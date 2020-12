La répression policière, l’hiver et la pandémie du COVID-19 font des ravages dans les manifestations appelant à des élections libres et équitables en Biélorussie.

Le nombre des manifestations contre le règne d’Alexandre Loukachenko, surnommé le dernier dictateur européen, diminue.

Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a revendiqué la victoire lors d’une élection présidentielle en août qui, selon ses détracteurs, a été truquée en sa faveur.

Cela a déclenché d’énormes manifestations qui, malgré une violente répression policière, se sont poursuivies dans les mois qui ont suivi.

Peu à peu, les manifestations se sont éloignées du centre-ville pour revenir aux quartiers où les concerts impromptus et les fêtes de rue sont devenus la nouvelle façon de s’opposer à Loukachenko. Mais même eux n’ont pas pu éviter l’attention de la police.

D’énormes manifestations aux petits actes de défi

L’un d’eux est Mariya. Ce n’est pas son vrai nom. La femme de 47 ans rencontre Euronews dans un café de la capitale Minsk, mais en raison du risque associé aux manifestations antigouvernementales, nous lui avons accordé l’anonymat.

« J’essaie maintenant de ne pas payer mes impôts fonciers et de ne rien payer aux entreprises publiques », a-t-elle déclaré à Euronews. « Tout l’argent qu’ils reçoivent est utilisé contre nous, les gens. »

Mariya n’est pas typique du mouvement de protestation plus large qui est régulièrement dans les rues depuis août, qui est généralement composé de jeunes.

Elle est une propriétaire d’entreprise fortement touchée par COVID19. Et comme beaucoup d’autres, elle a fait partie de la partie la moins bruyante du soulèvement.

Au printemps, elle est allée solliciter le candidat à la présidence Viktor Barbaryka. En juin, il a été arrêté six jours après avoir annoncé sa candidature, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas se présenter aux élections.

«J’ai pleuré en apprenant que Barbaryka avait été détenue (par la police). À ce moment-là, tous nos espoirs et souhaits d’un pays plus démocratique ont été anéantis », a déclaré Mariya.

Mariya n’a pas participé aux chaînes de solidarité, où les gens se tenaient le long de la route en montrant des signes de la main, des fleurs et des drapeaux. Cependant, elle passait devant eux et jouait la chanson Peremen de Viktor Tsoi, qui est devenue l’hymne des manifestations, klaxonnait et saluait les gens pour montrer son soutien.

Des manifestations individuelles plus petites pourraient être plus efficaces

Mariya n’est pas la seule à commettre de petits actes de défi, a déclaré à Euronews Aliaksandr Herasimenka, chercheur à l’Université d’Oxford, spécialisé dans les mouvements sociaux, les manifestations, l’autoritarisme et la propagande.

Herasimenka affirme que certaines factions plus petites du mouvement visent la police, endommageant leurs véhicules, leurs bureaux et leurs maisons.

« Il est très difficile de dire à quel point il est répandu », a déclaré Herasimenka. « Vous pouvez facilement voir combien de manifestants sont dans les rues parce que nous pouvons compter et vérifier leur nombre, mais nous ne pouvons pas savoir à quel point ce type de désobéissance civile est répandu. . Seul le gouvernement le sait, et il ne le révèle que lorsqu’il attrape la personne responsable. «

Et le fait de ne pas payer d’impôts ou de payer les factures de services publics pourrait s’avérer plus efficace que les manifestations de rue, car elles nuisent réellement à la capacité de fonctionnement du système.

«De petits actes de défi, s’ils sont généralisés, pourraient nuire à l’État dans une plus grande mesure que les manifestations de rue», a déclaré Herasimenka. «Ils envoient un signal différent aux membres du gouvernement, qui pourraient vouloir reconsidérer leur allégeance à Loukachenko si le système cesse de fonctionner. Je ne crois pas que les gens dans les rues puissent expulser Loukachenko, ce sont les gens à l’intérieur du système qui le peuvent, et ils le feront si le système est brisé par des perturbations.

