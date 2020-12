C’est sur le point de devenir fou et bruyant à Las Vegas.

Comme Côte du New Jersey: vacances en famille les fans le savent, cette saison unique s’est concentrée sur les gars qui tentent de réparer la relation brisée entre Angelina Pivarnick et le reste des filles, y compris Jenni « JWoww » Farley et Deena Cortese.

Et dans un tout nouvel épisode diffusé le jeudi 17 décembre, Angelina et Deena se retrouveront face à face dans l’espoir de se faire pardonner après une année pas si paisible. Alors, qu’est-ce qui va se passer?

«J’étais si incertaine, inquiète, j’avais l’impression que j’allais être prise en embuscade», a déclaré Angelina en exclusivité à E! Des nouvelles avant d’arriver à la station de Vegas où le tournage a eu lieu. «Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas qui allait être là. Je n’avais aucune idée. En marchant là-dedans, je devais vraiment méditer.

Selon la star de télé-réalité de 34 ans, regarder des épisodes récents était difficile car Deena et JWoww ont exprimé leur désir de ne pas se réconcilier avec leur co-star. En même temps, elle était claire avec ses intentions en arrivant.