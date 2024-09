Les acteurs de « Monsters » réagissent aux scènes d’inceste entre frères homosexuels

Les acteurs de « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story » de Ian Brennan et Ryan Murphy ont réagi aux critiques concernant la relation incestueuse entre les frères Erik et Lyle Menendez évoquée dans la série. Dans une scène de la série, par exemple, les deux frères sont représentés en train de prendre une douche ensemble.

Interrogé sur « l’homoérotisme » Entre les frères de la série, l’acteur de Lyle, Nicholas Chavez, a voulu laisser le projet parler de lui-même, en disant : « C’est une question vraiment intéressante, et c’est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté dans le cadre de ce projet, mais en fin de compte, c’est une question qu’il vaut mieux réserver à Ryan et aux créateurs de la série. »

Le co-créateur de la série, Ryan Murphy, avait précédemment défendu la représentation de la relation entre les frères, affirmant qu’elle provenait d’un « point de vue » qui avait émergé lors du procès pour meurtre télévisé des frères Menendez.

« Si vous regardez l’émission, vous verrez qu’elle présente les points de vue et les théories de nombreuses personnes impliquées dans l’affaire », a déclaré Murphy. « Dominick Dunne [the Vanity Fair journalist played by Nathan Lane] Il a écrit plusieurs articles sur cette théorie. Nous présentons son point de vue. Nous avions l’obligation de montrer tout cela et nous l’avons fait.

Nathan Lane, qui incarne Dunne dans « Monsters », a déclaré que même s’il n’est pas présent sur les réseaux sociaux et n’a pas vu la discussion là-bas, il a « entendu dire que cela a provoqué beaucoup de remous ».

« Il y a une scène de dîner au Château Marmont, et Dominick discute de diverses théories sur ce qu’il pense être arrivé aux frères », a-t-il déclaré. « À un moment donné, cette scène faisait à l’origine 20 pages, et j’en ai beaucoup parlé. À un moment donné, il dit : « c’est peut-être ce qui s’est passé » et suggère qu’il y avait une relation incestueuse entre les deux frères, mais que cela n’avait rien à voir avec [their father] José, et c’est ce que [their mother] Kitty était au courant. Mais il ne fait que théoriser. Il ne dit pas que c’est ce qui s’est passé. Il dit que c’est une autre raison pour laquelle ils auraient pu les tuer. Mais il avance juste une autre théorie. Je suppose que nous devons rappeler aux gens qu’il s’agit d’une dramatisation et non d’un documentaire. Comme Ryan l’a dit, ils ont montré tous les points de vue différents sur cette affaire, et ils ont certainement couvert Eric et Lyle discutant des abus sexuels qu’ils ont subis de la part de leur père. Je pense donc qu’il y a beaucoup, beaucoup d’opinions et de points de vue différents sur ce qui s’est passé. En fin de compte, ce sont les seuls à savoir avec certitude ce qui s’est passé. Mais je pense simplement que la série est extrêmement bien écrite et magnifiquement interprétée par tout le monde.

Cooper Koch, qui incarne Erik Menendez, n’est pas surpris que les insinuations selon lesquelles les frères et sœurs auraient eu une relation sexuelle aient été repoussées.

« Je savais que c’était une histoire très controversée et que les gens allaient être bouleversés et affectés par ce qu’ils allaient voir », a déclaré Koch. « Je pense cependant qu’il faut replacer la situation dans son contexte et que nous peignons en quelque sorte une image basée sur le point de vue de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas nécessairement la vérité de ce qui s’est passé. C’est juste ce que pense Dominick Dunne et je pense qu’il y a d’autres passages dans l’histoire où il est en quelque sorte implanté pour donner aux gens toutes ces perspectives différentes. »

Il a poursuivi : « Je pense que l’objectif de l’émission est de rassembler toutes ces perspectives et de laisser le public être le jury. Et à la fin de l’émission, vous prenez simplement votre décision sur ce que vous croyez. Et je pense que c’est une façon vraiment intéressante de raconter l’histoire et de raconter des histoires en général. »

Koch a déclaré qu’il ne croyait « absolument pas » que les frères avaient une relation incestueuse. « Je ne pense pas que ce soit vrai », a-t-il déclaré. « Et je ne pense pas que l’intention de la série était de confirmer ou de démentir cette vérité. Je pense que c’était juste une théorie qu’une personne avait et qui a été intégrée à la série parce que cette personne était un personnage de la série… Je soutiens Eric et tout ce qu’il dit dans son témoignage, je crois que c’est sa vérité, et je le crois. »

Chloë Sevigny, qui incarne Kitty, la matriarche de la famille Menendez dans la série, a une scène clé où elle surprend ses fils ensemble sous la douche. Interrogée sur l’homoérotisme dans la série, elle a souligné l’engagement des acteurs à mettre en pratique la vision des scénaristes.

« Je pense que tous les créateurs et les showrunners voulaient, avant tout, que Nicholas et Cooper se sentent à l’aise et qu’ils ne fassent rien qu’ils ne voulaient pas faire », a-t-elle déclaré. « Il y avait des gens là pour les protéger à tout moment sur le plateau. Et je leur ai dit : « Alors, vous voulez que je fasse des scènes hors caméra ? Vous ne voulez pas que je le fasse ? Est-ce que c’est mieux pour vous que je sois là ou pas ? » Tout a été fait pour qu’ils se sentent en sécurité et protégés, avec des coachs en intimité, etc. Ils avaient le droit de couper et de partir s’ils le voulaient, et ces garçons étaient tellement impliqués dans leurs rôles et dans la façon dont Ian et Ryan voulaient raconter l’histoire qu’ils étaient prêts à faire presque n’importe quoi. C’était vraiment incroyable de les regarder et de voir à quel point ils étaient investis dans les personnages et dans l’histoire. J’avais juste l’impression d’être là pour les soutenir. »

La série « Monsters » a suscité de nombreuses controverses depuis son lancement sur Netflix début septembre, suscitant même des critiques de la part d’Erik Menendez lui-même. Dans une déclaration officielle publiée par son épouse Le compte X de Tammi MenendezErik, qui purge actuellement une peine de prison à vie à San Diego, a écrit : « Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les portraits désastreux de Lyle, en créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui pullulent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès. C’est le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies au point de faire cela sans mauvaise intention. »

« Monsters » raconte l’histoire des frères Menendez, qui ont assassiné leurs parents en 1989. Le couple est devenu une sensation dans les tabloïds au début des années 90 après la diffusion de leur procès criminel dans tout le pays. Après un parcours turbulent et finalement traumatisant dans le système judiciaire, Erik et Lyle Menendez ont été reconnus coupables de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de complot de meurtre. Ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le 2 juillet 1996.