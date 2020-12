Les joueurs de Millwall et de QPR ont été applaudis lorsqu’ils ont joint les bras et brandi une bannière antiraciste avant leur match de championnat mardi.

Cela vient après qu’un certain nombre de fans des Lions se sont hués lors de leur premier match avec les spectateurs samedi alors que les joueurs se sont mis à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter avant le match de leur équipe contre Derby.

Des discussions étaient en cours cette semaine entre les membres du personnel du club, y compris les joueurs, sur la façon d’aborder le match de ce soir.

Et lundi, il y a eu une réunion entre Millwall, QPR, Kick It Out, Show Racism The Red Card, l’Association des footballeurs professionnels (PFA), l’Association de football (FA) et la Ligue anglaise de football (EFL).

L’idée pour les joueurs de lier les bras avant le coup d’envoi a été considérée comme la meilleure solution, même si un certain nombre de joueurs ont également pris le genou.

Mais il n’y a pas eu de répétition des scènes samedi au Den, la foule ayant généralement répondu positivement.

Un communiqué publié par Millwall avant le match disait: « Les joueurs de Millwall et de Queens Park Rangers se tiendront bras dessus bras dessous pour montrer leur solidarité pour la lutte du football contre la discrimination avant le coup d’envoi à The Den mardi soir. .

« Les deux équipes brandiront une banderole pour montrer leur engagement collectif envers les efforts continus pour débarrasser le jeu du racisme dans un geste positif qui a été soutenu par Kick It Out, Show Racism The Red Card, The PFA, The FA et The EFL. suite aux discussions avec le club ces derniers jours.