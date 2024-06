Les acides oméga-3 contenus dans l’huile de poisson peuvent réduire considérablement l’agressivité

Partager sur Pinterest Les suppléments d’oméga-3 pourraient contribuer à réduire les niveaux d’agressivité chez les personnes, suggère une nouvelle étude. Marc Tran/Stocksy

Des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie ont découvert que les personnes qui consomment des oméga-3, présents dans le poisson, les graines de lin et les noix, sont moins susceptibles d’avoir des crises agressives et violentes.

Une mauvaise alimentation a été citée comme étant liée à un comportement agressif et antisocial, et la combinaison d’une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) avec des oméga-3 dans un régime alimentaire régulier pourrait être bénéfique.

Ajouter des oméga-3 à un régime alimentaire quotidien est assez facile étant donné l’accessibilité des suppléments et des produits d’épicerie comme l’edamame, les algues, les graines de lin et les anchois.

Les acides gras oméga-3, un nutriment bénéfique présent dans des aliments comme les sardines, le saumon, les noix et les graines de chia, peuvent réduire les comportements agressifs et violents, selon un nouvel article publié dans la revue Agression et comportement violent.

L’article, rédigé par un professeur de l’Université de Penn Adrien Raine avec Lia Brodrick de la Perelman School of Medicine, a examiné 3 918 participants provenant de plusieurs études, échantillons et laboratoires entre 1996 et 2024.

La méta-analyse a révélé que les oméga-3 pourraient réduire « l’agressivité réactive », qui se manifeste par des réponses impulsives à la provocation, et « l’agressivité proactive », qui est prédéterminée ou « prédatrice », comme le dit l’étude.

Le Dr Raine, qui est également professeur de criminologie, de psychiatrie et de psychologie à l’Université Richard Perry, étudie depuis des années la neurocriminologie, les comportements agressifs chez les adultes et les enfants et les comportements antisociaux. Cet article a utilisé 35 échantillons indépendants inclus dans 29 études provenant de 19 laboratoires indépendants. Les résultats s’appliquent largement à plusieurs populations, âges et sexes.

« Les résultats de cette étude montrent que la supplémentation en oméga-3 réduit considérablement les comportements agressifs à court terme, bien qu’à un niveau modeste », indique le document. « Étant donné l’énorme coût économique et psychologique de l’agression et de la violence dans la société, même les petits effets doivent être pris au sérieux. »

« Il a été avancé que la supplémentation en oméga-3 serait bénéfique dans un certain nombre de psychopathologies, notamment la dépression et l’anxiété, et, de manière plus discutable, dans les troubles du spectre de la schizophrénie. Il influence certainement le système sérotoninergique de manière bénéfique, mais ce n’est pas unique car il influence également d’autres neurotransmetteurs », a déclaré le Dr Raine. Actualités médicales aujourd’hui.

« Le défi auquel nous sommes confrontés est de comprendre exactement comment les oméga-3 influencent la neurophysiologie d’une manière spécifique au profit de la santé mentale », a-t-il déclaré.