Les actes d’accusation américains allèguent un lien entre le fentanyl et les cartels mexicains

Les autorités américaines ont annoncé mardi des accusations criminelles contre huit entreprises chinoises et 12 de leurs dirigeants, accusées d’avoir fourni des précurseurs chimiques pour la fabrication illégale de fentanyl, de méthamphétamine et d’autres drogues synthétiques.

Il s’agit de la deuxième série d’actes d’accusation majeurs dévoilés par l’administration Biden. depuis juin accusant les entreprises chinoises d’approvisionner les cartels de la drogue mexicains et d’alimenter une épidémie d’overdose aux États-Unis qui tue plus de 100 000 Américains par an. La plupart des décès sont liés au fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l’héroïne.