Les fils de Mariya manifestent toujours dans les rues chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Cependant, beaucoup de gens ont déjà tourné le dos à ce côté du soulèvement. Bien qu’ils partagent toujours l’objectif de débarrasser la Biélorussie de Loukachenko et d’organiser des élections justes et libres, ils ne sont pas d’accord sur la meilleure façon de procéder.

Le mouvement d’opposition a-t-il un vide de leadership?

Alex, une autre personne interrogée à qui nous avons accordé l’anonymat, fait partie de ceux qui s’interrogent sur la meilleure voie à suivre.

«A ce stade, je ne vois pas la possibilité de transférer le pouvoir car l’opposition ne sait pas comment faire cela.

«Le pouvoir n’est pas seulement le président, mais des milliers de fonctionnaires et personne dans le système n’acceptera le transfert du pouvoir.

« Mon opinion personnelle est que si nous ne pouvons pas parvenir à un changement de leadership, alors il vaut la peine de promouvoir certaines réformes qui changeront la vie de notre peuple. »

Alex a déclaré que le mouvement d’opposition manquait de leadership compétent.

La plupart des personnalités les plus connues ont été arrêtées ou exilées, y compris les femmes qui se sont présentées à l’élection présidentielle contre Loukachenko.

Sviatlana Tsikhanouskaya a fui vers la Lituanie voisine, tandis qu’une autre personnalité importante, Maria Kolesnikova, est en prison au Bélarus.

De même, des leaders de la contestation ont été arrêtés.

Il en va de même pour les membres du soi-disant Conseil de coordination, une ONG formée par l’opposition pour «faciliter le transfert démocratique du pouvoir au Bélarus». Il avait à peine commencé à travailler avant que ses principaux membres ne soient détenus.

Ce vide de pouvoir au sein du mouvement de protestation a rendu difficile pour lui de trouver une direction, a ajouté Alex.

«Les dirigeants de l’opposition biélorusse sont derrière la frontière et ne comprennent pas toujours la situation à l’intérieur du pays. Maintenant, tout est très difficile et personne ne sait probablement quoi faire et quoi faire ensuite », dit Alex.

«Nous devons espérer que le changement viendra»

Euronews a rencontré un manifestant qui a refusé d’abandonner les marches de rue. Elle est traumatisée de sa détention antérieure, où elle a été placée dans une cellule de prison sans chauffage ni couverture. Les détenus devaient dormir emmitouflés pour rester au chaud, a-t-elle affirmé. Même ainsi, elle pense que protester est la seule voie à suivre.

«Je dois guérir mon traumatisme psychologique. J’ai toujours peur de l’obscurité et de sortir. Je comprends que je peux être arrêté si je sors, mais je sortirai à nouveau au début du mois prochain. Je ne sais pas comment les choses vont changer, mais nous n’avons pas d’autre option. Si nous nous arrêtons soudainement, cela pourrait rendre les choses plus dangereuses », a-t-elle déclaré à Euronews.

Elle n’est pas la seule à avoir ce sentiment de protestation. Euronews s’est entretenu avec un autre homme (photo ci-dessous), encore une fois, sous couvert d’anonymat. Il a été arrêté lors d’une manifestation et condamné à dix jours de prison pour avoir participé à des manifestations illégales.

«Des milliers sont déjà partis, mais la majorité pense de la même manière. Ils veulent continuer |[the protests]. L’économie est très durement touchée, et personne ne veut plus investir ici, nous devons donc maintenir la pression et espérer que des changements se produiront.

Mais les chiffres dans les rues ne sont pas la chose la plus importante pour que le mouvement réussisse, dit Herasimenka à Euronews.

«Bien sûr, les manifestations sont moins importantes, mais je ne pense pas que cela compte. Le nombre n’est pas aussi important que la capacité des manifestants à perturber les fonctions de l’État. »

