Les acheteurs veulent renoncer à l’achat de 8,3 millions de dollars de la maison de retraite du comté de DeKalb – Shaw Local

Photo d’archives de la section locale Shaw de juillet 2023 – L’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory (deuxième à gauche sur cette photo d’archives) a répondu pendant des mois aux préoccupations et aux réactions importantes des résidents de la région du comté de DeKalb, ainsi que des employés et des résidents du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb. a bloqué les projets de vente de l’installation en difficulté financière pour 8,3 millions de dollars. (Camden Lazenby)