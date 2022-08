Les acteurs de Love & Hip Hop Dish sur leurs nouvelles saisons

Dans le cadre de la programmation estivale “Level Up Mondays” de VH1, “Love & Hip Hop ATL” et “Love & Hip Hop Miami” sont revenus à la télévision le même soir et BOSSIP a obtenu des informations privilégiées sur le casting.

Les deux émissions ont été créées le lundi 8 août et avant cela, les acteurs ont parlé à notre rédacteur en chef Danielle Canada sur leurs saisons respectives épicées.

Lors de la première de “Love & Hip Hop Atlanta”, les téléspectateurs ont reçu une mise à jour sur Yung Joc qui planifie un mariage avec son amour de longue date Kendra…

mais en courant dans le hoquet, y compris l’amie de Spice, Meda, alléguant qu’elle couche avec Joc depuis près de QUATORZE ANS.

Dans une interview avec BOSSIP, Kirk et Rasheeda Frost ont parlé de tous les drames relationnels comme celui de Joc qui se déroulent sur #LHHATL cette saison. Il n’est pas le seul à avoir un drame dans sa vie amoureuse, cependant, le drame comprend également Sierra Gates se heurtant à son nouveau fiancé Eric Whitehead.

Sierra, qui était également présente pour l’interview de BOSSIP, a pris en compte les conseils de Kirk et Rasheeda avant la nouvelle saison et s’est ouverte sur les difficultés de vivre avec un partenaire.

“Avec cette nouvelle relation, je suis plus vulnérable”, a-t-elle déclaré à BOSSIP. “Je l’aime sincèrement et je grandis avec lui et je veux que le monde le voie. Nous trébuchons sur le pouvoir », a-t-elle ajouté à propos de vivre avec lui. “Cet homme là-bas est autoritaire mais c’est ce que j’aime chez lui et il correspond à mon énergie. Ce que j’ai appris, c’est de calmer mon petit moi », a-t-elle ajouté en notant qu’elle est plus douce et capable de se soumettre dans cette relation.

Du côté de “Love & Hip Hop Miami”, Florence a parlé à BOSSIP du drame familial qui se joue à la télévision cette saison.

La saison dernière, nous avons vu Florence s’occuper de l’infidélité de son mari Marlon, mais c’est apparemment de l’eau sous les ponts. La reine de Kompa et son mari enregistrent de la musique ensemble dans l’espoir de devenir les prochains Jay et Bey, mais ils ont un nouveau problème à résoudre. La sœur de Florence. Gaelle recèle apparemment un ÉNORME secret et elle menace de tout dévoiler selon Florence qui a déclaré à BOSSIP qu’elle était son “plus gros mal de tête” cette saison.

Retrouvez les équipes #LHHATL & #LHHMIA dans la vidéo ci-dessous.

Love & Hip Hop Atlanta est diffusé le lundi à 8/9 C sur VH1

https://mobile.twitter.com/loveandhiphop/status/1557079264599605249

La nouvelle saison de Love & Hip Hop: Atlanta va bouleverser la culture hip-hop et la remixer dans une nouvelle ère alors que Spice devient le premier artiste de l’histoire de Love & Hip Hop à être nominé pour un Grammy® lors de l’émission. Remplie de rebondissements, cette saison combinera profondeur émotionnelle et humour exagéré, trahisons choquantes, chagrin et perte imprévus, alliances inattendues, divorce, coparentalité et rencontres familiales attendues depuis longtemps.

Le casting de “Love & Hip Hop : Atlanta” comprend : Bambí Erica Mena Karlie Red Kendra Robinson Kirk Frost Mendeecees Harris Maman Dee Rasheeda Frost Renni Rucci Safaree Samuels Décousu Portes de la Sierra Shekina Pimenter Yandy Smith-Harris Yung Joc

“Love & Hip Hop Miami” diffusé le lundi à 9/8 C sur VH1

https://mobile.twitter.com/loveandhiphop/status/1557109462602768384