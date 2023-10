Les acteurs de la voix s’expriment sur les réglementations sur l’IA qu’ils souhaitent avoir

Cette fin de semaine, SAG-AFTRA et NAVA, la National Association for Voice Actors, se sont associés pour un panel à Comic Con de New York sur l’IA dans le divertissement. La modératrice Lindsay Rousseau, qui est également comédienne de doublage, a présenté le panel en expliquant qu’« à l’heure actuelle, il n’existe aucune protection juridique ou législative pour nos voix, et parfois même pas pour notre image ou pour nos mouvements ». Actuellement, a-t-elle déclaré, le travail organisé est la seule chose qui s’oppose aux entreprises et à l’utilisation effrénée de la technologie pour remplacer les acteurs et les artistes en activité par des fac-similés de leur travail sans leur consentement, leur rémunération ou leur approbation.

Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national et négociateur en chef de SAG/AFTRA, faisait partie du panel et il a expliqué la situation clairement : « La loi n’a en aucun cas suivi cette technologie… Le meilleur endroit pour protéger immédiatement les artistes interprètes ou exécutants. C’est la négociation collective, car à l’heure actuelle, ces entreprises, comme les studios de jeux vidéo, ne peuvent pas réellement utiliser votre voix, votre image, etc., sans le consentement des syndicats, à cause des lois fédérales du travail. Cela nous donne donc une position et une plateforme pour attaquer immédiatement les violations.

La préoccupation des acteurs vocaux et de l’IA est spécifiquement centrée autour des voix synthétiques. Tim Friedlander, président-fondateur de NAVA, a décrit ainsi la technologie préoccupante : « L’apprentissage automatique est la formation de systèmes algorithmiques et les voix synthétiques sont ce que ces systèmes créent. Il s’agit donc de prendre un enregistrement de ma voix, de synthétiser cette voix, puis de créer une version synthétique de cette voix qui peut dire et faire n’importe quoi avec ma voix ou le son de ma voix.

Andi Norris, une actrice de mouvement, a expliqué qu’elle et d’autres artistes de capture de mouvement s’entraînent depuis des décennies pour pouvoir créer des mouvements uniques et étudiés pour la capture d’écran. L’IA « vole le mouvement des artistes ». Elle dit que son travail n’est « pas aussi évidemment reconnaissable » que sa voix ou son visage, mais cela le rend plus susceptible d’être remplacé par l’IA. « Une partie de ce processus consiste à éduquer le public et à lui faire savoir que nous sommes également en danger ici, car si l’IA prend le contrôle des performances de mouvement, le public ne le saura même pas parce que nous n’avons pas obtenu de crédit au départ. » Elle a rappelé au public que même si elle n’est créditée que pour Resident Evil : Villageelle a travaillé sur des dizaines de jeux populaires, mais vous ne le savez peut-être pas car les acteurs de capture de mouvement ne sont pas largement crédités.

Rousseau a expliqué comment l’IA est devenue un outil permettant à certains moddeurs et à la communauté des moddeurs d’utiliser à mauvais escient les voix et les visages des acteurs. Cissy Jones, comédienne de doublage, a expliqué à quel point elle aimait voir la créativité des fans, mais a déclaré qu’il était « profondément pénible » lorsque l’IA open source est utilisée pour créer quelque chose qui est si directement un fac-similé de sa voix que la différence entre un la voix synthétique et la voix de Jones sont presque impossibles à distinguer. « Ma voix a été volée Le Maison du hibou ou d’autres jeux et utilisé sans mon consentement pour créer mes personnages disant quelque chose que je n’ai jamais dit… C’est incroyablement frustrant d’avoir quelque chose dans lequel j’ai consacré ma vie – mon cœur, mon âme, mon sang, ma sueur, mes larmes… et je lui ai fait dire des choses que je ne dirais jamais.

Le consentement est un énorme problème pour les doubleurs dont la voix pourrait être volée par l’IA. Friedlander a expliqué qu’il fait beaucoup de travail de voix off pour les campagnes politiques, mais qu’en tant qu’être humain, il a la capacité de lire un scénario, de décider s’il est moralement à l’aise pour exprimer ces opinions et de choisir de participer ou non. dans le travail. «Je pourrais sortir de cette pièce et dire : « Je ne peux pas dire ça. Je ne dirai pas ces mots. Ma voix ne peut pas sortir de cette pièce.

Le panel a souligné que malgré ces préoccupations, ils ne sont pas anti-IA. «Nous savons que cette technologie existe», a déclaré Rousseau. « Cela ne mène nulle part, mais nous voulons nous assurer qu’il est utilisé de manière éthique. » Le panel a souligné que trois piliers doivent soutenir l’utilisation réglementaire de l’IA : le consentement, la compensation et la transparence. « Nous reconnaissons tous que ce n’est pas le moment d’essayer de bloquer cette technologie », a déclaré Crabtree-Ireland. « Il s’agit de canaliser cette technologie dans une direction qui soutient réellement les gens, en s’assurant que la technologie sert les gens, et non l’inverse. »

Crabtree-Ireland a ajouté que ce combat est d’une importance immédiate car « il y a trop de ces grandes entreprises, qu’elles soient dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde de la télévision et du cinéma, qui semblent penser qu’il devrait être acceptable de payer quelqu’un pour une seule journée de travail, d’en créer une réplique, puis d’avoir le droit de l’utiliser à volonté sans autre consentement, sans autre compensation. Ce n’est pas bien.

Les problèmes viennent également du fait que les modèles d’IA ne peuvent pas être formés sans données d’entrée, c’est-à-dire les voix de vraies personnes. « Les entreprises veulent prendre des voix, les combiner et créer des « voix synthétiques » avec des modèles d’IA. Mais l’IA en tant que système ne crée rien à partir de zéro. Les systèmes d’IA créent des choses à partir des données [they’ve] été formé avec », a déclaré Crabtree-Ireland. « Et c’est tout autant une violation de prendre la voix de ces personnes et de les utiliser pour former un système d’IA que de simplement reproduire leur propre voix individuelle. »

Jones, qui a créé une entreprise pour utiliser l’IA aux côtés des acteurs de manière éthique, affirme que la technologie progresse rapidement. « L’année dernière, ces systèmes auraient pu nécessiter 10 heures d’enregistrement audio pour créer une voix numérique viable. Au début de cette année, cela nécessitait deux heures. Il existe désormais des technologies capables de le faire en trois secondes. Cela signifie que si vous avez participé à un seul podcast, parlé sur TikTok ou même si vous avez reçu un message vocal sortant, votre voix pourrait être reproduite de manière passable par une technologie d’IA avancée sans que vous le sachiez. « Je suis un comédien pro-doubleur, je suis un pro-créateur, je suis un artiste pro-humain », a déclaré Jones. « Je veux trouver un moyen pour nous tous d’avoir une place à la table, ce qui n’est pas le cas actuellement dans beaucoup de grandes entreprises. »

Crabtree-Ireland a rappelé au public que les gens ont du pouvoir : « Tout le monde ici doit vraiment comprendre, au niveau instinctif, que ces décisions sur ce qui se passe avec l’IA sont prises par des gens. Ce n’est pas quelque chose qui doit nous arriver. Ce n’est pas une force de la nature que nous ne pouvons contrôler. Ce sont des décisions sur ce qui se passe et nous pouvons absolument, en tant que communauté, nous lever et dire : « Non, nous ne voulons pas que cela soit mis en œuvre de cette façon »… Si nous voulons tirer une leçon de ce que tout le monde appelle l’été chaud du travail, [it’s] que vous pouvez tenir tête à ces grandes entreprises. Les gens le font et ça marche.

