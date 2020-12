Un autre 24,8 millions sera dans le niveau 3.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest, passeront également au niveau le plus difficile.

Au niveau 4, aucun mélange domestique n’est autorisé, bien qu’une personne puisse rencontrer une autre personne à l’extérieur dans un espace public, tandis que tous les magasins et entreprises non essentiels doivent fermer, y compris les soins personnels et les divertissements à l’intérieur.

Personne ne peut entrer ou sortir des zones de niveau 4 et les résidents ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

Pendant ce temps, Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington passent au niveau 3.

Dans le niveau d’alerte «très élevé», aucun mélange domestique n’est autorisé à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf dans les parcs et jardins publics.

Tous les services d’accueil sont fermés, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, et les lieux d’hébergement et de divertissement doivent fermer.

Cornwall et Herefordshire passent au niveau 2 à partir du 26 décembre, où les principales restrictions sont l’interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur, mais la « règle de six » s’applique à l’extérieur.

Les lieux d’accueil doivent fermer à moins de servir des repas copieux avec des boissons, tandis que les grands événements sportifs et de divertissement sont autorisés mais avec un public très limité.

Les îles Scilly, qui ne comptent que 2000 habitants, seront la seule région d’Angleterre restant au niveau 1.

Au niveau d’alerte le plus bas, la «règle de six» doit s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur, alors qu’il doit y avoir un service de table dans les lieux d’accueil, avec les dernières commandes à 22h et l’heure de fermeture à 23h.