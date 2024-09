Les acteurs de Transformers One parlent de leur recherche de voix et de leurs amitiés durables

Josh Cooley Transformers 1 est officiellement certifié frais, juste à temps pour sa sortie en salle aujourd’hui. Voyons maintenant si le public pense que le film est aussi « badassatron » que le pensent les critiques. Perri Nemiroff de Fandango s’est assis avec les acteurs pour parler de la recherche de leurs propres voix uniques, des moments hilarants du film qui ont été améliorés et de la première figurine d’action qu’ils devaient absolument avoir.

Perri Nemiroff pour Fandango : J’ai lu qu’il y avait beaucoup d’improvisation. Pouvez-vous me dire quelque chose que vous avez amélioré dans la cabine de son, qui vous a fait dire : « Ils ne l’utiliseront jamais », mais qui est maintenant dans le montage final ?

Chris Hemsworth : Je pense à la question : « Où est ma tête ? Où est ma tête ? » [part] parce que, fondamentalement, vous avez l’action sur l’écran et vous la poursuivez. Vous faites juste des sons avec ce que vous voyez.

Keegan-Michael Key : J’ai essayé de prononcer beaucoup de gros mots, comme BOTdammit, mais je me suis dit : « Je ne sais pas quelle est la note. » Mais nous avons essayé. La réplique « badassatron » n’est pas improvisée, mais je ne m’attendais pas à faire ça en faisant une sorte de voix d’ordinateur. Je l’ai juste fait sur le moment. Et je crois que je dis quelque chose à propos d’une grotte avec des dents. Et encore une fois, en regardant l’écran, on se dit : « Il y a des dents dans la grotte ! » Je crois que j’ai juste commenté ce que je regardais.

Regardez la vidéo pour l’interview complète avec Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry et Keegan-Michael Key.





89%





Transformers 1

(2024)

est actuellement à l’affiche dans les salles.



Vous utilisez un appareil Apple ? Suivez Rotten Tomatoes sur Apple News.