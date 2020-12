Les fans de Gavin et Stacey, déçus par le programme télévisé de Noël cette année, seront heureux de savoir que les acteurs se réunissent toujours en cette saison de fête.

La sortie de la programmation de Noël 2020 de la BBC avait laissé certains fans divisés – beaucoup se déclarant contrariés par le fait que Gavin, Stacey, Smithy et le gang ne seraient pas de retour sur la boîte.

L’édition spéciale 2019 avait été un énorme succès auprès des fans de la série comique, de nombreuses personnes espérant savoir si Smithy avait jamais accepté la proposition choc de Nessa.

Alors que les fans devront attendre un retour télévisé, Joanna Page et Mathew Horne et le reste de la distribution ont promis de combler le vide.







(Image: BBC / GS TV Productions Ltd / Tom Jackson)



Le duo a annoncé qu’il animerait une émission spéciale festive sur BBC Radio Wales avec leurs anciennes co-stars.

Ils seront rejoints par Larry Lamb, Alison Steadman, Melanie Walters, Steffan Rhodri et Robert Wilfort.

Alors que le co-créateur James Corden a également enregistré un message très spécial depuis son domicile à Los Angeles.

« Quand il est apparu que nous pouvions faire une émission le jour de Noël, je savais que s’il y avait quelqu’un avec qui je voudrais partager ça, c’est Mat. J’adore travailler avec lui, il est tellement amusant », a déclaré Joanna, qui joue Stacey. .







(Image: Jas Armfield / Instagram)



Mathew a déclaré qu’il avait « sauté sur l’occasion » de retrouver ses collègues.

«J’adore travailler avec Jo, j’aime le Pays de Galles et j’adore faire de la radio.

« Le jour de Noël est un jour spécial et, en particulier cette année, il a été très difficile pour beaucoup de gens, donc c’est agréable de sentir que nous pourrions apporter un peu de joie », at-il ajouté.















(Image: BBC)



L’édition spéciale de Noël de l’année dernière a battu des records en devenant l’émission télévisée britannique la plus regardée de la dernière décennie.

Un énorme 17,1 millions de téléspectateurs ont regardé le retour de l’émission très appréciée.

Seuls les événements sportifs et la finale du X Factor 2010 – où Matt Cardle a battu One Direction – ont obtenu des notes plus élevées.

La spéciale de Gavin et Stacey était également la comédie la plus regardée depuis l’avant-dernier épisode de Only Fools and Horses en 2002.

Écoutez le jour de Noël avec Joanna Page et Mathew Horne de 12h00 GMT à 14h00 sur BBC Radio Wales et sur l’application BBC Sounds