Les acouphènes provoquent souvent de la détresse. Une nouvelle application pourrait aider.

Une nouvelle application proposant aux utilisateurs une forme spécialisée de thérapie par la parole pourrait aider les personnes à faire face aux acouphènes, selon une petite étude.

Les acouphènes, ou bourdonnements d’oreilles persistants, n’ont pas une cause unique, mais ils sont souvent liés à une perte auditive ; une étude récente suggère que la condition peut proviennent de lésions nerveuses difficiles à détecter . Acouphène peut parfois disparaître d’elle-même avec le temps, mais dans d’autres cas, elle s’aggrave, avec des cas chroniques durant trois mois ou plus. Divers traitements peuvent aider les personnes à gérer cette maladie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), une forme spécialisée de thérapie par la parole qui se concentre sur l’identification et la modification des schémas de pensée déformés et des comportements associés.

Dans la nouvelle étude, publiée le 9 janvier dans la revue Frontières en audiologie et en otologie , les chercheurs ont testé si 28 personnes souffrant d’acouphènes réagiraient à une forme de TCC délivrée via une application basée sur un chatbot appelée MindEar. Dans certains cas, la thérapie chatbot a également été associée à des séances virtuelles avec un psychologue qualifié. Avec ou sans le psychologue, les participants ont constaté une amélioration notable après avoir utilisé l’application.

Des recherches antérieures ont « jeté les bases pour dire oui, la TCC est très bonne » Fatima Hussein , professeur de sciences de la parole et de l’audition à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign qui n’a pas été impliqué dans l’étude, a déclaré à Live Science. Désormais, cette étude « exploite la technologie pour la rendre encore plus facilement disponible et rentable », a-t-elle déclaré.

La TCC ne modifie pas le son de la sonnerie ressenti par les personnes souffrant d’acouphènes, mais elle peut les aider à s’adapter et à apprendre à vivre avec le bruit.

Toutes les personnes souffrant d’acouphènes ne sont pas gênées par la sonnerie, mais environ 20 % des personnes concernées sont affligées par le bruit, a déclaré Husain à Live Science. Cela entraîne de l’anxiété, de la dépression et des problèmes d’attention. La TCC en personne peut être coûteuse et difficile d’accès, mais une application comme MindEar pourrait potentiellement toucher davantage de personnes, a-t-elle déclaré.

Dans la nouvelle étude, la moitié des participants ont reçu un traitement CBT via le chatbot uniquement pendant huit semaines, tandis que l’autre moitié a également suivi des séances en ligne avec un psychologue clinicien.

Les participants ont également passé plusieurs tests avant, immédiatement après, puis deux mois après le traitement pour évaluer leurs niveaux de détresse, de dépression et d’anxiété liés à leurs acouphènes.

Les deux groupes de traitement ont présenté une réduction notable de la détresse liée aux acouphènes, selon l’enquête qu’ils ont utilisée, connue sous le nom d’indice fonctionnel des acouphènes. Immédiatement après le traitement, le groupe uniquement chatbot a enregistré une réduction de 46 % de cette mesure, tandis que le groupe hybride a enregistré une réduction de 64 %. Lors du suivi de deux mois, les deux groupes ont constaté une réduction de 64 %.

Bien que les participants aient indiqué que le traitement n’avait pas modifié leur perception de la sonnerie, ils ont déclaré que cela les avait aidés à se détendre, à conserver un sentiment de contrôle et à mieux dormir.

Husain a déclaré qu’elle voyait dans des applications comme celle-ci le potentiel d’être encore plus accessibles dans leur conception. Par exemple, ils pourraient être traduits dans différentes langues, a-t-elle suggéré.

Une limite évidente de l’étude est sa petite taille, a noté Husain. Elle a déclaré qu’elle considérait la recherche comme préliminaire et qu’un essai plus large portant sur des centaines de personnes devrait suivre.

De plus, les auteurs ont noté que l’étude ne comportait pas de groupe témoin n’ayant pas reçu de traitement, comme point de comparaison. De plus, les participants présentaient pour la plupart de légers symptômes d’anxiété et de dépression, ce qui rendait difficile de dire si ce traitement fonctionnerait bien pour les personnes présentant des niveaux de détresse plus graves.

Les études futures pourraient inclure des scintigraphies cérébrales ainsi que les enquêtes utilisées par les chercheurs, a déclaré Husain. En tant que chercheuse utilisant la neuroimagerie dans son travail, Husain a déclaré que cela pourrait donner un aperçu de la façon dont les acouphènes et leur traitement affectent le cerveau.

“Ce que j’aimerais voir, c’est ce qui se passe dans le cerveau lorsque [the treatment is] qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.