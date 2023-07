Les acteurs américains de premier plan montrent qu’ils sont prêts à faire grève alors que la date limite du syndicat approche

Le syndicat des acteurs américains et les studios hollywoodiens se sont battus contre une date limite de minuit vendredi pour négocier un nouveau contrat, alors que les A-listers ont clairement indiqué qu’ils étaient tout à fait disposés à rejoindre les écrivains sur la ligne de piquetage si un accord ne pouvait être conclu.

Fran Drescher, le président de Sag-Aftra, a lancé une note optimiste dans un vidéo aux membres publié la semaine dernière, affirmant que les négociations avec les studios étaient « extrêmement productives ». Mais avec le contrat actuel des acteurs avec les studios qui devait expirer le 30 juin à minuit, les négociations semblaient s’achever.

Une grève de Sag-Aftra, qui représente 160 000 acteurs, surviendrait alors que les studios hollywoodiens sont déjà aux prises avec un arrêt de travail de près de deux mois de la Writers Guild of America (WGA), qui a fait du piquetage sur des questions telles que les salaires, les redevances de streaming et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leur travail. Il s’agirait de la première grève de deux syndicats dans l’industrie depuis plus de six décennies, avec d’énormes conséquences pour la production cinématographique et télévisuelle.

L’actrice Phoebe Waller-Bridge, s’adressant à Reuters lors de la première d’Indiana Jones à Londres, a noté qu’elle était déjà en grève en tant que membre de la WGA.

« Je suis sur le bord de mon siège en espérant que Sag suivra et se lèvera pour soutenir les écrivains, et j’espère vraiment que nous pourrons régler ce problème », a déclaré Waller-Bridge.

Le point de presse de l’industrie annoncé jeudi que Sag pourrait potentiellement accepter de prolonger la date limite du contrat, donnant au syndicat plus de temps pour négocier un accord avec les studios avant de faire grève, alors même que les scénaristes hollywoodiens, qui sont en grève depuis début mai, se préparent à entrer dans le troisième mois de piquetage sans affaire en vue.

Cette semaine, ont rapporté les médias, plus de 300 acteurs, dont certaines des stars les plus en vue d’Hollywood, ont fait circuler une lettre à leurs dirigeants syndicaux les exhortant à se battre pour un accord solide, plutôt que de faire des compromis trop tôt.

Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Quinta Brunson, Ben Stiller, Neil Patrick Harris et d’autres célébrités ont signé la lettre en disant à leur direction: «C’est un point d’inflexion sans précédent dans notre industrie, et ce qui pourrait être considéré comme une bonne affaire dans toutes les autres années est simplement pas assez », Rolling Stone signalé.

L’une des principales préoccupations que les acteurs ont soulignées dans la lettre à leurs dirigeants syndicaux cette semaine était de savoir comment leur travail pourrait être modifié par les technologies d’intelligence artificielle, une question qui est également devenue centrale dans la grève en cours des écrivains hollywoodiens.

« Nous pensons qu’il est absolument vital que cette négociation protège non seulement nos ressemblances, mais garantit que nous sommes bien rémunérés lorsque l’un de nos travaux est utilisé pour former l’IA », ont écrit les acteurs aux dirigeants syndicaux, selon Rolling Stone.

Début juin, près de 98% des membres du SAG a voté pour autoriser une grève si nécessaire, signe des tensions persistantes entre les talents et l’Alliance des producteurs de films et de télévision alors que le modèle commercial d’Hollywood s’est de plus en plus déplacé vers les modèles numériques et de streaming.

Un porte-parole de Sag, qui a accepté un «panne d’électricité des médias» lors de ses négociations contractuelles avec les studios, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

