Les Açores : neuf joyaux insulaires au passé volcanique et au présent magique

(CNN) — Voyager vers un paradis sur Terre ne nécessite pas nécessairement un voyage long, ardu ou périlleux.

En fait, un paysage préservé rappelant un conte de fées se trouve à peine à cinq heures de Boston et à environ quatre heures du Royaume-Uni. C’est une terre où les chutes d’eau dévalent les pentes vertes irisées ; où les routes sont bordées de haies d’hortensias ; et où les côtes escarpées sont couvertes de plages de sable noir.

Une qualité perdue dans le temps prévaut, qu’il s’agisse d’un hameau d’habitations en pierre reliées par des chemins pavés, ou d’habitants qui restent fidèles aux anciennes façons de planter des cultures sur des plaines fertiles au pied de falaises abruptes, ou de monter sur des charrettes tirées par des chevaux pour livrer du lait à la fromagerie.

Bienvenue aux Açores, un collier de neuf îles enchanteresses qui se blottissent au milieu de l’Atlantique mais font partie du Portugal. L’archipel est une région autonome située à environ 1 000 milles du continent portugais. Les piscines thermales des îles, les caldeiras luxuriantes, les lacs de cratère et les geysers fumants témoignent tous des forces volcaniques violentes qui les ont fait naître, mais chaque île a un caractère distinctif où la nature dans son état le plus sauvage prévaut.

Azores Airlines vole sans escale vers Ponta Delgada sur l’île de São Miguel depuis Boston, et vers Lajes sur Terceira avec une escale à Ponta Delgada toute l’année. United (de Newark) et Azores Airlines (depuis JFK, certains jours) ont toutes deux un service d’été sans escale vers Ponta Delgada. British Airways propose un service d’été sans escale le samedi.

Après un saut direct vers un archipel apparemment à l’autre bout du monde, voici à quoi s’attendre sur chaque île :

ILES DE L’OUEST

Florès

Flores est l’île la plus occidentale des Açores. Bien que son nom se traduise par “fleurs”, ce sont les étendues d’eau abondantes qui définissent le plus cette île d’un vert émeraude choquant qui est souvent enveloppée de brouillard.

Il y a sept lacs de cratère tachetant l’intérieur vallonné, y compris le vert forêt Lagoa Negra qui se trouve juste à côté du bleu cobalt Lagoa Comprida, avec un miradouro (point de vue) parfaitement placé entre eux.

La côte à côte Lagoa Negra, à gauche, et Lagoa Comprida forment une scène saisissante sur Flores. javarman/Adobe Stock

Parmi les falaises verdoyantes de l’île dégoulinant de cascades, le puissant Poco do Bacalhau tombe en cascade sur 300 pieds jusqu’à une petite piscine baignable.

Les visiteurs qui séjournent à Aldeia da Cuada, un hameau séculaire transformé en un hébergement atmosphérique composé de cottages en pierre meublés d’antiquités locales et de courtepointes en patchwork, profiteront d’une vue sur les cascades en chute libre à leur porte dérobée. Ce sanctuaire embrasse les plaisirs simples de la vie, y compris l’observation des étoiles depuis un jardin privé.

Corvo

Avec moins de 500 habitants et une ville solitaire située sur la seule parcelle de terre au niveau de la mer, Corvo est la plus petite (et la plus éloignée) île des Açores, à seulement quatre milles de long et même pas trois milles de large.

L’observation des oiseaux est une activité populaire sur le petit Corvo. Stock Jakub/Adobe

Pourtant, cette petite île (un vestige d’un ancien volcan à environ 10 miles au nord de Flores) est un paradis réputé pour les ornithologues, qui gravitent ici surtout à l’automne, espérant apercevoir des coucous à bec jaune, des puffins cendrés et de nombreuses autres espèces. .

ILES CENTRALES

Faial

Pendant des centaines d’années, les voiliers ont fait du port de la capitale de Horta – connu pour sa digue peinte audacieusement – une escale, y compris ceux qui naviguaient entre le Nouveau et l’Ancien Monde aux XVIe et XVIIe siècles.

