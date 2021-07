LE GOUVERNEMENT DOIT AGIR RAPIDEMENT EN CAS DE PÉNURIE ALIMENTAIRE

Andrew Opie, du British Retail Consortium, a déclaré : « Le gouvernement doit agir rapidement.

«Les commerçants et les fournisseurs, qui ont joué un rôle vital tout au long de cette pandémie, devraient être autorisés à travailler à condition qu’ils soient à double piqûre ou qu’ils puissent présenter un test Covid négatif, afin de garantir qu’il n’y a pas de perturbation de la capacité du public à se procurer de la nourriture et d’autres des biens. Avec la montée en flèche des cas dans la communauté, le nombre d’employés de vente au détail en bonne santé devant s’isoler augmente rapidement, perturbant les opérations de vente au détail. »

Les patrons de la vente au détail affirment que la vague de chaleur et une augmentation de la demande de grillades, de glaces, de boissons non alcoolisées, de bière et de salade ont aggravé les problèmes.

Les photos d’hier montraient des étagères vides chez Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Iceland et Lidl dans les magasins de Manchester, Bristol, Édimbourg et Southampton.

Il y avait une pénurie de fruits et légumes frais, de nourriture pour réfrigérateur, d’eau, de bière et de papier essuie-tout dans un Tesco à Cambridge. Un Asda voisin manquait de pain et de légumes.