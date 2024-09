Les acteurs de « The West Wing » visitent la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) — Avec le président Joe Biden loin de la Maison Blanche, c’est un autre homme, expérimenté dans le Bureau ovale, qui s’est tenu vendredi devant la roseraie et a lancé un vibrant appel au service.

Martin Sheen et d’autres membres du casting de « L’aile ouest » le drame à succès sur un président libéral et son équipe, ont été invités par la première dame Jill Biden pour un événement marquant le 25e anniversaire du spectacle.

Sheen a exhorté la foule à trouver quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, « quelque chose de profondément personnel et sans compromis, quelque chose qui puisse unir la volonté de l’esprit à l’œuvre de la chair ».

Sa voix et ses mains s’élevèrent, sa cadence correspondant parfaitement à celle du président Jed Bartlet, le personnage que Sheen a joué pendant sept saisons.

« Lorsque nous trouverons cela, nous découvrirons le feu pour la deuxième fois, et nous pourrons alors aider à élever cette nation et tout son peuple vers cet endroit où le cœur est sans peur et la tête haute », a déclaré Sheen.

« The West Wing » reste le favori de nombreux journalistes travaillant aujourd’hui à Washington, qu’ils soient libéraux ou conservateurs. Parmi ceux aperçus dans la roseraie, on trouve le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, républicain du Texas, et Joe Walsh, ancien membre du Congrès de l’Illinois, proche du Tea Party, aujourd’hui critique virulent de l’ancien président Donald Trump et partisan de la vice-présidente Kamala Harris.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer son personnage préféré, Walsh a répondu : « J’ai un faible pour Martin Sheen parce que je veux être président un jour. » (Walsh s’est présenté et a perdu une primaire républicaine contre Trump en 2020.)

Il était clair, à travers les discours et les touches de la soirée, qu’au moins quelques fans de « West Wing » travaillent à la Maison Blanche.

L’orchestre des Marines américains a joué les premières notes du générique de fin du spectacle alors que Biden et les autres acteurs sortaient. Il y a eu des références aux « gros blocs de fromage » — une tradition du spectacle qui oblige les membres du personnel à rencontrer des personnages excentriques ou décalés — et aux dialogues de type « walk-and-talk » dans lesquels les personnages se déplaçaient à grande vitesse dans les couloirs.

Les serveurs distribuaient des cocktails à base de bourbon et de soda au gingembre appelés « The Jackal », une référence à la routine de danse et de playback de l’attachée de presse CJ Cregg dans un épisode emblématique.

Le créateur de l’émission, Aaron Sorkin, a pris la parole après Sheen et a fait référence à un élément de la politique du monde réel : la décision de Biden de ne pas briguer un second mandat après sa performance désastreuse lors du débat. Sorkin faisait partie des démocrates de premier plan qui ont appelé à son retrait, écrivant une chronique pour le New York Times avec un « scénario » potentiel pour que les démocrates remplacent Biden comme candidat par un républicain, le sénateur de l’Utah Mitt Romney.

Sa chronique a été publiée le 21 juillet, quelques heures avant que Biden n’annonce son retrait.

« Le fait est que des moments dignes de ‘West Wing’ se produisent », a-t-il déclaré vendredi à la première dame. « Et Dr Biden, nous en avons eu la preuve le matin du 21 juillet. »

Sorkin a également salué les membres du casting présents. Parmi eux : Richard Schiff, qui jouait le directeur de la communication Toby Ziegler ; Janel Moloney, qui jouait l’assistante Donna Moss ; et Dulé Hill, qui jouait le rôle de l’homme de main du président, Charlie Young.

Il a noté l’absence de quelques acteurs de renom – Allison Janney, qui jouait Cregg, ainsi que Bradley Whitford et Rob Lowe – qui, selon lui, étaient sur le plateau ailleurs.

« Le reste d’entre nous est apparemment au chômage », a-t-il plaisanté.

Après que la foule eut ri, une voix se fit entendre à la droite de Sorkin.

« Pas encore ! », a déclaré Jill Biden.