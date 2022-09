Les acheteurs ont enjambé maman de cinq ans, 42 ans, alors qu’elle gisait en train de mourir après avoir mangé un Pret wrap

Une maman de cinq enfants allergique aux produits laitiers est décédée après avoir mangé un enveloppement végétalien de Pret a Manger car il était contaminé par du lait, a conclu une enquête.

Les clients de la chaîne de sandwichs ont enjambé Celia Marsh alors qu’elle souffrait d’anaphylaxie au sol quelques minutes après avoir consommé le pain plat à 3,75 £.

Celia Marsh est décédée après avoir mangé un wrap de Pret étiqueté à tort comme sans produits laitiers 1 crédit

La maman de cinq enfants a acheté la collation lors d’un voyage de magasinage après Noël en 2017 1 crédit

La femme de 42 ans a acheté le sarnie arc-en-ciel super-végétarien dans un magasin de Bath, Somerset, le 27 décembre 2017 lors d’une sortie shopping après Noël avec son mari et ses filles.

Elle l’a fait car le produit était étiqueté comme sans produits laitiers – bien qu’il contienne du yaourt comme vinaigrette.

Mais le yaourt à la noix de coco, de la marque australienne CoYo dont la fabrication était autorisée au Royaume-Uni à la société britannique Planet Coconut, contenait des traces de protéines de lait, a conclu la coroner principale Maria Voisin.

Et Celia, qui avait évité tous les produits laitiers suite à une réaction allergique quasi mortelle plusieurs mois plus tôt, est décédée moins de deux heures plus tard.

Mme Voisin est parvenue à une conclusion narrative à la suite d’une enquête de deux semaines sur le décès au tribunal du coroner d’Avon à Bristol.

On a déjà entendu dire que le wrap avait été consommé dans son intégralité et que le pot de CoYo utilisé pour le fabriquer avait été jeté avant que Bath et le North East Somerset Council ne commencent leur enquête.

Mais des tests sur d’autres pots ont trouvé de petites quantités de protéines laitières, avec des traces trouvées dans un autre emballage arc-en-ciel.

Brendan Turvey, un fonctionnaire formé aux premiers secours qui est allé aider Celia à l’époque, a déclaré qu’une foule s’était formée dans la rue animée autour d’elle alors qu’elle était allongée sur le sol.

Shawn Eyles, l’un des ambulanciers paramédicaux qui se sont rendus sur les lieux, a déclaré que les acheteurs continuaient de l’enjamber pendant qu’elle était soignée.

La famille de l’infirmière dentaire Celia, de Melksham, dans le Wiltshire, a depuis appelé à un meilleur étiquetage et à des tests plus rigoureux des aliments vendus aux personnes allergiques.

S’exprimant après le verdict, son mari Andy, 51 ans, qui a décrit sa femme comme sa “meilleure amie”, a déclaré: “Tout fabricant qui fabrique quelque chose qui est ensuite étiqueté” sans “doit assumer la responsabilité des tests pour s’assurer qu’il c’est exactement ça.

“Je veux voir des tests à chaque étape du processus pour m’assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et pour fournir un filet de sécurité.

“Les personnes allergiques se fient actuellement uniquement au fait que l’emballage indique qu’il est” sans “.

« Sûrement plus de tests en cours de route – même si cela prend plus de temps – serait mieux à l’avenir. »

Ses commentaires ont été repris par la fille de Celia, Brenna Grice, qui était allée déjeuner ailleurs lorsque sa mère est décédée.

Même si elle a fait tout ce qu’elle pouvait, Celia a perdu la vie. Jennifer Gower

Le jeune homme de 22 ans a déclaré: “Nous avons marché dans cette rue et avons vu une foule massive – c’était une scène très pénible.

“Quelqu’un que nous connaissions est venu vers nous et nous a dit que c’était notre mère par terre.

“Nous ne pouvions pas croire que c’était notre mère. Même si elle souffrait d’allergies, je n’aurais jamais cru que cela lui arriverait.”

La sœur de Brenna, Kayleigh Grice, 20 ans, faisait également du shopping avec sa mère ce jour-là, mais s’était séparée pour aller déjeuner séparément.

Elle a déclaré: “L’étiquetage doit être meilleur pour les personnes allergiques. Il doit y avoir des messages plus clairs.

“Maman était tellement à fond avec l’étiquetage qu’elle vérifiait tout trois fois.

“S’il y avait le moindre indice que quelque chose pourrait contenir quelque chose auquel elle était allergique, elle ne le toucherait pas et ne s’en approcherait même pas.

“Le changement doit venir pour s’assurer qu’aucune autre famille ne traverse ce que nous avons vécu. Cela ne devrait plus jamais se reproduire.”

“LE CHANGEMENT DOIT VENIR”

La mère de Celia, Jennifer Gower, 72 ans, a raconté qu’elle avait été allergique depuis son enfance et qu’elle était toujours vigilante sur ce qu’elle mangeait.

Elle a ajouté: “Peu de temps avant sa mort, je me souviens avoir dit” juste pour être en sécurité, n’achetez pas de sandwichs dans de petits magasins ou des dépanneurs, allez dans une chaîne de grande rue plus réputée car il y aura moins de risques de contamination croisée “.

“Elle a dit “Ok maman”. Elle a suivi mon conseil quand elle a acheté ce pain plat à Pret a Manger. Même si elle a fait tout ce qu’elle pouvait, Celia a perdu la vie.”

Au cours de sa conclusion, le coroner a déclaré que Celia était morte d’anaphylaxie, déclenchée par la protéine de lait contenue dans l’enveloppe qu’elle avait achetée à Pret et mangée environ 15 minutes auparavant.

Elle a déclaré que la protéine de lait se trouvait dans le yaourt à la noix de coco, qui était fabriqué avec de l’amidon HG1 et fourni par Tate & Lyle.

Elle a précisé que cet amidon avait été fabriqué dans une usine qui fabrique des produits laitiers et pouvait donc contenir des traces de lait, mais qu’il était étiqueté sans produits laitiers et que le risque de traces n’avait pas été communiqué à Pret.

Pano Christou, PDG de Pret A Manger, a déclaré : “Nos plus sincères condoléances vont à tous ceux qui ont connu et aimé Celia.

“Nous soutenons pleinement les conclusions du coroner.”

Un porte-parole de Planet Coconut a déclaré que la société avait “entièrement coopéré” à l’enquête, ajoutant : “Nos pensées restent plus que jamais avec la famille”.

La mort de Celia fait suite à celle de Natasha Ednan-Laperouse, 15 ans, allergique au sésame, décédée en 2016 après avoir mangé une baguette Pret contenant des graines de sésame achetées à l’aéroport d’Heathrow.

La tragédie a déclenché une refonte des lois sur l’étiquetage des aliments qui oblige désormais les détaillants à afficher l’étiquetage complet des ingrédients et des allergènes sur chaque aliment fabriqué sur place et préemballé pour la vente directe, y compris les sandwichs, les gâteaux et les salades.

La famille de Celia arrive au tribunal du coroner à Bristol 1 crédit