Les acteurs Cherokee inspirés par la victoire de Lily Gladstone aux Golden Globes | Divertissement

TAHLEQUAH – La montée des histoires autochtones racontées comme « Reservation Dogs », « Killers of the Flower Moon » et la sortie du premier anti-héros autochtone Marvel interprété par Alaqua Cox dans « Echo » mettent en valeur davantage de talents d’acteur autochtones.

Cette visibilité accrue des acteurs autochtones a permis à l’actrice des Pieds-Noirs Lily Gladstone de devenir la première lauréate de la meilleure actrice autochtone aux Golden Globes pour “Killers of the Flower Moon”, et elle est nominée dans la même catégorie pour les Oscars, qui seront décernés. en mars.

Plutôt qu’une victoire individualisée, cela a contribué à créer plus d’espace pour les Autochtones dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

“Entrer dans l’industrie cinématographique est désormais bien plus que jamais une possibilité pour les autochtones de l’Oklahoma”, a déclaré Ryker Sixkiller, citoyen et acteur de la nation Cherokee.

Sixkiller a déclaré que voir la victoire de Gladstone était un moment surréaliste, mais que cela lui paraissait également bien.

« Lily a tellement investi dans ce rôle et est une personne tellement authentique. C’était une victoire pour Indian Country, et c’est excitant de savoir que les jeunes ont quelqu’un comme elle à admirer », a déclaré Sixkiller.

La citoyenne du CN et actrice Nathalie Standingcloud et Sixkiller ont toutes deux participé à des projets avec Gladstone. Même si la communauté des acteurs autochtones est petite et qu’elle voit les mêmes acteurs dans plusieurs projets, il existe un besoin continu de davantage de travailleurs autochtones dans le cinéma pour aider à décrire des récits plus précis.

Standingcloud a grandi en voyant ses proches à la télévision et, avec la victoire de Gladstone, elle voit encore plus de potentiel pour que les autochtones soient inclus dans le cinéma.

“À ce moment-là, voir Lily sur scène m’a ramené à l’époque où j’avais vu ma tante Kimberly (Guerrero) à la télévision pour la première fois en tant que star invitée de l’émission Seinfeld”, a déclaré Standingcloud. «Voir, c’est croire, et j’ai le sentiment que je peux le faire aussi. Même si recevoir des récompenses est une bonne chose, c’est bien plus important que cela.

« Afin de travailler avec les ressources, nous devons raconter nos histoires de la manière dont nous voulons qu’elles soient racontées. Nous avons besoin que ces alliés à Hollywood nous fassent confiance », a déclaré Standingcloud.

Sixkiller a déclaré que le fait d’être capable de raconter sa propre histoire aide à récupérer la vérité qui, historiquement, a été inexacte à Hollywood.

«Traditionnellement, les histoires racontées sur film qui dépeignent les autochtones ne sont pas racontées par les autochtones, ce qui a donné lieu à des inexactitudes que d’autres personnes, y compris des enfants autochtones, croient être vraies à propos de leur propre histoire», a déclaré Sixkiller.

Alors que Standingcloud et Sixkiller se frayent un chemin à travers le cinéma et la télévision, chacun a des objectifs à atteindre à la fois en tant qu’Autochtone et acteur, ensemble et séparément.

« Je veux d’abord être cette représentation authentique des rôles autochtones lorsque cela est nécessaire. Deuxièmement, en tant qu’artiste, je suis très intéressé à apprendre à travailler avec l’animation comme les films que j’ai regardés en grandissant. Enfin, j’aimerais travailler sur un projet et jouer un rôle qui ne dépend pas trop de mon origine culturelle », a déclaré Standingcloud.

Sixkiller a poursuivi ses cascades dans ses performances d’acteur, ce qui l’a aidé à obtenir plusieurs rôles.

« Réaliser des cascades au fil des ans m’a aidé à atteindre certains de mes grands objectifs d’acteur. J’ai réalisé des cascades dans “Reservation Dogs”, “Echo”, “Killers of the Flower Moon” et “Dinosaur World”, ce qui m’a donné l’opportunité de travailler aux côtés de gens comme Lily Gladstone, Xing Yu, Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro. J’ai même pu travailler sur “Tulsa King” avec un héros d’enfance, Sylvester Stallone, ce qui semble impossible pour un enfant autochtone du comté d’Adair. Me lancer dans le monde des cascades m’a aidé à décrocher des rôles un peu plus approfondis et plus stimulants », a-t-il déclaré.

Bien que cela puisse paraître intimidant, Standingcloud a déclaré qu’essayer et se faire dire « non » n’est pas la pire chose au monde pour ceux qui se lancent dans la comédie.

« Dans ce secteur, il peut y avoir beaucoup de sentiments de rejet avant d’obtenir le travail souhaité. Mais il est important de garder à l’esprit que chaque rencontre ou interaction que vous avez dans cet environnement compte. Gardez un bon caractère et une bonne éthique de travail, car vous ne savez jamais qui vous regarde. Les nouvelles circulent vite », a-t-elle déclaré.

En plus de la victoire historique de Gladstone aux Golden Globes, il a été récemment annoncé qu’elle était nominée dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars. La cérémonie des Oscars, communément appelée Oscars, est prévue le dimanche 10 mars.