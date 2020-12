Une aubaine de boissons alcoolisées et de grillades a vu les acheteurs dépenser 2,5 milliards de livres sterling de plus sur l’alcool et les viandes cette année, selon une étude sur les produits à la croissance la plus rapide de 2020 révélant comment le coronavirus a remanié les habitudes d’achat de la Grande-Bretagne.

791 millions de livres supplémentaires ont été dépensés uniquement pour la bière blonde, les ventes de Stella Artois, de San Miguel et du bien nommé Corona parmi les plus grandes élévatrices.

Les ventes de tabac et de cigarettes ont également explosé de près d’un milliard de livres sterling, selon le classement annuel des meilleurs produits du magazine The Grocer.

Mais 300 millions de livres sterling ont été effacés du marché des soins personnels alors que la nouvelle ère du travail à domicile a vu les gens se laisser aller de plus en plus.

Les cosmétiques, la coiffure, les déodorants et même les brosses à dents ont subi les plus fortes baisses de ventes.

Rachel White, responsable du renseignement au détail chez Nielsen, qui a co-réalisé l’analyse, a déclaré: « Ce fut une année de montagnes russes pour l’épicerie. La pandémie a poussé les habitudes d’achat des consommateurs à l’extrême.

Une aubaine de boissons alcoolisées et de grillades a vu les acheteurs dépenser 2,5 milliards de livres sterling de plus sur l’alcool et les viandes cette année, selon une étude sur les produits à la croissance la plus rapide de 2020 révélant comment le coronavirus a remanié les habitudes d’achat de la Grande-Bretagne (graphique, hors tabac)

791 millions de livres sterling supplémentaires ont été dépensés pour la bière blonde seule, tandis que 183 millions de livres sterling ont été effacés des cosmétiques (photos)

Et les produits avec la plus forte baisse des ventes … Cosmétiques – 182,8 M £ (-22,0%) Eau en bouteille – 148,5 M £ (-13,3%) Plats préparés réfrigérés – 74,2 M £ (-3,6%) Jus, boissons à base de jus et smoothies – 50,2 M £ (-2,9%) Gomme – 48,3 M £ (-18,2%) Déodorants – 47,1 £ (-9,8%) Stylisme – 37,5 £ (-17,5%) Barres de céréales – 36,1 £ (-7,5%) Confiserie sucrée – 29,8 £ (-2,7%) Brosses à dents – 28,5 £ (-9,9%)

Les fermetures de pubs et de restaurants de mars à juillet, et de nouveau en novembre, ont alimenté un changement radical des habitudes d’achat cette année, la bière blonde étant l’article qui connaît la croissance la plus rapide.

Les ventes de Stella Artois ont augmenté de 105 millions de livres sterling, suivies de San Miguel en hausse de 92 millions de livres sterling, de Budweiser de 73 millions de livres sterling et de la marque mexicaine Corona de 68 millions de livres sterling.

Le vin et les spiritueux ont également enregistré des gains impressionnants de 717 millions de livres sterling et 567 millions de livres respectivement.

La mise en veille généralisée du secteur de l’hôtellerie du pays a encore déclenché une frénésie de cuisine à domicile, et les familles « prenant le dîner rôti sur place » ont fait grimper les ventes de viande de 438 millions de livres sterling.

Mme White a déclaré: « Avec plus de temps libre à la maison, les consommateurs se sont éloignés des options de plats cuisinés réfrigérés et se sont plutôt concentrés sur la création de leur propre expérience culinaire à la maison, cuisinant avec des ingrédients frais et prenant un verre à la maison plutôt qu’au pub. »

Ces changements d’habitudes ont vu les ventes de bœuf grimper de 161 millions de livres sterling par rapport à l’année dernière, suivies des saucisses qui ont augmenté de 126 millions de livres sterling et du poulet, en hausse de 120 millions de livres sterling. Cela était en corrélation avec une baisse de 74,2 millions de livres sterling des ventes de plats préparés.

Mais le passage des plats préparés à des alternatives plus saines ne s’est pas reflété sur le marché du tabac, où les ventes ont augmenté de 972 millions de livres sterling – 683 millions de livres sterling étant du tabac à rouler.

Adam Leyland, rédacteur en chef de The Grocer, a déclaré: « Une tendance surprenante que nous avons vue cette année est l’augmentation des ventes de tabac, et si certaines de ces ventes supplémentaires reflètent le manque de voyages à l’étranger et d’achats hors taxes, c’est un changement radical. des années précédentes.

Les ventes de bœuf grimpent de 161 millions de livres sterling par rapport à l’année dernière, suivies des saucisses qui ont augmenté de 126 millions de livres sterling et du poulet, en hausse de 120 millions de livres sterling

Les ventes de tabac ont augmenté de 972 millions £ – 683 millions £ étant du tabac à rouler

Les produits d’apparence personnelle dominent de manière écrasante les articles qui tombent le plus rapidement, car les Britanniques ont été invités à travailler à domicile lorsque cela était possible.

En mars, Boris Johnson a dit à la nation de travailler à domicile si possible, inaugurant une ère de réunions Zoom à partir de bureaux-cuisines.

Combiné avec le port obligatoire de masques faciaux, il a par inadvertance pris un marteau sur les ventes de cosmétiques.

Les ventes de maquillage ont chuté de 183 millions de livres sterling, suivies par les déodorants en baisse de 47 millions de livres, la coiffure de 38 millions de livres et les brosses à dents de 29 millions de livres.

Un autre effet secondaire du travail à domicile a été une baisse des ventes d’articles «sur le pouce» comme l’eau en bouteille et les barres de céréales.

M. Leyland a déclaré: « Alors que de nombreux consommateurs mènent un mode de vie plus sédentaire et plus isolé en raison du coronavirus, non seulement les ventes de cosmétiques ont chuté, mais de nombreux autres articles de soins personnels, y compris les déodorants et les brosses à dents. Dans notre souci d’hygiène, nous avons peut-être oublié de prendre soin de nous-mêmes.

Mme White a ajouté: « La réduction des interactions et des événements, associée au port de masques faciaux dans les lieux publics, a fait de la catégorie des cosmétiques l’une des catégories de la baisse la plus rapide de 2020.

«Nous avons également constaté une baisse des ventes de produits que les consommateurs achèteraient normalement sur le pouce, comme de l’eau en bouteille ou des confiseries.

« Mais avec le premier déploiement du vaccin Covid-19 en cours, il y a un espoir renouvelé d’un retour à une sorte de normalité et nous garderons un œil attentif sur la façon dont ces comportements d’achat évoluent. »