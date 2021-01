Les employés des supermarchés ont appelé la police à les aider à sécuriser les magasins Covid – après avoir déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité, défiant les acheteurs sans masque.

Un syndicat d’ouvriers a déclaré aujourd’hui qu’il avait été «inondé» de plaintes de ses membres pendant la pandémie.

Elle est survenue alors que la pandémie de coronavirus continuait de ravager le pays, la hausse des taux d’infection se poursuivant.

L’Usdaw a exhorté les supermarchés et les détaillants alimentaires à revenir à des restrictions « strictes » et a déclaré que le personnel – qui est classé comme des travailleurs clés – doit être « valorisé, respecté et protégé ».

Des chaînes telles que Tesco et Sainsbury’s ont déclaré que la sécurité restait leur « priorité absolue » et que les clients recevaient régulièrement des rappels pour respecter les règles.

Il est venu comme Morrison a dit qu’il interdirait les gens qui refusaient de porter les protecteurs en magasin.

Mais aujourd’hui, des exemples choquants de violation de la réglementation étaient apparemment évidents dans les magasins de grandes marques.

Les gens ne portent pas de masques correctement, avec eux nichés sous leur menton, à l’intérieur d’une Asda dans le sud-est de Londres en Angleterre

Il y avait des gens dans les magasins Tesco qui ne portaient pas de masques aujourd’hui, malgré les règles interdisant aux acheteurs de ne pas être exemptés

Il était également difficile de respecter la distanciation sociale dans certains supermarchés en raison du nombre d’acheteurs à l’intérieur des magasins.

Cela intervient alors que le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les membres du public ne se conformaient pas aux mesures mises en place par les supermarchés, alors que les restrictions pourraient devoir être renforcées.

«Je m’inquiète du fait que les supermarchés et les gens portent des masques et suivent le système unidirectionnel et s’assurent que lorsqu’ils sont à pleine capacité, ils attendent à l’extérieur du supermarché», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’Usdaw, Paddy Lillis, a déclaré: « Le personnel du commerce de détail travaille chaque jour avec le public et non seulement souffre d’une augmentation des abus, mais est profondément inquiet à l’idée d’attraper Covid-19.

«Lorsque des mesures de sécurité sont convenues, les détaillants doivent s’assurer qu’elles sont systématiquement suivies dans chaque magasin.

«Nous sommes également très préoccupés par les informations selon lesquelles un trop grand nombre de clients ne respectent pas les mesures de sécurité nécessaires telles que la distanciation sociale, le port d’un masque facial et n’achètent que des articles essentiels.

« Le déploiement du vaccin prendra du temps et nous ne pouvons pas nous permettre d’être complaisants entre-temps, en particulier avec une nouvelle souche qui balaie le pays.

« De nombreux travailleurs de la vente au détail courent un plus grand risque d’attraper le virus et de le ramener chez eux à leurs familles.

«Les employés des supermarchés et les chauffeurs-livreurs ont travaillé tout au long de la pandémie pour assurer l’approvisionnement du pays en produits essentiels.

Les courses alimentaires sont l’une des raisons pour lesquelles les Britanniques sont autorisés à quitter leur domicile lors du troisième verrouillage national de la crise

Il y a une disposition dans les règles sur les coronavirus pour que les personnes ne portent pas de masque si elles ont une condition médicale qui les exempte

Les employés des magasins rappellent aux clients de porter des masques au supermarché, même si certains peuvent être exemptés pour des raisons médicales

Couvre-visage: qui est exempté? Les enfants de moins de 11 ans et les personnes qui ne peuvent pas porter de masque facial en raison d’une maladie mentale ou physique sont dispensés de porter des masques. Les personnes qui ont besoin de parler ou d’aider quelqu’un qui lit sur les lèvres, ou qui ont besoin d’un son clair et / ou d’expressions faciales pour communiquer, sont également exemptées. Le fait de porter une carte ou un badge d’exemption est un «choix personnel» et «non requis par la loi», selon le gouvernement. Il stipule que si vous avez des raisons liées à l’âge, à la santé ou à un handicap pour ne pas porter de masque, alors vous «n’avez pas systématiquement besoin de montrer une preuve écrite de cela» et «n’avez pas besoin de présenter une carte d’exemption». La liste complète des exemptions est disponible ici.

« Ces travailleurs clés doivent être appréciés, respectés et protégés. »

Le directeur général de Morrisons, David Potts, a déclaré: « Ceux à qui on propose un couvre-visage et qui refusent d’en porter un ne seront pas autorisés à faire du shopping chez Morrisons à moins qu’ils ne soient dispensés médicalement.

«Nos collègues du magasin travaillent dur pour vous nourrir, vous et votre famille, soyez gentils.

Une porte-parole de Sainsbury’s a déclaré: « La sécurité reste notre priorité absolue.

«Nous continuons de mettre en place une gamme de mesures pour assurer la sécurité des clients et des collègues dans nos magasins.

« Nous avons des hôtes à l’extérieur de nos supermarchés et des dépanneurs très fréquentés pour limiter le nombre de clients qui entrent dans les magasins et continuer à rappeler aux clients de porter des couvre-chefs et de faire leurs achats seuls s’ils le peuvent.

«Nous avons également des affiches et des annonces régulières de Tannoy.

Tesco a déclaré qu’il appliquait toujours des pratiques de distanciation sociale en magasin mais ne cherchait pas encore à réintroduire des mesures telles que des allées à sens unique.

« La sécurité de nos clients et collègues est notre priorité absolue et nous avons déjà mis en place de vastes mesures de distanciation sociale dans nos magasins pour garantir que tout le monde puisse faire ses achats en toute sécurité avec nous », a déclaré le magasin sur Twitter.

«Nous demandons à tous nos clients de porter un masque facial lorsqu’ils visitent nos magasins et de mettre en place des panneaux bien en vue pour informer les clients des règles.

Les acheteurs d’Asda mettent leurs masques après être entrés à l’intérieur, à gauche ou n’en portent pas du tout dans certains cas, à droite

Tout le monde en Angleterre est invité à rester à la maison et à «agir comme vous l’avez compris» dans le cadre d’une grande campagne publicitaire. y compris des affiches (photo) encourageant le public à contrôler la propagation du virus, à protéger le NHS et à sauver des vies

«Cependant, il se peut que certains clients ne puissent pas porter de couvre-visage pour des raisons médicales ou de sécurité et nous avons demandé à nos collègues de respecter cela et de ne pas les contester directement.

Les données de Public Health England la semaine dernière ont révélé que 11 épidémies de la maladie provenaient de magasins d’alimentation.

Mais le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que le personnel des supermarchés ne serait pas initialement priorisé pour les vaccinations à moins qu’il n’entre également dans les catégories de vulnérabilité les plus élevées.

Répondant à une question d’un employé de la vente au détail alimentaire du Somerset sur BBC Radio 5 Live, il a déclaré: « Nous tous dans la société avons compté sur le travail extraordinaire de personnes qui ont conservé la vente au détail de produits essentiels – nourriture, etc. Je pense que nous devrions tous vous remercier, vous et vos collègues, pour cela.

«En termes de priorisation de la vaccination … la première vague concerne les personnes qui ont le plus grand risque de mourir, c’est une question clinique, en grande partie sur l’âge.

« De toute évidence, si quelqu’un tombe dans cela, s’il s’agit d’une personne âgée travaillant dans le commerce de détail ou s’il a un problème de santé, il sera inclus dans cela. »

Le professeur Whitty a ajouté que dès que les plus vulnérables seraient vaccinés, les ministres décideraient à qui donner la priorité.