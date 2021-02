Le département des arts du district scolaire unifié de San Francisco a décidé d’abandonner son acronyme, apparemment dans le but de mettre fin au racisme – mais de nombreux utilisateurs de Twitter n’ont pas apprécié cette avancée historique pour l’égalité.

Anciennement connu sous le nom de « VAPA », abréviation de « Arts visuels et du spectacle », le département a annoncé qu’à l’avenir, il serait appelé le département des arts SFUSD parce que «Les acronymes sont un symptôme de la culture de la suprématie blanche», a rapporté une filiale locale d’ABC.

Le changement de nom est un « Étape simple » qui peuvent être prises pour assurer aux familles de tous horizons «Mieux comprendre qui nous sommes» a expliqué le directeur du département, Sam Bass. Il a déclaré que cette décision, qui intervient à un moment où les écoles de San Francisco restent fermées en raison des restrictions de Covid-19, faisait partie d’une politique visant à «Donner la priorité à l’enseignement des arts antiracistes dans notre travail.»

Élaborant sur le nouveau nom, qui utilise également un acronyme, Bass a souligné qu’il ne voulait pas « aliéner » ceux qui ne parlent pas anglais et ne peuvent donc pas comprendre ce que signifie «VAPA». Il n’a pas expliqué comment les mêmes personnes pouvaient comprendre la signification de «SFUSD Arts Department».

Mais le changement de marque a apparemment déjà semé la confusion. Lorsque la maire de San Francisco, London Breed, a été pressée de commenter le changement de nom par les médias, elle n’aurait au départ pas été au courant du déménagement et n’a pas compris la question.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient également perplexes.

«À un moment donné, cela devient absurde. Ou effrayant si vous travaillez dans une école publique, « a noté un intervenant.

"Nous accordons la priorité à l’enseignement des arts antiracistes dans notre travail … Les acronymes sont un symptôme de la culture de la suprématie blanche." Meilleure partie? Maintenant "ils s’appelleront simplement SFUSD Arts Dept." À un moment donné, cela devient absurde. Ou effrayant si vous travaillez dans une école publique. https://t.co/z5avgBvKYR – Peter Moskos (@PeterMoskos) 2 février 2021

Un autre observateur a décrit le changement de nom comme un exemple parfait de San Francisco, connue pour son progressisme en roue libre, s’engageant dans une auto-parodie involontaire.

Ah, San Francisco. Terre de la «parodie d’elle-même». HUMAINS NORMAUX:

"Nous essayons de réduire l’utilisation des acronymes car ils sont souvent déroutants, en particulier pour les locuteurs non natifs." PERSONNES SF:

"Les acronymes sont un symptôme de la culture de la suprématie blanche" https://t.co/m1xZAUSFx6 – Adam Lasnik (@thatadamguy) 2 février 2021

Le membre du Congrès Ted Lieu (D-Californie) était également irrité, notant que les acronymes avaient un but utile et que les étiqueter comme des outils de suprématie blanche était « stupide. »

C’est stupide. Les acronymes ne sont pas un symptôme de la culture de la suprématie blanche. Ils sont des raccourcis pour rendre la communication plus efficace. Par exemple, CAPAC signifie Congressional Asian Pacific American Caucus. Beaucoup plus facile à dire CAPAC. Ou ACLU. Ou NAACP. Ou NASA.https: //t.co/tniNa6oB0I – Ted Lieu (@tedlieu) 2 février 2021

Peu de personnes semblaient soutenir l’idée, bien que plusieurs experts de Twitter, y compris l’auteur Jill Filipovic, aient fait valoir qu’il n’y avait aucun mal à abandonner l’acronyme s’il était jugé inutilement déroutant.

Est la citation "les acronymes sont un symptôme de la culture de la suprématie blanche" une chose stupide à dire, à la fois totalement imprécise et garantie d’indignation? Oui. Est-il logique que l’école change les acronymes parce que ce n’est pas le cas pour personne, surtout pas pour une école diversifiée? Oui aussi. – Jill Filipovic (@JillFilipovic) 2 février 2021

Le district scolaire unifié de San Francisco a été occupé ces dernières semaines, même si ses installations restent fermées aux étudiants. Fin janvier, il a voté pour renommer 44 écoles du nom de personnalités publiques accusées de s’engager dans«L’assujettissement et l’asservissement des êtres humains; ou qui a opprimé les femmes, inhibant le progrès sociétal; ou dont les actions ont conduit au génocide; ou qui ont autrement considérablement réduit les chances de ceux d’entre nous d’avoir le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Certaines des écoles prévues pour un changement de marque ont été nommées d’après les anciens présidents George Washington, Abraham Lincoln et l’actuelle sénatrice Dianne Feinstein (D-Californie).

