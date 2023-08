Les acteurs canadiens ressentent le pincement alors que le différend commercial s’éternise

Les acteurs canadiens disent ressentir les effets d’un différend de 16 mois qui les a empêchés d’apparaître dans les publicités de plusieurs des plus grandes agences de publicité du pays.

« Je suis maintenant dans une position où je risque très sérieusement de perdre ma maison », a déclaré Kate Ziegler, une actrice basée à Toronto qui a principalement fait du travail vocal commercial.

« Comme beaucoup de Canadiens, mon prêt hypothécaire a monté en flèche. Cela, combiné à cette perte de revenu stable que j’ai eue, a créé un problème vraiment difficile pour moi. »

Le syndicat d’acteurs de langue anglaise du Canada et l’organisation professionnelle représentant les agences de publicité n’ont pas été en mesure de renégocier un accord qui fixe les règles d’utilisation des acteurs dans les publicités depuis les années 1960.

Bien que les négociations et les audiences médiatisées à la Commission des relations de travail de l’Ontario soient en cours, les acteurs disent avoir ressenti des impacts financiers et professionnels à mesure que les opportunités de travail ont diminué. Les acteurs notent que le travail commercial est vital pour ceux qui essaient de gagner leur vie dans l’industrie au Canada.

Kate Ziegler dit qu’elle risque de perdre sa maison parce que le différend entre le syndicat des acteurs et les agences de publicité a empêché l’acteur vocal de travailler sur des publicités au cours des 16 derniers mois. (Brody White)

Quel est le litige ?

Les entreprises ne créent généralement pas d’annonces pour leurs propres produits. Une marque qui cherche à faire la publicité d’un produit ou d’un service travaille avec une agence, qui produit ensuite les publicités. Par exemple, l’agence Cossette crée généralement des publicités pour McDonald’s Canada, entre autres clients.

La majeure partie des agences de publicité au Canada sont représentées par l’Institut des agences canadiennes (ICA). Les acteurs de langue anglaise au Canada sont représentés par l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA).

Depuis les années 1960, l’ACTRA et l’ICA ont travaillé ensemble selon un ensemble de conditions décrites dans un Accord commercial national (ANC) . Ces conditions sont négociées toutes les quelques années. L’accord a expiré en avril 2022 et les deux parties ne sont pas encore parvenues à un nouvel accord.

L’ACI dit sur son site Web que le différend provient d’une clause insérée dans le NCA en 2008, conçue pour permettre aux agences américaines d’utiliser des acteurs canadiens syndiqués lors de la réalisation de publicités étrangères au Canada. Les entreprises étrangères auraient recours à une société tierce pour engager des membres syndicaux en leur nom.

L’ICA affirme que depuis l’introduction de cette clause, les nouvelles agences canadiennes qui ne sont pas membres de l’ICA ont pu utiliser à la fois des talents non syndiqués et syndiqués, en accédant à ces derniers via des sociétés tierces sans avoir à signer l’accord.

En mai 2022, une ACTRA note a répondu à ces affirmations, affirmant que le syndicat avait fait des propositions pour résoudre le problème des tiers utilisés par les agences, notant que seuls quelques-uns le faisaient. Actra affirme que l’ICA n’a pas répondu à ces propositions et a plutôt quitté la table de négociation.

Des travailleurs syndiqués du cinéma manifestent à Toronto le 29 mai. Des négociations médiatisées entre le syndicat et l’organisation représentant les agences de publicité sont en cours. (Evan Mitsui/CBC)

L’ACTRA a accusé l’ICA de négocier de mauvaise foi et a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. L’ICA affirme que la NCA est un contrat commercial et non une convention collective. Les négociations par médiation se poursuivent, tandis que les audiences de l’OLRB sur la question sont prévues en 2024.

La présidente de l’ACTRA, Eleanor Noble, et le président-directeur général de l’ICA, Scott Knox, ont refusé de commenter les négociations en cours, invoquant le besoin de confidentialité.

« C’est absolument dévastateur »

Ziegler, l’acteur de la voix off, dit que pour joindre les deux bouts, elle a commencé à travailler comme serveuse et envisage d’obtenir une certification en tant que coordinatrice de l’intimité pour le cinéma et la télévision, mais l’adaptation a été difficile.

« Pour sortir et essayer de trouver un revenu comparable ailleurs, cela a été incroyablement difficile », a-t-elle déclaré. « Je suis acteur, je suis artiste, je n’ai pas beaucoup d’expérience professionnelle en dehors de ce que je fais depuis quinze ans. »

« Cela a été assez dévastateur, non seulement en termes de gagne-pain, mais aussi de carrière », a déclaré Dina Pino, qui travaillait régulièrement dans des publicités à Toronto avant avril 2022, mais n’en a pas réservé depuis l’expiration de l’accord.

« Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des professionnels. Nous y avons consacré notre carrière. »

Elana Dunkelman dit qu’en 2021, elle a eu 40 rappels pour des travaux commerciaux. Cette année, elle dit qu’elle en a eu trois.

« Je suis acteur professionnel depuis 20 ans. Je suis membre de l’ACTRA depuis 2003 », a déclaré l’acteur torontois. « J’investis beaucoup de temps et d’énergie pour être bon dans ce que je fais, et cela me semble absolument dévastateur. »

L’actrice Elana Dunkelman dit qu’elle a reçu trois rappels cette année contre 40 en 2021 avant le début du différend. (soumis par Elana Dunkelman)

Le travail commercial est précieux, disent les acteurs

L’actrice Fiona Highet a commencé à travailler dans le théâtre et a utilisé le travail commercial pour subvenir à ses besoins.

« Faire du travail de voix off signifiait que je pouvais travailler pour les très bas salaires que gagnent les acteurs de théâtre indépendants dans le pays, ce qui m’a permis de rester dans l’entreprise », a-t-elle déclaré.

Les publicités représentent une partie importante de l’industrie, dit Highet, et sont précieuses pour les acteurs pour des raisons autres que les revenus.

« Je dirais que l’échelle du succès dans notre entreprise n’est pas financière, mais en fait la visibilité », a déclaré l’acteur, qui est également basé à Toronto. « Être devant la caméra dans une publicité est extrêmement précieux pour vous en tant qu’acteur. »

Highet dit qu’elle a gagné des dizaines de milliers de moins en 2022 que l’année précédente et s’inquiète pour l’avenir de l’industrie.

« Une fois que ce travail est parti, il ne semble pas probable qu’il revienne. »

Impacts à l’écran

Tous les organismes de toutes les régions du pays ne sont pas touchés par le différend.

A2C, l’association représentant les agences de publicité au Québec, a adhéré à la NCA, ce qui signifie qu’il n’y a aucun problème à utiliser des artistes syndiqués dans la province.

Certaines agences indépendantes travaillent également avec des talents syndicaux, comme Rethink, qui gère la publicité pour A&W, Ikea et Molson, entre autres marques.

Josh Kolm, rédacteur en chef de la publication commerciale canadienne sur la publicité et le marketing Stratégieindique que les agences impliquées dans le conflit pourraient encore produire des publicités en utilisant des acteurs non syndiqués, ou les construire autour de témoignages de consommateurs, de contenu généré par les utilisateurs ou d’animations qui n’impliquent pas de voix off.