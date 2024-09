Les acteurs de « 7 à la maison » parlent des abus sexuels de Stephen Collins avant la rediffusion de la série

Beverley Mitchell, David Gallagher et Mackenzie Rosman, mieux connus pour leurs rôles respectifs de Lucy, Simon et Ruthie dans « 7 à la maison », parlent de leur ancien père à la télévision, Stephen Collins.

Au cours de l’épisode du 23 septembre de leur nouveau podcast de rediffusion, « Catching Up With the Camdens », le groupe a commencé la version YouTube de l’épisode avec une déclaration. Bien que ce ne soit pas le premier épisode du podcast, c’est la première fois qu’ils revoient « 7th Heaven », qui a été diffusé sur The WB (et plus tard The CW) de 1996 à 2007 pendant 11 saisons. La série mettait également en vedette Jessica Biel, Barry Watson et Catherine Hicks.

« Nous voulons que vous sachiez que nous voyons tous vos commentaires et que nous savons à quel point vous êtes tous impatients de revoir l’épisode, mais avant d’en parler, nous pensons qu’il est important de dire quelque chose à propos de Stephen Collins », a déclaré Mitchell. Gallagher a ajouté : « Toutes les formes d’abus, les abus sexuels de toute sorte, sont inexcusables. Et les victimes d’abus doivent faire l’objet de compassion et d’un soutien. »

Rosman a poursuivi : « En revoyant ces épisodes, il serait impossible de ne pas parler de Stephen car il a joué un rôle si important dans la série et dans nos vies, mais nous voulons être clairs sur le fait que nous n’avons eu aucune expérience inappropriée avec Stephen. »

En 2014, Collins, connu pour avoir joué le révérend Eric Camden dans le drame familial, a admis avoir eu « une conduite sexuelle inappropriée avec trois mineures » en 1973, 1982 et 1994. Il a alors été renvoyé de plusieurs rôles d’acteur et les rediffusions de « 7 à la maison » ont été retirées de l’antenne à l’époque. Il a également démissionné de son poste au conseil d’administration de la SAG-AFTRA.

Bien que de nombreuses anciennes stars de la série apparaîtront dans le podcast, Collins ne le fera pas, a ajouté Mitchell. « Nous n’excusons ni ne cautionnons son comportement. Notre espoir avec ce podcast est de renouer avec vous, nos fans, de revivre un peu de nostalgie des années 90 et de partager nos plus beaux souvenirs de ‘7th Heaven’ », a-t-elle déclaré.

Gallagher a conclu sa déclaration en déclarant aux téléspectateurs : « Nous savons que c’est difficile et nous comprenons que cela peut être déclencheur, mais nous voulons vous dire que nous vous aimons et que nous sommes très reconnaissants pour tout l’amour et le soutien que vous, notre communauté, nous avez montré. J’espère donc que vous resterez à nos côtés pendant que nous poursuivons ce voyage. »

Voir l’épisode complet ci-dessous :