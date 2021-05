La légende des collines Spencer Pratt a qualifié ses co-stars de personnes les plus fausses qu’il ait jamais rencontrées.

Dans une évaluation cinglante de The Hills: New Beginnings avant la nouvelle série, Spencer, 37 ans, a déclaré qu’ils pleurnichaient sans arrêt alors qu’ils se disputaient chacun pour être le plus vulnérable.

Getty

Spencer Pratt, à l’extrême gauche, a déchiré ses co-stars de The Hills[/caption]

S’adressant au Sun, aux côtés de sa femme Heidi, il a déclaré: «Ce que j’entends sans cesse tous les acteurs dire d’eux-mêmes, c’est qu’ils étaient les plus vulnérables de tous les temps, et c’est le plus réel qu’ils aient jamais été, ce que je trouve amusant parce que je me sentais comme s’il y avait tellement de faux.

«J’espère donc que cela se traduit par des gens prétendant être réels qui sont vraiment faux, si cela a du sens. Ouais, parce que j’étais comme, quand ils parlent tous d’être si réels, j’étais comme ‘tu es la personne la plus fausse que j’ai jamais rencontrée dans ma vie.’

La nouvelle série comprend Kristin Cavallari, Ashley Wahler, Brandon Thomas Lee, Brody Jenner, Justin ‘Bobby’ Brescia et Kaitlynn Carter – bien qu’il n’y ait aucun signe de Stephanie Pratt ou Mischa Barton.

Getty

Spencer avec sa femme Heidi[/caption]

Sans nommer aucun nom, Spencer a poursuivi: «Ouais, c’est peut-être ce qu’ils voulaient dire, ils étaient réels, ils étaient vraiment dans cette maison, ou ils ont vraiment mangé ce déjeuner.

«C’était réel, mais j’avais l’impression que les gens qui interagissaient avec moi personnellement étaient très faux tout au long de l’année, ce que je vais certainement commenter dans mes témoignages.»

Les témoignages sont les moments privés de l’émission devant la caméra, et il semble que Spencer ne se retiendra pas.

MTV

Spencer est célèbre pour son attitude irréprochable[/caption]





En fait, la série sera tellement explosive qu’il doute qu’ils puissent se réunir pour une autre.

Il a déclaré: «Je n’imagine pas comment nous pourrions filmer la saison trois. Je ne pense plus qu’il y ait trop de s’aimer les uns les autres.

Spencer est apparu pour la première fois dans The Hills en 2007 lorsqu’il a commencé à sortir avec la star originale Heidi.

Le couple, qui a maintenant un fils appelé Gunner, s’est affronté avec l’amie de Heidi, Lauren Conrad, à propos de la romance, avec la clé de tension des intrigues de la télé-réalité.

The Hills: New Beginnings S2 sort ce soir à 20h sur MTV.