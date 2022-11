Les acteurs Ben Savage et Anson Williams se présentent aux élections et rejoignent des stars comme Arnold Schwarzenegger en politique

Les acteurs Ben Savage et Anson Williams sont candidats aux élections cette année alors que les Américains affluent pour voter à travers les États-Unis le 8 novembre.

La star de “Boy Meets World” et la star de “Happy Days”, respectivement, rejoignent une liste croissante de célébrités qui ont fait le saut d’Hollywood à la politique.

Plus particulièrement, les anciens présidents Ronald Reagan et Donald Trump ont réussi dans l’industrie du cinéma et de la télévision avant de détenir le titre élu le plus élevé en Amérique.

Ben Sauvage

Ben Savage est candidat au conseil municipal de West Hollywood, en Californie.

L’acteur a révélé qu’il se présentait parce qu’il voulait “restaurer la confiance” dans le gouvernement de la ville.

“Je suis candidat au conseil municipal car il y a de sérieux défis à relever et West Hollywood mérite un leadership sensé, honnête et fort pour y faire face”, a-t-il expliqué sur son site Web de campagne. “Je suis un résident de longue date, un membre d’un syndicat et un citoyen concerné qui pense que West Hollywood mérite des dirigeants qui produiront des résultats.”

“La ville est confrontée à de sérieux défis concernant la sécurité publique, les entreprises en difficulté, l’inflation et le coût du logement. Nous avons besoin de nouveaux dirigeants avec une nouvelle perspective qui sont prêts à commencer à s’attaquer à ces problèmes.”

Anson Williams

Anson Williams est candidat à la mairie d’Ojai, en Californie.

Selon la star de “Happy Days”, qui a élu domicile à Ojai depuis 2011, utiliser sa plateforme publique pour redonner à sa communauté est plus que jamais essentiel. Certaines de ses idées incluent l’établissement d’un «camp de base» désigné à l’extérieur du centre-ville où les touristes et les bus touristiques se garent et paient, le développement de plus de zones de stationnement public pour soulager la congestion, unir les entreprises avec Casitas Water District pour mettre en œuvre de nouveaux programmes de conservation, forger un lien avec le système scolaire et générer de nouvelles sources de revenus.

“Pour moi, il ne s’agit pas du tout de politique”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Je ne me présente pas à la mairie pour entrer en politique. Je ne suis pas un politicien. Je me considère comme un leader collaboratif. C’est pour ma communauté. C’est pour mes amis et toutes les personnes qui font d’Ojai un endroit si spécial. , lieu important dans notre pays.”

“Je sens que je peux nous ramener dans une direction positive pour les futurs maires et les futurs membres du conseil. Mais nous devons commencer en premier. Et je sais que je peux prendre les devants. C’est pourquoi je me présente, et j’espère que je gagnerai .”

Voici un aperçu de quelques autres stars qui ont occupé des fonctions publiques :

Ronald Reagan

Ronald Reagan a mené une brillante carrière d’acteur avant de faire le saut dans l’arène politique. Il a commencé sa carrière d’acteur en 1937 et apparaîtra dans 53 films au cours des deux décennies suivantes.

Son idéologie politique est passée de libérale à conservatrice après que la question du communisme soit devenue plus pertinente à Hollywood. Finalement, il décide de se présenter au poste de gouverneur de Californie en 1966 et est réélu en 1970.

Reagan a été élu président en 1980 avec George HW Bush comme colistier.

Le duo a été réélu en 1984.

Reagan était bien connu pour ses rôles dans des films tels que “Kings Row”, “Sergeant Murphy” et “The Hasty Heart”.

Donald Trump

Avant de se présenter à la présidence des États-Unis en 2016, Donald Trump a joué le rôle d’animateur de “The Apprentice”. L’émission s’est déroulée de 2004 à 2017.

Les candidats ont concouru pour travailler comme apprenti de Trump dans l’émission de télé-réalité.

Trump s’est présenté à la réélection en 2020 mais a perdu face au président actuel, Joe Biden.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger a eu une carrière réussie à Hollywood avant d’entrer en politique.

Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie en 2003 après avoir battu le gouverneur démocrate sortant Gray Davis lors d’une élection par rappel.

Avant d’entrer dans l’arène politique, Schwarzenegger a participé à des compétitions de musculation et est apparu dans de nombreux films à succès. Il est connu pour de nombreux rôles, dont “Predator”, “Conan le barbare” et “The Terminator”.

Schwarzenegger a révélé lors d’une conversation avec sa fille, Katherine, via Instagram en 2021 qu’il “avait cette fixation sur la réparation de l’État et l’amélioration de l’État”.

La star de “The 6th Day” a occupé le poste jusqu’en 2011.

Jerry Springer

Jerry Springer a été élu maire de Cincinnati en 1977 après avoir été conseiller municipal.

Cependant, il est également resté une star hollywoodienne. De 1991 à 2018, il a animé “The Jerry Springer Show”, une émission bruyante avec des diffusions publiques des drames personnels des invités, avec des lancers de chaise, des bagarres et des accusations d’infidélité.

L’acteur est également connu pour son rôle dans “Ringmaster”.

Il s’est présenté sans succès à la nomination du gouverneur démocrate en 1982 et a flirté avec d’autres courses à l’échelle de l’État ces dernières années.

Clint Eastwood

L’acteur Clint Eastwood a été maire de Carmel-by-the-Sea, en Californie, de 1986 à 1988.

À l’époque, Eastwood avait joué dans plusieurs films hollywoodiens bien reçus, mais avait fait une pause dans sa carrière pour se lancer dans l’arène politique. À la fin de son mandat, il ne s’est pas présenté aux élections.

Il a ensuite joué dans des films à succès tels que “Million Dollar Baby”, “Gran Torino” et “Unforgiven”.

Sonny Bono

Après son mariage très médiatisé et sa carrière musicale réussie avec Cher, Sonny Bono a choisi de se présenter aux élections. Il a décroché le poste de maire de Palm Springs, en Californie.

Après son mandat de maire, Bono a également occupé un poste à la Chambre des représentants de Californie.

Al-Franken

Al Franken a été élu au Sénat en tant que représentant du Minnesota en 2008 et a occupé ce poste jusqu’en 2018.

Cependant, avant la politique, Franken s’est fait connaître en tant que comédien.

Plus particulièrement, Franken est apparu sur “Saturday Night Live”. Il a également travaillé comme scénariste pour l’émission des années 1970 aux années 1990.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.