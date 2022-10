Les acteurs allèguent que l’agence artistique a retenu les paiements

Après des mois de travail sur des plateaux de tournage d’émissions de télévision, de publicités et de voix off, des dizaines d’acteurs de Toronto disent qu’ils se sont retrouvés sans salaire.

Les acteurs ne blâment pas les sociétés de production, mais leur agence artistique : Compass Artist Management, affirmant que l’argent a été retenu.

“C’est devenu tellement plus gros que ce que je pensais”, a déclaré Golden Madison, une actrice de Toronto qui dit qu’elle a maintenant perdu près de 15 000 $, à CTV National News. “Je voulais vraiment penser que c’était une erreur.”

Madison a rejoint Compass en juin 2022 et a connu un été extrêmement réussi, décrochant des publicités et d’autres concerts télévisés. Le flux de trésorerie va généralement de la société de production à l’agent, qui prend une commission et transmet le reste à l’acteur.

En tant qu’acteur non syndiqué, a expliqué Madison, l’argent ne lui parvenait souvent pas pendant quelques semaines. Mais au jour 77 sans paiement, elle a commencé à s’inquiéter.

“J’ai décidé de me renseigner et l’enfer s’est déchaîné”, a-t-elle déclaré.

En septembre, Madison a contacté d’autres acteurs de la même agence et a découvert qu’ils avaient des histoires similaires.

“J’ai réalisé à ce moment-là que ce n’était certainement pas une erreur, tout ce qui se passe est intentionnel et ils ne paient pas intentionnellement un groupe d’entre nous.”

Dans un dossier de créancier envoyé aux clients daté du 19 octobre 2022 et obtenu par CTV National News, Compass Artist Management a déclaré que ses « opérations ont cessé, avec effet immédiat ».

L’unité des crimes financiers des services de police de Toronto a reçu plus de 50 plaintes à propos de l’entreprise. Le département qui s’occupe de la fraude a confirmé qu’une enquête est en cours. Mais les acteurs craignent de ne jamais voir l’argent qui leur est dû.

Le groupe estime qu’environ 500 000 dollars n’ont pas été payés par l’agence artistique, laissant des dizaines d’acteurs subir une perte financière.

Dans une déclaration à CTV News, le président de Compass Artist Management, Danny Friedman, a décrit les défis liés au démarrage d’une petite entreprise et a admis que son entreprise avait pris du retard.

“Je comprends parfaitement pourquoi les gens étaient mécontents que nous soyons derrière… Je comprends et je me suis excusé abondamment à chaque tournant…”, a écrit Friedman.

Une lettre dans un dossier de créancier envoyé aux clients comprend des détails sur la façon dont l’opération va “se terminer”.

Un consultant indépendant en insolvabilité a déclaré “qu’il ne serait pas économique de mettre l’entreprise en faillite car les coûts d’administration dépassent de loin toute réalisation attendue des actifs”.

Shaun Hepburn et son fils de onze ans, Housten, étaient tous deux représentés par Compass. Hepburn a admis qu’il y avait des drapeaux rouges, mais il a continué parce que la société leur offrait de bons concerts qui comprenaient des spots dans une série télévisée, ce qu’ils n’avaient jamais fait auparavant.

“Il n’a pas encore répondu à la question de savoir pourquoi il détient l’argent, où il se trouve”, a déclaré Hepburn à CTV National News lors d’un appel vidéo.

“Nous aurions à demander notre argent”, a poursuivi Hepburn. “Il n’est jamais arrivé à un point où nous ne sommes pas payés, jusqu’à présent, où il retient simplement l’argent et ne répond pas aux e-mails.”

Hepburn et Madison ont déclaré avoir contacté directement les sociétés de production, affirmant qu’ils avaient vu des déclarations de paiement à Compass Artist Management pour leur travail et qu’elles n’avaient jamais été transmises.

La frustration et l’incertitude croissantes entraînent de plus en plus d’appels à une surveillance accrue de l’industrie. Les acteurs de l’Ontario se tournent vers la réglementation de la Colombie-Britannique pour les normes qui, selon eux, devraient être applicables à tous les niveaux. La province de l’Ouest est la seule au Canada à exiger que les agents de talent soient agréés par le ministère du Travail.

« Je pense que cela nous a été bénéfique », a déclaré Tyman Stewart, président de The Characters Talent Agency et vice-président de Talent Agents & Managers Association of Canada. “Je pense vraiment que cela s’est débarrassé de beaucoup de gens qui essaieraient de profiter des choses.”

Stewart a contribué à aider la province à rédiger les règlements au milieu des années 90.

“Nous n’avons eu qu’un seul autre cas depuis 1995 où quelqu’un a profité de la situation et n’a pas payé les acteurs correctement”, a-t-il déclaré à CTV National News.

La licence oblige les agents à créer une fiducie pour les clients et réglemente les plafonds de commission, il existe également des règles qui interdisent aux agences de facturer des frais à quelqu’un pour se joindre. Parlant de la réglementation, Stewart a donné un exemple en disant : “vous êtes dans une situation où vous allez perdre votre licence et vous ne pouvez pas faire des affaires en tant qu’agence si vous essayez de faire payer les gens pour rejoindre votre agence. , ou essayer de leur vendre des cours.

L’ACTRA, le syndicat représentant les artistes interprètes professionnels au Canada, a envoyé une déclaration à CTV National News au sujet des allégations en cours concernant Compass. Dans ce document, le syndicat a déclaré: «L’ACTRA n’approuve ni ne recommande aucune agence de talents. Les contrats entre les agences artistiques et leurs clients ne sont pas négociés collectivement.

Pour aider à soutenir les personnes touchées, le syndicat a organisé une séance d’information Zoom pour les membres syndiqués et non syndiqués.

« Nous avons offert les services de trois avocats pour répondre à un maximum de questions. La réunion a également été suivie par le détective de la division des fraudes du service de police de Toronto », a déclaré l’ACTRA, ajoutant que Compass représentait plus de 200 membres de l’ACTRA.

Le syndicat fait partie de ceux qui espèrent que le gouvernement de l’Ontario agira pour s’assurer que les agents de talents sont agréés par le ministère du Travail de la province.