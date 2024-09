Les acteurs de « Harry Potter » se souviennent de Maggie Smith comme d’une légende avec grandeur

MISE À JOUR avec la dernière : Plusieurs Harry Potter les acteurs ont rendu hommage aujourd’hui à leur co-vedette Maggie Smith, qui est décédé ce matin à 89 ans.

« La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith, j’avais 9 ans et nous lisions des scènes de David Copperfield, ce qui était mon premier travail », a déclaré Daniel Radcliffe dans une déclaration à la presse aujourd’hui. «Je ne savais pratiquement rien d’elle, à part que mes parents étaient émerveillés par le fait que j’allais travailler avec elle.

Les deux acteurs se sont rencontrés dans le cadre d’un travail avant Potier franchise, lorsque les deux ont été choisis dans une adaptation de la BBC en 1999 de David Copperfield. Radcliffe jouait le jeune Copperfield et Smith sa grand-tante Betsey Trotwood.

« L’autre chose que je savais d’elle, c’est qu’elle était une Dame », a-t-il poursuivi, « donc la première chose que je lui ai demandée lors de notre rencontre a été ‘voudriez-vous que je vous appelle Dame ?’ ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose du genre « ne sois pas ridicule ! » Je me souviens m’être senti nerveux à l’idée de la rencontrer, puis elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur les films Harry Potter. Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie.

Bonnie Wright, qui a joué Ginny Weasley dans les sept films, posté sur Instagram en hommage à Smith.

« Notre chef bien-aimé et vénéré de la maison Gryffondor ❤️ vous manquerez tellement à la communauté Harry Potter », a écrit Wright dans la légende d’un portrait de Smith. «Ma scène préférée avec Maggie était celle où nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre audace et attention aimante dont dispose McGonagall. Elle gardait les Gryffondors sur leurs gardes. Mes plus sincères condoléances à la famille de Maggie en ce moment.

Emma Watson, qui a joué Hermione dans les films, a posté sur son histoire Instagram, écrivant des éloges pour sa co-vedette.

«Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de la légende de Maggie – la femme avec qui j’ai eu la chance de partager l’espace. Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une véritable définition de la grandeur », a écrit Watson sur une photo du couple sur le tournage de l’un des films. Harry Potter films. « Elle était réelle, honnête, drôle et fière d’elle-même. Maggie, il y avait beaucoup de professeurs masculins et, par Dieu, tu as tenu bon. Merci pour toute votre gentillesse. Tu vas me manquer.

Rupert Grint, qui incarnait Ron Weasley, a écrit dans son hommage« Le cœur brisé d’entendre parler de Maggie. Elle était si spéciale, toujours hilarante et toujours gentille. Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir partagé un set avec elle et particulièrement chanceuse d’avoir partagé une danse. Tu vas me manquer Maggie. J’envoie tout mon amour à sa famille. Rupert x”

Tom Felton, qui jouait Draco Malfoy, a également rendu hommage. « Profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Maggie. Il n’y avait tout simplement personne comme elle. Merci d’avoir pris soin de nous dès le premier jour. Merci de ne pas m’avoir fait quitter le plateau alors que je ne pouvais pas m’empêcher de rire pendant votre cours de métamorphose. Merci de nous avoir montré le chemin. Levez vos baguettes x », a-t-il écrit sur Instagram.

Gary Oldman, qui jouait Sirius Black, dit Divertissement hebdomadaire: « Maggie Smith, l’une des vraies grandes avec [Laurence] Olivier et [John] Gielgud… ceux qui ont vu son talent éblouissant sur scène disent qu’ils ne pourront jamais l’oublier », a-t-il déclaré. « Ses magnifiques performances cinématographiques restent visibles et appréciées par tous. Un tel artiste se rencontre à peu près toutes les autres générations. Si on a de la chance.

Potier l’auteur JK Rowling et l’acteur Devon Murray ont également donné leur avis :

Chris Rankin (l’acteur qui incarnait Percy Weasley), James Phelps (Fred Weasley), Josh Herdman (Gregory Goyle), Afshan Azad (Padma Patil) ont également rendu hommage.

