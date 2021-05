Les acteurs de Line of Duty ont l’air TRÈS différents dans la saison 6 de quand ils ont commencé dans les premiers rôles à l’écran

LINE of Duty a cimenté Adrian Dunbar, Vicki McClure et Martin Compston en tant que piliers de la télévision.

Et huit ans de drame policier de Jed Mercurio ont vu leur apparence changer radicalement – mais pas autant que lorsqu’ils sont apparus pour la première fois à l’écran en tant qu’acteurs pleins d’espoir.

Les stars de Line of Duty sont très différentes de celles de leurs débuts d’acteur[/caption]

L’émission aura son dernier épisode diffusé dimanche, donc The Sun Online fait un voyage dans le passé avant que l’identité de H ne soit finalement révélée.

Adrian Dunbar

L’acteur nord-irlandais Adrian a laissé les fans dans les points de suture avec ses slogans en tant que surintendant Hastings.

Mais avant qu’il ne soit connu pour sa «mère de Dieu» et «maintenant on suce le diesel», il a joué le propriétaire de la boîte de nuit de Liverpool Micky O’Neill dans Hear My Song.

Dans le film de comédie de 1991, il a des mèches rouge-brun assez frappantes par rapport à sa crinière grise dans le drame BBC1.

Hear My Song a également présenté l’invité de la série Line of Duty, James Nesbitt.

Martin Compston

La première série a vu Martin Compston rasé de près, quelque chose qu’il semble avoir abandonné[/caption]

Scotsman Martin a laissé les téléspectateurs choqués quand ils ont réalisé qu’il avait un fort accent de Greenock dans la vraie vie.

Avant de se lancer dans le monde du théâtre, il était footballeur professionnel.

Son entrée à la télévision est venue en jouant Liam dans le film dur d’après-prison Sweet 16.

Il est loin des fans barbus de DI Arnott que les fans ont appris à connaître et à aimer au cours des six séries.

Vicky McClure

Les cheveux de Vicky se sont progressivement raccourcis tout au long de la série[/caption]

Vous reconnaissez à peine Vicky dans son tout premier rôle d’acteur professionnel avec ses longues mèches.

Elle a clairement eu quelques coupes de cheveux depuis la comédie de 1991 A Room for Romeo Brass dans laquelle elle joue la sœur du personnage titulaire, Ladine.

Depuis qu’elle a joué le rôle de DI Kate Fleming dans le drame policier, ses cheveux se sont progressivement raccourcis à mesure que la recherche de H se poursuit.

Kelly Macdonald

Kelly a montré ses talents d’actrice dès le départ, jouant un rôle dans Trainspotting au début des années 90.

Elle a eu un rôle mémorable dans la comédie noire écossaise jouant Diane Coulston, avec qui le personnage d’Ewan McGregor a des relations sexuelles sans se rendre compte qu’elle est mineure.

En tant que surintendante détective intérimaire Joanne Davidson, elle a certainement l’air plus nette de nos jours et a fait pousser ses cheveux.

Et elle a troqué une cravate d’école et un blazer pour un uniforme de police.

James Nesbitt

Il semble qu’être un cerveau criminel vous envoie du gris, du moins si vous êtes James Nesbitt.

L’acteur nord-irlandais était certainement un idiot dans sa jeunesse lorsqu’il est apparu dans la série télévisée Boon en 1991.

Ses sourcils frappants sont restés mais ses cheveux bruns foncés sont devenus gris.

Owen Teale

N’importe qui pourrait être pardonné de ne pas avoir reconnu le jeune Owen Teale sur la photo ci-dessus.

L’acteur en chef Phillip Osbourne a l’air totalement différent avec de longues mèches et une barbe comme Will Scarlet dans le film Robin Hood de 1991.

Depuis qu’il s’est inscrit pour jouer le flic dans Line of Duty, il est devenu rasé et gris.

Et ses boucles spectaculaires ont également été redressées.

Shalom Brune-Franklin

Nouvel ajout à AC-12 Shalom n’a pas beaucoup changé depuis son premier grand rôle à la télévision.

Elle a joué aux côtés de Michelle Keegan dans Our Girl de BBC1 en 2017.

Étant donné que cela ne fait que quelques années depuis le rôle, elle n’a pas l’air très différente.

Mais ce doit être un bon changement d’échanger un champ de bataille étouffant contre un QG de police climatisé.

Anna Maxwell Martin

Vous détestez peut-être Anna en tant que surintendante principale détective Patricia Carmichael, mais vous devez être impressionné par le petit âge qu’elle a depuis 2004.

L’actrice ressemble incroyablement à ce qu’elle a fait lorsqu’elle est apparue dans Enduring Love en tant que Penny.

Et dans la vraie vie, élégant Anna ne ressemble en rien au méchant à l’écran elle a joué pour les deux dernières séries.





Nigel Boyle

Nigel a l’air plus échevelé lors de sa première apparition à la télévision qu’il ne le fait en tant que malheureux DSU Ian Buckells.

En 2008, il est apparu dans Casualty en tant que patient roux qui n’avait apparemment pas été coupé de cheveux depuis des années.

Depuis qu’il a rejoint la force, il s’est un peu rangé et ses cheveux, qui sont plus foncés, ont été coupés courts.