Le président de Tesco a prédit que tout changement des prix alimentaires après le Brexit serait « très modeste » en raison des futurs termes commerciaux de l’UE scellés par Boris Johnson cette semaine.

John Allan a déclaré que toute augmentation causée par le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne serait « à peine ressentie en termes de prix que les consommateurs paient », a-t-il déclaré à la BBC.

M. Allan a qualifié l’accord sur le Brexit de « bon résultat » par rapport à un accord sans accord et a rétracté son commentaire le mois dernier selon lequel les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter de 3% à 5% dans le cas d’un Brexit sans accord.

Le président a déclaré que seules des augmentations de prix négligeables étaient attendues après l’accord, car le risque de tarifs avait été ce qui l’avait conduit à prédire auparavant une flambée des prix des denrées alimentaires.

Le président de Tesco, John Allan, qui avait précédemment averti que les prix des denrées alimentaires étaient « très susceptibles » d’augmenter à la suite du Brexit

Vendredi, M. Johnson est entré dans l’histoire en scellant les futurs termes commerciaux pour éviter une scission chaotique lorsque la période de transition se terminera le 1er janvier, après que Lord Frost et Michel Barnier aient publié un texte de 2000 pages.

Le Premier ministre a assuré que l’accord serait «sans tarif».

S’adressant à The World This Weekend de BBC Radio 4, M. Allan a déclaré que même si les prix devraient rester stables, le processus d’importation et d’exportation de nourriture deviendrait plus chargé par les administrateurs.

Il a déclaré: « Il y aura un peu plus d’administration associée à l’importation et à l’exportation. Mais en termes absolus, je pense que cela ne se fera guère sentir en termes de prix que les consommateurs paient.

Avant la nouvelle de l’accord, le président de Tesco avait prédit que certains produits alimentaires, comme le Brie, subiraient une hausse de prix allant jusqu’à 40%, ce qui pourrait potentiellement modifier les habitudes alimentaires de la Grande-Bretagne.

Clients de Tesco Extra, supermarché Tesco du sud-est de Londres

M. Alan prédit désormais que tout changement dans les habitudes d’achat sera «marginal», les Britanniques recherchant toujours leurs produits européens préférés.

Bien qu’il reste optimiste sur le fait que l’accord ne répercutera aucune dépense notable sur les acheteurs, M. Alan a également ajouté que quitter l’UE ne conférait aucune nouvelle liberté ni aucun avantage au secteur des supermarchés – à l’exception de la libération du gouvernement pour qu’il s’attaque aux « défis » de notre économie d’une manière beaucoup plus pure.

Le patron de Tesco s’exprimait un jour où Boris Johnson a également promis de se concentrer sur le « nivellement » de la Grande-Bretagne, dans le sillage du départ du pays de l’UE.

Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait «répandre les opportunités» dans l’espoir de profiter de ses nouvelles libertés.

Il affirme que l’accord l’aidera à « répondre aux besoins des personnes qui se sentaient laissées pour compte », malgré que certains aient critiqué l’accord qu’il a conclu à la onzième heure.

Boris Johnson a promis de se concentrer sur le « nivellement » de la Grande-Bretagne dans le sillage du départ du pays de l’UE

Johnson a déclaré au Sunday Telegraph: « Ce gouvernement a un programme très clair pour utiliser ce moment pour s’unir et se mettre à niveau et pour diffuser des opportunités à travers le gouvernement. »

Les députés doivent voter mercredi sur l’accord à la Chambre des communes et Sir Keir Starmer a confirmé que son parti soutiendrait le gouvernement dans le but d’éviter un scénario de non-accord.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il s’agissait d’une «mince affaire» qui nécessiterait plus de travail pour garantir les emplois et les industries au Royaume-Uni.

Et Johnson a même reconnu que l’accord «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions» sur les services financiers.

Mais il a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait désormais s’écarter de l’UE et suivre sa propre voie dans des domaines tels que le bien-être animal, les données et les produits chimiques.

Mais Rishi Sunak a félicité le Premier ministre pour la conclusion de l’accord commercial dans ce qu’il a salué comme un «moment extrêmement rassembleur pour notre pays».

Rishi Sunak a félicité Johnson pour la conclusion de l’accord commercial post-Brexit avec l’UE dans ce qu’il a salué comme un « moment extrêmement rassembleur pour notre pays »

Le chancelier, accusé d’être « absent » à l’approche de Noël, a déclaré que l’accord était une bonne affaire pour les familles, les entreprises et les emplois britanniques.

Il a également évoqué les préoccupations concernant l’avenir des services financiers, affirmant que le Brexit offrirait « une chance de faire les choses différemment » dans la ville de Londres après qu’aucun accord n’ait été conclu pour une « équivalence » sur la vente de services financiers dans le marché unique.

S’exprimant depuis Richmond, dans le Yorkshire, M. Sunak a déclaré: «Je pense que cet accord représente l’un des accords de libre-échange les plus complets jamais signés et c’est une bonne affaire pour les familles, les entreprises et les emplois britanniques.

L’ancien Premier ministre irlandais Leo Varadkar a averti que l’accès du Royaume-Uni au marché européen n’est «pas inconditionnel» et qu’il doit continuer à suivre certaines règles de l’UE. Rishi Sunak: l’accord sur le Brexit est un « moment fédérateur » pour le Royaume-Uni

« Cela nous donne une plate-forme fantastique pour aller de l’avant, maintenir un accès sans droits de douane aux marchés européens, mais aussi capitaliser sur de nouvelles opportunités. »

Mais l’ancien Premier ministre irlandais Leo Varadkar a averti que l’accès du Royaume-Uni au marché européen n’était «pas inconditionnel» et qu’ils devaient continuer à suivre certaines règles de l’UE.

Répondant à l’annonce par le Premier ministre d’un accord en cours de conclusion avec l’UE, Sir Keir Starmer a déclaré: « Ce n’est pas l’accord que le gouvernement a promis – loin de là. »

«Un meilleur accord aurait pu être négocié. Mais j’accepte que cette option soit maintenant partie. À un moment d’une telle importance nationale, il n’est tout simplement pas crédible pour les travaillistes d’être à l’écart.

« C’est pourquoi je peux dire aujourd’hui que lorsque cet accord sera soumis au Parlement, les travaillistes l’accepteront et voteront pour lui. »