Les acheteurs “légèrement inquiets” après avoir repéré un ours en peluche TRÈS grossier dans l’aire de jeux du centre commercial

Les ACHETEURS qui se promenaient pour les soldes en ont eu plein les yeux lorsqu’ils ont repéré un ours en peluche très grossier dans un centre commercial.

Un chasseur de bonnes affaires aux yeux d’aigle a repéré le nounours apparemment bien doté au centre commercial Whiteley et est devenu “légèrement inquiet” en pensant qu’il avait été “conçu pour les enfants”.

La photo montre le nounours dans toute sa splendeur Crédit : Reddit/matthewcando

Un utilisateur de Reddit s’est rendu sur le site de médias sociaux pour publier une photo de “l’ours particulièrement long” avec la légende “C’est au milieu du centre commercial Whiteley et je suppose qu’il est conçu pour les enfants ?”

La photo montre l’ours, qui semble pleurer, assis en se frottant l’œil gauche avec sa patte.

C’est définitivement un ours mâle car il reste peu de place à l’imagination.

Cela a laissé le champ libre à certains commentaires puniques des lecteurs.

Parmi les remarques effrontées les plus favorables à la famille, une personne a écrit : “C’est en effet le simple besoin d’un ours.”

Un autre a ajouté: “C’est vraiment à peine perceptible.”

Alors qu’un troisième a dit : “Pas étonnant qu’il pleure, ça a l’air douloureux !”

Dans un article séparé sur Reddit, un autre utilisateur a attiré l’attention sur le stationnement de son voisin égoïste alors qu’il tentait de déménager.

L’utilisateur Sad-Inevitable-7260 a téléchargé la photo avec le titre : “Notre propriétaire a demandé à notre voisine de déplacer sa voiture afin que nous puissions garer un u-haul pour déménager.

«Alors elle se gare comme ça. C’est une rue étroite d’ailleurs.

L’image montre une Tesla Model Y garée au bout d’une allée, suspendue à mi-chemin.

Les gens ne pouvaient pas croire le travail de stationnement du voisin dans les commentaires sous l’image sur Reddit.

L’un d’eux a déclaré: “Apportez le u-haul et faites savoir à la voisine que si elle ne déplace pas la voiture, vous vous garez derrière elle et chargez le u-haul.

“Puisqu’il y a beaucoup de choses lourdes, sa voiture risque d’être rayée et vous ne serez pas responsable des dommages causés à sa voiture.”

Un autre a déclaré: “Appelez les flics, il est illégal de bloquer une allée et elle sera remorquée.”

Dans un autre fil, une femme a expliqué son expérience lorsqu’elle a refusé de céder son siège de bus à une dame âgée parce qu’elle était enceinte.

La passagère s’est empêtrée dans l’échange gênant alors qu’elle était assise seule et a été confrontée à une femme plus âgée qui lui a demandé de se déplacer sur le pont supérieur pour pouvoir avoir son siège.

Elle portait également plusieurs sacs lourds et ne se sentait pas en sécurité pour monter les escaliers dans son état.

La femme enceinte a écrit: «Elle n’était même pas polie quand elle a demandé et honnêtement, je pensais qu’elle voulait dire se déplacer pour qu’elle puisse s’asseoir à côté de moi.

“Alors j’ai déplacé mes bagages et j’ai commencé à filer, quand elle a dit:” Non, non, je voulais dire pouvez-vous trouver un autre siège, ce siège est réservé aux personnes handicapées. Vous n’êtes clairement pas handicapé. Il y a beaucoup de sièges à l’étage “.

“Ces sièges n’étaient pas des sièges prioritaires pour les personnes handicapées, ceux devant moi l’étaient (qui avaient un siège vide) mais ceux-ci ne l’étaient pas.”

La femme a ajouté qu’elle avait offert à la vieille dame le siège à côté d’elle et lui avait expliqué qu’elle ne pouvait pas monter à l’étage.

Cependant, la vieille dame n’a pas accepté cela, disant qu’elle ne voulait s’asseoir près de personne et a ajouté “déplacez votre graisse paresseuse derrière et donnez le siège à quelqu’un qui en a besoin”.

Le message a généré une énorme réponse avec plus de 500 personnes commentant, beaucoup convenant qu’elle n’avait pas tort de rester à sa place et de tenir bon.