grève des écrivains a connu des piquetages persistants et quelques grands rassemblements pendant deux mois, mais jusqu’à présent, aucun mouvement. Il n’y a pas de négociations en cours entre les grévistes et l’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représente les studios, les streamers et les sociétés de production dans toutes les négociations syndicales de l’industrie. La plus longue grève des écrivains précédents, en 1988, a duré cinq mois.

Outre les problèmes qu’ils ont en commun avec les acteurs, les écrivains sont particulièrement préoccupés par la diminution du personnel utilisé dans les émissions, qu’ils appellent des « mini-salles ». Ils ont signifié beaucoup moins de travail et beaucoup moins de garanties de travail futur.

L’AMPTP affirme que les demandes des écrivains exigeraient qu’ils soient maintenus dans le personnel et payés lorsqu’il n’y a pas de travail pour eux. Le groupe a également déclaré avoir proposé de généreuses augmentations de salaire.

Les deux parties étaient si éloignées dans ses négociations que les pourparlers ont été rompus quelques heures avant l’expiration du contrat. Personne ne s’attend à ce que cela se produise vendredi avec les acteurs, mais il reste à voir si une grève pourra être évitée dans les prochains jours.

Films et télévision