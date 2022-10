Les acteurs de “Will & Grace” réagissent à sa mort – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Haston / NBC / Everett Collection

Leslie Jordan est honoré par sa famille TV de Volonté et grâce après sa mort tragique à l’âge de 67 ans. Après l’annonce de la mort de Leslie dans un accident de voiture le lundi 24 octobre, Sean Hayes a été la première personne des co-stars de Leslie de la sitcom emblématique de NBC à pleurer son décès avec un hommage sincère aux médias sociaux. Leslie a joué dans Volonté et grâce comme Beverly Leslie, qui était souvent l’épine dans Karen Walker (Megan Mullally) côté quand leurs ébats les uns avec les autres faisaient partie du succès continu de la série. Il a remporté un Emmy du meilleur acteur invité dans une série comique lors de la 58e édition des Primetime Emmy Awards en 2006.

Maintenant le Volonté et grâce Les acteurs se souviennent de leurs liens spéciaux avec Leslie alors qu’ils pleurent, avec le reste du monde, la perte de l’acteur et comédien bien-aimé.

Sean Hayes

Sean Hayes, qui a joué Jack MacFarland sur Volonté et grâce, a été le premier acteur à réagir à la mort de Leslie. Sean a partagé une photo de retour du duo ensemble sur Instagram avec un message sincère sur le décès de Leslie. “Mon coeur est brisé. Leslie Jordan était l’une des personnes les plus drôles avec qui j’ai eu le plaisir de travailler », a écrit Sean. “Tous ceux qui l’ont rencontré l’aimaient. Il n’y aura jamais personne comme lui. Un talent unique avec un cœur énorme et attentionné. Leslie, tu vas nous manquer, mon cher ami. 😔❤️.”



Eric McCormack

Eric McCormackqui a joué Will Truman sur Volonté et grâce, a posté une photo de lui et de Leslie en train de déjeuner à Londres en 2014. “RIP you sweet, hilarious man. Nous t’avons tous adoré. 💔 », a écrit Eric. Il a également tagué la co-star Debra Messing et Volonté et grâce créateur Max Mutchnick.

Eric a partagé un hommage séparé à Leslie sur Twitter. “Écrasé d’apprendre la perte de @thelesliejordan, le gentleman du sud le plus drôle et le plus dragueur que j’aie jamais connu. La joie et les rires qu’il apportait à chacun de ses #WillandGrace épisodes était palpable. Une trentaine d’années passées trop tôt. Tu étais aimé, doux homme », a-t-il écrit.

Écrasé d’apprendre la perte de @thelesliejordan, le gentleman du sud le plus drôle et le plus dragueur que j’ai jamais connu. La joie et les rires qu’il apportait à chacun de ses #WillandGrace épisodes était palpable. Une trentaine d’années passées trop tôt. Tu étais aimé, cher homme. 💔 — Éric McCormack (@EricMcCormack) 24 octobre 2022

Demi Lovato

Demi Lovatoqui est apparu dans Volonté et grâce lorsque l’émission est revenue pour trois saisons de retrouvailles de 2017 à 2020, a également honoré Leslie sur les réseaux sociaux.

Demi Lovato rend hommage à feu Leslie Jordan dans un nouveau post : « Ma douce Leslie… Ton sourire et ta personnalité ont illuminé la pièce quand je t’ai rencontrée. Je suis tellement content que nous soyons restés amis après notre rencontre il n’y a pas si longtemps… Je suis tellement honoré de vous appeler un ami. Je t’aime doux ange. pic.twitter.com/tbalvOAhbx — PopCrave (@PopCrave) 24 octobre 2022

“Ma douce Leslie… Ton sourire et ta personnalité ont illuminé la pièce quand je t’ai rencontrée”, a écrit Demi. « Je suis tellement content que nous soyons restés amis après notre rencontre il n’y a pas si longtemps… nous avions d’autres plans mais notre temps a été écourté. Vous manquerez tellement à tant de personnes. Je suis tellement honoré de vous appeler un ami. Je t’aime doux ange. Demi a également inclus deux selfies du couple souriant ensemble.