Ancrant leurs yachts, de nombreux skippers et équipages d’aujourd’hui font encore escale au Peter Cafe Sport voisin, un établissement de plus de 100 ans où des souvenirs nautiques ornent l’intérieur confortable. Leur musée Scrimshaw, dédié à l’art de sculpter et de graver des dents et des os de baleine, contient des objets datant d’aussi loin que la fin des années 1800.

Des hortensias aux couleurs vives bordent les routes le long de la route menant à l’extrémité ouest de Faial. Schlierner/Adobe Stock

Des globes d’hortensias bleu ciel de la taille d’un ballon de football bordent des routes et des maisons à ossature le long de la route menant à l’extrémité ouest de l’île. Cette zone désolée et monochromatique contraste fortement avec Horta bourdonnante et colorée.

Un hameau entier est enterré dans des cendres noires et d’autres matériaux volcaniques crachés il y a des décennies par une longue éruption sous-marine. Le centre d’interprétation du volcan Capelinhos propose des expositions racontant l’histoire de ce volcan et d’autres.

pic

Le mont Pico, haut de près de 8 000 pieds, le plus haut sommet du Portugal, domine le paysage de cette île.

Le mont Pico est le plus haut sommet du Portugal à 7 713 pieds (2 351 mètres). rvdschoot/Adobe Stock

Ici, il semble à peu près tout est construit en pierre de lave de basalte noir, y compris la mosaïque de corrals entourant les vignes locales qui les ont réchauffées et protégées des brises venteuses et salées de l’île pendant des siècles.

C’est le sol volcanique fertile et riche en minéraux qui a placé Pico sur la liste de tous les véritables œnophiles. La Cooperativa Vitivinicola, une coopérative viticole de plus de 70 ans à Madalena, la capitale de l’île, propose des dégustations informelles qui incluent le verdelho, un blanc croquant produit à partir de raisins endémiques de cette île.

Conformément à la sensibilité proche de la terre de Pico, la station balnéaire de Lava Homes s’est appuyée sur la pierre et le bois locaux dans la construction de ses 14 villas contemporaines aux nombreuses fenêtres.

Saint-Georges

Serpentant à travers un paysage de bruyère sauvage et de cèdre japonais, des sentiers pittoresques se terminent aux fajãs, ou des plaines fertiles adossées à des falaises formées par des glissements de terrain et d’anciennes coulées de lave.

L’un des plus séduisants est Fajã de Santo Cristo, accessible par un sentier pédestre de six miles de long qui serpente depuis le sommet couvert de nuages ​​de la Serra de Topo. La route serpente le long d’anciens moulins à eau et de portes de branches noueuses jusqu’au hameau isolé au bord de l’eau Fajã de Santo Cristo. Ici, les habitants entretiennent des jardins en terrasses où poussent des ignames, des choux, des épinards et des tomates.

Fajã da Caldeira de Santo Cristo est une plaine fertile au pied d’une pente raide. DanitaDelimont.com/Adobe Stock

Cette côte attire les surfeurs qui viennent chercher les vagues point break. L’île, cependant, est surtout connue pour une délicatesse culinaire : son fromage au lait de vache acidulé.

Le Queijo São Jorge est toujours produit selon des méthodes séculaires. Ce fromage délicieux – il peut être arrosé de miel – est servi dans les restaurants non seulement à São Jorge (comme Fornos de Lava) mais aussi sur les autres îles des Açores et sur le Portugal continental.

Graciosa

De nombreux sites emblématiques de Graciosa offrent une éducation spectaculaire sur les origines volcaniques de l’île.

Près de 200 marches descendent en spirale dans Furna do Enxofre, une grotte de lave d’un volcan actif. Il est troublant de constater qu’avant la construction de cet escalier, les habitants s’abaissaient avec des cordes pour accéder à l’eau potable pour leur bétail.

Furna Do Enxofre sur l’île de Graciosa est une impressionnante grotte de lave. Stefano/Adobe Stock

La vue en bas est surréaliste. Contrairement au lac à la base débordant d’eau de pluie froide, l’air de la grotte est saturé d’odeur de soufre, et les fumerolles de boue bouillonnent et bouillent à 180 F (82 C). La lumière du soleil pénètre à travers les oculi du plafond, révélant des cristaux jaunes brillant sur les pentes criblées de rochers.

