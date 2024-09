Les acteurs d’Abbott Elementary obtiennent d’importantes augmentations de salaire avant la saison 4

EXCLUSIF:ABC École élémentaire Abbott a été salué pour avoir réuni l’un des meilleurs castings comiques de la télévision. Le groupe, qui a remporté le prix SAG 2022 pour l’ensemble de séries comiques, est récompensé pour le succès de l’émission par d’importantes augmentations de salaire à l’approche de la saison 4.

Les six originaux École élémentaire Abbott Les membres réguliers de la série, la créatrice Quinta Brunson, Tyler James Williams, Sheryl Lee Ralph, Janelle James, Lisa Ann Walter et Chris Perfetti ont renégocié leurs contrats avec le studio principal de la série, Warner Bros. Television, obtenant tous de grosses augmentations de salaire, ont déclaré des sources à Deadline.

Brunson, lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe, qui a signé un contrat global avec Warner Bros. TV qui couvre ses services en tant que productrice exécutive sur École élémentaire Abbottaura un salaire d’actrice dans la fourchette de 350 000 à 400 000 dollars par épisode la saison prochaine alors qu’elle continue de jouer la jeune enseignante idéaliste Janine Teagues, j’ai entendu dire.

Williams, qui a reçu un Golden Globe pour son rôle de Gregory Eddie, et Ralph, qui a remporté un Emmy pour son interprétation de Barbara Howard, gagneront 250 000 $ par épisode, tandis que James (Ava Coleman), Walter (Melissa Schemmenti) et Chris Perfetti (Jacob Hill) gagneront 200 000 $ par épisode, j’ai entendu dire.

Les augmentations de salaire en pourcentage seraient à trois chiffres, doublant et parfois triplant les salaires précédents des acteurs.

William Stanford Davis, qui joue M. Johnson, n’est pas sur la même voie depuis qu’il a commencé en tant que personnage récurrent avant d’être promu au rang de personnage régulier de la série dans la saison 2. Pourtant, j’ai entendu dire qu’il a également reçu une augmentation généreuse, allant jusqu’à 100 000 $ par épisode.

Les représentants d’ABC, de Warner Bros. TV et du coproducteur 20th Television ont refusé de commenter.

Les acteurs de télévision signent des contrats pluriannuels (généralement pour six saisons) lorsqu’ils sont choisis pour une nouvelle série. Ils n’ont pas contractuellement droit à des augmentations de salaire supplémentaires et sont obligés de continuer à travailler selon les termes du contrat initial, mais il est courant que les studios récompensent les acteurs des séries les plus performantes après la saison 2 ou la saison 3 avec une augmentation de salaire en échange d’une année supplémentaire ajoutée à leur contrat.

Les deux séries comiques diffusées les plus fortes au cours des deux dernières années, École élémentaire Abbott et CBS Spectrestous deux sortis à l’automne 2021. Comme Deadline l’a rapporté en exclusivité en décembre, les acteurs de Spectres ont renégocié leurs contrats après la saison 2, les acteurs principaux Rose McIver et Utkarsh Ambudkar doublant leurs salaires à 250 000 $ par épisode et le reste du casting voyant leurs chèques de paie doubler ou presque tripler à 100 000 $ par épisode.

À l’époque, j’avais entendu des représentants de la École élémentaire Abbott Les acteurs s’étaient renseignés et avaient été informés que pour cette émission, les renégociations salariales commenceraient après la troisième saison abrégée. (Toutes les séries diffusées ont produit des commandes réduites pour 2023-24 en raison des grèves.)

Souligner École élémentaire AbbottEn raison de son statut de série phare d’ABC, c’était la première émission du réseau à obtenir un renouvellement cette année, avec une reprise de la saison 4 en février, peu de temps après la première de la saison 3, qui a été l’ouverture multiplateforme la plus forte de la comédie à ce jour, avec 5,91 millions de téléspectateurs au total et une note de 1,84 parmi les adultes de 18 à 49 ans en MP+3. École élémentaire AbbottLa deuxième saison de a obtenu une note de 3,56 18-49 au cours de la fenêtre de visionnage de 35 jours, la moyenne de saison la plus élevée pour une comédie ABC depuis la saison 2019-2020.

La comédie pour école primaire est également la seule série télévisée scénarisée actuelle à avoir une présence significative – et constante – dans les principales courses aux récompenses, remportant plusieurs Emmy et Golden Globes, Brunson, Williams, Ralph et James obtenant tous des nominations aux Emmy et aux Golden Globes.