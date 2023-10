Les acteurs de Boy Meets World sont complètement différents alors qu’ils se réunissent 23 ans après la fin de la série pour adolescents des années 90

Les acteurs de THE Boy Meets World sont radicalement différents alors qu’ils se réunissent 23 ans après le départ de la série pour adolescents des années 90.

Bien que la sitcom à succès se soit terminée il y a 23 ans, les fans sont toujours heureux de voir les acteurs rester ensemble.

Cela fait 23 ans que Boy Meets World s'est terminé – mais certains acteurs sont toujours en contact

Le casting réuni au I Heart Music Festival

L’émission a suivi la vie de Cory Matthews, de ses amis et de sa famille et a été diffusée sur ABC pendant sept saisons.

Tous les favoris des fans de la sitcom comique culte se sont réunis cette année au I Heart Music Festival.

L’Américaine Danielle Fishel, aujourd’hui âgée de 42 ans, qui incarnait Topanga Lawrence dans le casting de la série dramatique ABC, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo de groupe avec sa « meilleure amie pour toujours ».

Elle a sous-titré le message : « Vegas pour le #iheartmusicfestival2023 était INCROYABLE. J’ai passé du temps avec quelques meilleurs amis pour toujours Rider_Strong, Will Friedle, Lance Bass et Michael Turchinart), j’ai rencontré quelques ICÔNES (@realcoleworld, @thegr8khalid, @kanebrown) et j’ai dansé sur le seul et unique @officialtlc. Rencontrer @liltunechi est toujours sur ma bucket list mais j’ai passé de très bons moments. «

Les stars avaient l’air ravies de se retrouver alors qu’elles rayonnaient toutes vers la caméra tout en se serrant les unes contre les autres sur les photos.

23 ans après le classique de la comédie, les acteurs sont radicalement différents.

Danielle apparaît désormais plus mature et glamour alors qu’elle informe ses fans avec des photos de sa vie amusante sur les réseaux sociaux.

Rider Strong, qui jouait Shawn Hunter, est également radicalement différent maintenant à 43 ans.

L’acteur a désormais plus de poils sur le visage que de cheveux sur la tête.

L’acteur d’Eric Matthews, Will Friedle, était également sur la photo et il avait l’air totalement différent du jeune de 18 ans.

Le personnage de Danielle, Topanga, était la petite amie de Cory dans la série.

Suite à son succès, la série a lancé un spin-off qui s’est déroulé de 2014 à 2017.

Danielle a ensuite joué dans quelques projets supplémentaires après Boy Meets World, notamment en ancrant The Dish sur Style Network d’août 2008 à mars 2011.

Elle a également réalisé des émissions pour Disney Channel, notamment Sydney to the Max et Raven’s Home.

23 ans après le classique de la comédie, les acteurs sont radicalement différents

Les stars avaient l'air ravies de se retrouver car elles étaient tout sourire lors de l'événement