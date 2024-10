Les acteurs d’American Pickers rendent hommage à Frank Fritz après sa mort à 60 ans

Les co-stars de « American Pickers » de Frank Fritz rendent hommage au regretté animateur de télé-réalité.

Fritz est décédé lundi soir à l’âge de 60 ans. Son ami et ancien co-animateur de « American Pickers » Mike Wolfe a partagé la nouvelle sur Instagram et Facebook.

« C’est le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank la nuit dernière », a posté Wolfe.

«J’ai [known] Frank pendant plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. De la même manière hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même.

Mike Wolfe, co-star de « American Pickers » de Frank Fritz, a révélé que Fritz était décédé lundi soir. Instagram/Mike Wolfe

« Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique », a ajouté Wolfe. « Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres. »

Il a conclu : « Je me sens béni d’être à ses côtés lorsqu’il a fait son dernier voyage de retour. Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer. Je sais que tu es dans un meilleur endroit.

Un représentant de Fritz, Bill Stankey, a déclaré TMZ que la star est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral qu’il a eu en 2022.

Fritz est décédé dans un hospice de Quad Cities, à la frontière entre l’Iowa et l’Illinois, et était entouré d’amis, dont Wolfe, selon le média.

Bien que Wolfe n’ait pas révélé la cause du décès de Fritz, la star a eu un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Il avait La maladie de Crohn et a subi une opération au dos après avoir tourné sa dernière saison de « Pickers » en 2021 (une procédure qui lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans la colonne vertébrale), et a été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral en 2022.

Frank Fritz et Mike Wolfe La chaîne HISTOIRE / Zachary Maxwell Stertz

Frank Fritz La chaîne HISTOIRE

Fritz a co-animé « American Pickers » pendant 20 saisons complètes, depuis le début de la série en 2010 jusqu’en 2021, apparaissant moins fréquemment au cours de la saison 21, apparemment en raison d’une brouille avec Wolfe. Le couple semblait avoir arrangé les choses en 2023. Le frère de Wolfe, Robbie, a remplacé Fritz en tant que co-animateur.

L’émission populaire History Channel a suivi Fritz et Wolfe alors qu’ils parcouraient les États-Unis à la recherche d’objets rares et de trésors nationaux qu’ils pourraient vendre dans leurs antiquaires ou conserver pour leurs collections personnelles.

Wolfe n’était pas la seule star des « American Pickers » à rendre hommage à Fritz. Découvrez ci-dessous comment ses amis et anciens collègues se souviennent de la star.

Danielle Colby

Danielle Colby.

La gérante de la boutique de Wolfe, « Antique Archaeology », Danielle Colby, a pleuré la mort de Fritz dans un message. sur Instagram.

« Frank, ta capacité à faire rire tout le monde me manquera, ton amour pour les tatouages ​​parlants, tes collections épiques, mais ce qui me manquera le plus, ce sont ces petits aperçus de vulnérabilité de temps en temps », a-t-elle légendé une série de photos avec son regretté. co-star. «Frank, tu aimais ton chat et ta maman et nous étions liés par ces choses. Vous nous manquerez pour toutes ces raisons et bien d’autres encore.

Elle a signé « Rest in Peace Road Dog ».

Robbie Wolfe

Le frère de Mike Wolfe, Robbie Wolfe, dit« Il [is] le cœur lourd, je suis triste de vous annoncer que mon ami Frank Fritz est décédé hier soir.

« Vous l’avez tous connu à la télévision. Mais je l’ai connu grâce aux voyages, à la pêche et à la famille. Il était le parrain de mes jumelles. Son sourire était contagieux et son rire nous manquera », a-t-il poursuivi.

« Surtout, je passe du temps assis dans un bateau de pêche à parler de la vie. Je sais que tu es dans un meilleur endroit… Je t’aime mon pote, j’espère que tu attraperas le gros🎣 jusqu’à ce que nous nous voyons au paradis, tenons le bateau stable.

Robbie Wolfe, qui a remplacé Frank Fritz en tant que co-animateur de « American Pickers », a rendu hommage à la défunte star dans une publication sur Instagram. Instagram/Robert Wolfe

Jon Szalay

« Très triste de dire que nous avons perdu Frank Fritz la nuit dernière », John Szalay, alias « Jersey Jon », a écrit sur Instagram Lundi. Jon est apparu dans les premières saisons de « American Pickers » en tant qu’ami de Wolfe et Fritz.

« Regarder Mike et Frank faire l’incroyable spectacle American Pickers était un véritable plaisir pour moi, et j’étais fier de voir mes amis décoller ! Frank était un bon ami et m’apportait toujours quelque chose qu’il avait choisi dans la série. Nous tournions et traitions des choses qu’il choisissait et avec son esprit vif et son humour, nous passions toujours un bon moment ensemble.

« Godspeed Brother », a-t-il terminé. « Gardez-moi les bonnes choses lorsque nous nous reverrons. »

Jon Szalay, alias Jersey Jon, se souvient de Frank Fritz, le qualifiant de « bon ami ». Instagram/Jon Szalay

La chaîne historique

History Channel et les producteurs de « American Pickers », Cineflix Productions, ont rendu hommage à Fritz dans une déclaration commune donnée mardi au Post.

« Nous sommes attristés d’annoncer que notre ami et membre bien-aimé de History Channel et de la famille American Pickers, Frank Fritz, est décédé le 30 septembre 2024. Frank a filmé American Pickers pendant plus d’une décennie », indique le communiqué.

« Nous nous souviendrons toujours du « charmeur barbu » et de sa recherche incessante de motos et de vélos vintage. Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup.

Mike Wolfe et Frank Fritz. La chaîne HISTOIRE

Bill Stankey

« Frank Fritz était un être humain exceptionnel », a déclaré au Post le représentant de Fritz, Bill Stankey. « Il aimait la vie, il se souciait des gens, il avait toujours un mot gentil à dire et il en savait plus sur l’Americana et les antiquités que quiconque que j’ai jamais rencontré. Il était le présentateur d’American Pickers. Il manquera à ses amis, à sa famille et à ses fans.