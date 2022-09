Il est devenu assez courant que les séries Web indiennes commencent en beauté pour s’éteindre dans la saison 2. Quelques exceptions ont été The Family Man, Mirzapur et maintenant, Delhi Crime. Alors, qu’est-ce qui se passe pour réussir une deuxième saison qui correspond à la première ou au moins s’en approcher sinon le faire. Shefali Shah, Rasika Dugal, Tillotama Shome et le réalisateur Tanij Chopra expliquent comment ils ont réussi dans cette masterclass exclusive avec BollywoodLife intitulée “Curse of the Sequel”…