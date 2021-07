Les acheteurs internationaux ont abandonné leurs logements aux États-Unis pendant la pandémie, la Chine se précipite

Les acheteurs internationaux ont acheté 107 000 propriétés, marquant le volume unitaire le plus bas et le volume en dollars le plus bas depuis 2011.

La Chine, le Canada, l’Inde, le Mexique et le Royaume-Uni étaient les cinq premiers pays en termes de volume de ventes de propriétés résidentielles aux États-Unis. Ce volume en dollars, cependant, était en baisse d’au moins 50 % pour les acheteurs de Chine, du Canada et du Mexique. Le Royaume-Uni était le seul pays parmi ces cinq à connaître une augmentation par rapport à l’année précédente.

Les acheteurs chinois sont particulièrement importants à surveiller, car la Chine avait pris la tête de la demande de logements aux États-Unis au début de la dernière décennie, mais a ensuite légèrement reculé sous l’administration Trump. Maintenant, les acheteurs chinois sont apparemment de retour.

« Il y a eu un impact assez positif sur la demande du coup de pouce de Biden, car les États-Unis sont désormais perçus comme beaucoup plus prévisibles, et les visas sont également beaucoup plus faciles à obtenir », a déclaré Georg Chmiel, président exécutif de Juwai IQI, un site d’annonces immobilières en Chine un peu comme Zillow aux États-Unis « D’un autre côté, et maintenant que nous sommes confrontés à la pandémie de Covid depuis plus d’un an, cela a réduit l’impact sur les décisions d’achat car les vols vers les États-Unis sont possibles. »

Les prix des maisons sont maintenant environ 15 % plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, mais cela peut en fait être une incitation pour les acheteurs internationaux.

« La hausse des prix crée une demande parce que les gens commencent à craindre de rater quelque chose », a déclaré Chmiel.

Les acheteurs internationaux pensent toujours que les États-Unis sont un bon investissement car, en comparaison mondiale, les maisons sont encore assez abordables. En regardant les propriétés au pied carré, les maisons aux États-Unis sont beaucoup moins chères que les maisons à Hong Kong ou à Londres, par exemple.

Les acheteurs internationaux, ainsi que tout le monde, sont également beaucoup plus à l’aise maintenant avec l’achat d’une maison virtuelle.

Le nombre de visites virtuelles a considérablement augmenté sur toutes les plateformes immobilières, aux États-Unis et à l’étranger. Juwai rapporte avoir 5 000 visites virtuelles disponibles et utilisées en ce moment.

« Donc, si c’est une indication du confort, alors cela a certainement augmenté, car les gens sont maintenant habitués à faire beaucoup plus de choses en faisant des achats en ligne, en s’instruisant, en travaillant également à domicile en ligne, et cela a également eu un impact sur le marché immobilier », a déclaré Chmiel.

Les principales destinations des acheteurs internationaux n’ont pas beaucoup changé, malgré la pandémie. Pour le 13e année consécutive, la Floride était en tête, avec 21 % de tous les achats internationaux. La Californie s’est classée deuxième (16 %), suivie du Texas (9 %) et de l’Arizona (5 %), le New Jersey et New York étant à égalité à 4 %.

Les acheteurs internationaux continuent d’être motivés par des rendements potentiels élevés sur les investissements et considèrent les États-Unis comme une valeur refuge pour les liquidités. Plus récemment, les acheteurs chinois ont particulièrement acheté des maisons pour leurs enfants, espérant profiter des opportunités d’enseignement supérieur aux États-Unis.

« Alors que les restrictions de voyage se relâchent et que les étudiants étrangers retournent dans les collèges américains au cours de l’année à venir, il est probable qu’il y ait une certaine croissance des achats étrangers de biens immobiliers aux États-Unis », a déclaré Yun. « Les prix élevés des maisons et le manque persistant de stocks pourraient toutefois constituer un défi pour les acheteurs. »