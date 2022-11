Les acheteurs recherchent des offres, mais l’inflation rend les bonnes affaires insaisissables

Les consommateurs qui attendent de grosses affaires – et un soulagement bien nécessaire de la flambée des coûts sur à peu près tout – pourraient être déçus alors qu’ils se dirigent vers la saison de magasinage la plus occupée de l’année.

Alors que les détaillants annoncent des ventes de 30 %, 50 % et 70 % sur tout, des téléviseurs aux gadgets, de nombreux articles coûteront toujours plus cher que l’année dernière en raison de l’inflation et trouver une véritable aubaine peut s’avérer être un défi.

De septembre à octobre, les acheteurs ont payé environ 18 % de plus pour les meubles et les appareils électroménagers qu’il y a un an, selon une récente analyse de données majeure réalisée par la société d’analyse DataWeave, qui suit les prix de centaines de milliers d’articles chez environ trois douzaines de détaillants, dont Amazon. et Cible. Pour les jouets, ils ont payé environ 2 % de plus.

Les choses semblaient un peu meilleures pour les consommateurs qui achetaient des vêtements – ils ont payé près de 5% de moins par rapport à l’automne dernier, selon DataWeave. Pendant ce temps, les prix sont restés stables pour les chaussures.

“C’est juste un moment étrange pour tout le monde pour déterminer quel est le bon prix et quel est le prix réel”, a déclaré Nikki Baird, vice-présidente de la stratégie d’Aptos, une entreprise de technologie de vente au détail. “Les consommateurs sont vraiment mauvais en calcul de rabais, et les détaillants en sont pleinement conscients et font tout ce qu’ils peuvent pour en profiter.”

William Wang, 24 ans, qui enseigne les mathématiques au lycée, dit qu’il est plus susceptible de remarquer des augmentations de prix sur des articles de tous les jours – comme sa quesadilla qui coûte maintenant 8 dollars dans son épicerie locale – que sur des cadeaux pour lesquels il va dépenser de l’argent une fois par an.

“J’ai l’impression que tout est plus cher”, a déclaré le résident de Brooklyn, New York. “Mais j’en fais surtout le suivi avec de petits objets, comme de la nourriture.”

Le dernier rapport du gouvernement sur les ventes au détail montre que les ventes au détail ont augmenté le mois dernier, même en tenant compte de l’inflation. Cela souligne une certaine résilience parmi les acheteurs à l’approche du week-end du Black Friday, le coup d’envoi de la saison.

Mais des fissures se forment.

Les résultats des bénéfices du troisième trimestre des principaux détaillants montrent que les acheteurs ne sont pas disposés à payer le prix fort et à attendre les offres. Kohl’s, Target et Macy’s ont tous noté que les Américains ont également ralenti leurs dépenses au cours des dernières semaines.

C’est un changement radical par rapport à la période des vacances de l’année dernière, lorsque les acheteurs ont commencé leurs articles de vacances dès octobre de peur de ne pas obtenir ce dont ils avaient besoin au milieu des sabots infusés par la pandémie dans la chaîne d’approvisionnement. Ils étaient également pleins d’argent provenant des fonds de relance du gouvernement. Les détaillants avaient du mal à apporter des articles, ils n’avaient donc pas besoin de réduire autant.

Michael Liersch, responsable des conseils et de la planification chez Wells Fargo, a déclaré que cette saison de magasinage des Fêtes, il est plus probable que les choses “apparaissent à prix réduit ou se sentent à prix réduit, ou il semblera qu’il y a de grandes offres” mais qu’entre l’inflation et la “shrinkflation” – lorsque les fabricants réduisent discrètement la taille des emballages sans baisser le prix, ce n’est souvent pas le cas.

Cette tendance s’est manifestée lors d’une récente vérification ponctuelle par DataWeave de différents éléments. Par exemple, un mélangeur à deux vitesses Cuisinart, coté à 59,99 $ mais réduit à 25 %, était disponible pour 44,99 $ chez la chaîne d’épicerie Fred Meyer. Mais il était encore plus cher que le mélangeur de l’année dernière, disponible pour 39,99 $, après une remise de 20 % sur un prix catalogue inférieur de 49,99 $.

Chez Kohl’s, les acheteurs ont payé plus cher les chaussures habillées pour hommes Nunn Bush Baker Street l’automne dernier que l’année dernière, lorsque les remises étaient en fait plus importantes et que le prix catalogue était plus bas. Les chaussures étaient disponibles pour 79,99 $ après une réduction de prix de près de 16 % par rapport au prix suggéré de 95 $ ; l’année dernière, les chaussures étaient disponibles pour 59,99 $ après une remise de 29 % sur un prix catalogue inférieur de 85 $.

Kevin Brasler, rédacteur en chef de Consumers’ Checkbook, une organisation de consommateurs à but non lucratif, a noté que ses chercheurs ont passé 33 semaines à partir du 9 février à suivre les prix de vente chez 25 grands détaillants. Ils ont constaté que les prix de vente de la plupart des magasins – même ceux qui font la promotion de grosses économies – sont de fausses remises, les détaillants offrant le même « prix de vente » plus de la moitié du temps. En fait, chez de nombreux détaillants, le «prix normal» ou le prix «liste» indiqué est rarement, voire jamais, ce que les acheteurs paient, a déclaré Brasler.

Pourtant, les acheteurs battus par l’inflation comme Yoki Hanley sont prêts à tenter leur chance et à attendre une bonne affaire. Jusqu’à présent, elle n’a pas l’impression de faire de bonnes affaires pour ses huit petits-enfants et prévoit de retarder son achat jusqu’à la dernière semaine avant Noël.

“Tout s’est enchaîné, donc mon petit pécule a disparu beaucoup plus vite que prévu”, a déclaré le résident de Sainte-Croix. “J’attendrai la dernière minute. Ils l’auront, mais il arrive tard.

—Anne D’innocenzio et Cora Lewis, Associated Press

