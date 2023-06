Les actes d’accusation de Trump ne lui font pas de mal à la primaire de 2024 jusqu’à présent

Après sa première inculpation, l’ancien président Donald Trump a accru son avance dans les sondages sur ses rivaux républicains de 2024. Maintenant, à la suite de sa deuxième inculpation, il semble que même les accusations fédérales ne nuiront pas à sa campagne.

De nombreux stratèges du GOP affirment que la plupart des électeurs primaires républicains ont déjà tracé leurs lignes de bataille sur Trump il y a longtemps, ce qui signifie que cet acte d’accusation (pour avoir prétendument refusé de renvoyer des documents classifiés aux autorités fédérales après son départ de la Maison Blanche) ne change rien. Cela suit un sondage CBS News réalisé les 9 et 10 juin – juste après l’annonce de l’acte d’accusation – qui a révélé que 76% des électeurs primaires républicains probables pensaient que l’acte d’accusation était politiquement motivé et 61% ont déclaré que cela n’avait pas changé leur point de vue sur Trump. .

« Au moins en termes de primaire, cela n’aura certainement pas d’impact sur les chances du président Trump d’obtenir la nomination », a déclaré Matt Terrill, ancien chef de cabinet du sénateur républicain de Floride Marco Rubio lorsqu’il s’est présenté à la présidence.

Mais d’autres stratèges disent que les sentiments pourraient changer à mesure que la sévérité de l’acte d’accusation et ce que cela signifie pour l’éligibilité de Trump s’enfoncent, en particulier parmi ceux du parti que le sondeur du GOP Whit Ayres appelle les électeurs « Peut-être Trump »: des gens qui aiment l’ancien président, mais aussi quelqu’un qui peut gagner.

« Est-ce que le refus de Trump selon lequel tout cela n’est qu’une chasse aux sorcières partisane les convaincra? » Il a demandé. « Ou les faits dévastateurs exposés dans l’acte d’accusation persuaderont-ils au moins certains d’entre eux que Trump transporte beaucoup trop de bagages pour gagner une élection générale en 2024? »

Pour l’instant, dit-il, il est trop tôt pour le dire.

Cet acte d’accusation semble différent, mais les partisans de Trump pourraient ne pas s’en soucier

Il pourrait être plus difficile de faire passer les détails accablants de cet acte d’accusation comme simplement motivés par la politique qu’il ne l’était pour Trump et ses partisans de rejeter son acte d’accusation d’avril. Cette affaire concernait des paiements silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016, et reposait sur ce que mon collègue Ian Millhiser a décrit comme une « théorie juridique douteuse ». Cette fois, même certaines personnalités républicaines de premier plan, dont Trump ancien procureur général américain Bill Barront fait valoir que l’affaire devait être prise au sérieux.

« Si je concevais un cas juridique qui serait facile pour les républicains à rejeter comme une chasse aux sorcières partisane, je concevrais exactement le cas qui [Manhattan District Attorney] Alvin Bragg a apporté », a déclaré Ayres. D’un autre côté, a-t-il ajouté, le dernier acte d’accusation de Trump est « une critique dévastatrice de la gestion d’informations classifiées hautement sensibles dont la plupart des gens admettraient qu’elle ferait accuser n’importe quel autre être humain vivant aujourd’hui de multiples crimes ».

Le problème est que les partisans de Trump pourraient ne pas vouloir entendre cela – surtout lorsque ce message provient de personnes comme Barr, qu’ils n’ont pas perçues comme étant de leur côté depuis des années.

« Beaucoup [Republican] les électeurs se méfient de plus en plus du ministère de la Justice ou du gouvernement », a déclaré Terrill. « Beaucoup de ces électeurs … considèrent le président Trump comme un individu qui est le plus grand révélateur de vérité qu’ils aient vu à Washington. »

Beaucoup dans le camp de Trump ne se soucient pas non plus du fond de l’affaire, ce qui les rend difficiles à influencer. Ils soutiennent que Trump est soumis à un double standard par rapport à d’autres responsables qui ont mal géré des documents sensibles, notamment l’ancien vice-président Mike Pence, la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton et le président Joe Biden.

Ces derniers mois, des documents classifiés ont été trouvés dans le bureau personnel de Biden à Washington et à son domicile du Delaware, ainsi qu’au domicile de Pence dans l’Indiana. Clinton a utilisé un serveur de messagerie privé non sécurisé alors qu’il était secrétaire d’État qui stockait des discussions sur des informations classifiées (mais pas des documents classifiés eux-mêmes). La différence, qui n’a pas été reconnue par les partisans de Trump, est que Biden et Pence ont rapidement remis ces documents ; Clinton n’a fait face à aucune accusation et rien ne prouve que Biden, Pence ou Clinton aient délibérément cherché à faire obstruction à la justice.

« C’est presque comme s’ils se mettaient la tête dans le sable pour éviter les distinctions évidentes entre cette affaire et les affaires Pence, Biden et Clinton », a déclaré Ayres. « Ils ne peuvent pas défendre ce qu’il a fait. Personne ne défend ce qu’il a fait.

Mais même si les électeurs républicains pensent que les allégations contre Trump sont vraies, ils pourraient ne pas les croire comme un dealbreaker dans un affrontement contre Biden.

« Je rencontre des partisans de Trump qui pensent que ces enquêtes ne l’empêcheraient pas de battre Biden », a déclaré le sondeur du GOP, Robert Cahaly. « Biden est tellement impopulaire. Biden a également des bagages personnels liés aux enquêtes et à l’économie. Il est toujours battable.

Les rivaux du GOP de Trump n’agissent généralement pas comme si quelque chose avait changé

Pour la plupart, les rivaux du GOP de Trump ne semblent pas penser que l’acte d’accusation leur a donné une ouverture dans une course où Trump est clairement le favori depuis des mois. Ceux qui ne dirigeaient pas déjà une plate-forme explicitement anti-Trump n’ont pas révisé leur stratégie consistant à s’abstenir largement de critiquer l’ancien président.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et l’activiste de droite Vivek Ramaswamy ont tous dénoncé ce qu’ils ont décrit comme un système de justice pénale biaisé pour avoir prononcé l’acte d’accusation, mais n’ont pas commenté les allégations spécifiques contre Trump. Même l’ancien vice-président Mike Pence, qui s’est exprimé sur la rupture des liens avec Trump au sujet de sa gestion de l’insurrection du 6 janvier 2021, a déclaré qu’il était « profondément troublé de voir cette inculpation aller de l’avant ».

L’exception est l’ancienne ambassadrice américaine de Trump à l’ONU, Nikki Haley, qui a dit sur Fox News lundi que si les allégations contre Trump sont vraies, il était « incroyablement imprudent avec notre sécurité nationale ».

La question est de savoir si davantage de candidats et d’électeurs républicains la rejoindront dans les semaines et les mois à venir alors que l’affaire, qui pourrait ne pas être tranchée avant les élections de 2024, se poursuivra. Avec autant de républicains essayant de percer dans un champ bondé, davantage de candidats pourraient essayer de saisir l’argument selon lequel cet acte d’accusation rend Trump moins éligible.

Cependant, ces attaques pourraient finalement s’avérer inefficaces, compte tenu de la force du soutien de Trump, a déclaré Terrill. « Il y a de nombreux électeurs républicains et de nombreux donateurs qui croient que le président Trump est le candidat qu’ils veulent et croient qu’il peut gagner les élections générales », a-t-il déclaré.