Dans le village thermal de Carapacho, l’énergie géothermique est utilisée pour chauffer les piscines du complexe Termas do Carapacho, qui propose de nombreux soins, dont un massage aux pierres chaudes qui repose sur les roches volcaniques de l’île.

Terceira

Alors que le basalte noir de Pico donne à cette île l’apparence de coups de pinceau en noir et blanc, Terceira utilise à bien des égards une palette de crayons Crayola.

Des façades colorées bordent les rues de la capitale, Angra do Heroismo, et des imperios (chapelles) peintes de manière choquante – même de couleur violette – parsèment le paysage verdoyant.

Angra do Heroismo, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, présente des bâtiments historiques peints de couleurs vives. José A. Bernat Bacete/Moment RF/Getty Images

Sur la côte nord, le village de Biscoitos affiche ses origines volcaniques avec des piscines naturelles de toutes tailles et profondeurs perforant la lave noire durcie qui s’étend sur le port. À côté de ceux-ci, des serviettes de plage, des parasols et des chaises longues peuvent être installés pour une journée de bronzage et de trempage.

Cette ville abrite également le musée du vin familial où des artefacts de leur exploitation viticole de plus de 100 ans sont exposés à l’intérieur et dans les jardins.

Le Caparica Azores Ecolodge de Terceira propose six chalets modernes blottis dans une forêt de lauriers. L’art des femmes locales accentue les intérieurs minimalistes.

ÎLES ORIENTALES

São Miguel

São Miguel est la plus grande île des Açores et où se trouve Ponta Delgada, la capitale de la région autonome des Açores. L’île mesure environ 40 miles (65 kilomètres) de long et 9 miles (15 km) de large.

Ponta Delgada est la capitale de la région autonome des Açores. daliu/Adobe Stock

Il abrite ce que l’on dit être les plus anciennes serres commerciales du monde cultivant des ananas et la plus ancienne plantation de thé en activité d’Europe.

L’un des paysages les plus annoncés de l’île est la vallée de Furnas, un cratère endormi drapé de feuillage et parsemé de rappels de son passé volcanique, y compris des sources chaudes invitantes.

Dans cette vallée, le jardin séculaire de Terra Nostra est particulièrement magique. Des sentiers ombragés serpentent le long d’un canal sinueux, de grottes et de plantes endémiques et exotiques, certaines plus que centenaires.

Également époustouflant, avec des fougères arborescentes et des bunkers remplis de sable volcanique, se trouve le club de golf de 18 trous de Furnas qui se trouve à 1 700 pieds au-dessus du niveau de la mer.

À Ponta Delgada, les clients séjournant dans la propriété de charme Senhora da Rosa se sentent loin de l’agitation de cette capitale, en particulier lorsqu’ils se baignent dans une petite piscine située dans une serre d’ananas.

Sainte Marie

Santa Maria est l’île la plus méridionale des Açores, bénéficiant de soleil et de plages de sable doré. Klara Bakalarova/Adobe Stock

Santa Maria, la plus méridionale des Açores, est non seulement la plus ensoleillée des îles, mais c’est aussi la seule dotée de plages de sable doré.

Les verts et les bleus de la mer, du ciel et des vallées se mêlent au Miradouro da Pedra Rija, l’un des nombreux points de vue qui constitue un bel endroit pour pique-niquer. Des forêts de cèdres du Japon recouvrent les routes en zigzag, parfois le long de sentiers bordés de myrtilles des Açores et de petites orchidées.

Le hameau de São Lourenço est particulièrement populaire en été pour son étendue de sable photogénique soutenue par une tapisserie de vieux vignobles entourés de murs en pierre de lave noire.

Le charmant village en bord de mer d’Anjos possède une piscine calme et naturelle, et l’abreuvoir local Bar dos Anjos offre une vue imprenable sur le coucher de soleil à savourer tout en grignotant des patelles grillées (escargots de mer).

Jeanine Barone est une écrivaine de voyage basée à New York, spécialisée dans le Portugal et a visité les Açores à plusieurs reprises.