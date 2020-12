Les acheteurs au Pays de Galles ont été indignés après que les supermarchés aient bouclé des articles non essentiels quelques jours avant Noël sous le choc de la répression de Covid dans le pays.

Aujourd’hui, des images de Sainsbury’s à Pontypridd sont apparues, qui bloquaient des sections non essentielles du magasin à l’aide de grandes barricades rouges.

Sainsbury’s affirme que les articles – y compris les vêtements et les décorations de Noël – sont bloqués « conformément aux directives du gouvernement gallois ».

À partir de minuit la nuit dernière, le Pays de Galles a été plongé dans un verrouillage complet – forçant tous les magasins non essentiels à fermer leurs portes et réduisant les bulles de Noël en un seul jour.

Beaucoup se sont demandé si les règles d’achat non essentielles apporteraient le même chaos que le verrouillage du pare-feu de 17 jours dans le pays en octobre.

Aujourd’hui, des images de Sainsbury’s à Pontypridd ont émergé, qui bloquaient les sections non essentielles du magasin à l’aide de grandes barricades rouges (photo)

Les vêtements et les décorations de Noël faisaient partie des domaines réservés aux acheteurs chez Sainsbury’s à Pontypridd

La section des vêtements de Pontypridd’s Sainsbury’s a été bloquée aux clients avec un panneau exhortant les gens à n’acheter que ce qui est essentiel

Le verrouillage a déclenché la folie de la « police des chariots », certains acheteurs affirmant que les serviettes hygiéniques et les préparations pour nourrissons étaient toutes étiquetées « non essentielles ».

D’autres ont critiqué les règles pour se rapprocher si près de Noël, beaucoup étant désormais incapables d’acheter des articles tels que des appareils électroniques ou des vêtements pour bébés comme cadeaux.

Nathan s’est adressé à Twitter pour demander au premier ministre du Pays de Galles Make Drakeford de clarifier les règles en écrivant: « Pouvez-vous s’il vous plaît clarifier la position des supermarchés au Pays de Galles vendant des articles non essentiels.

«Avec le nouveau niveau imposé de restrictions de niveau 4 et la fermeture de magasins non essentiels. Sommes-nous soumis aux mêmes règles que le verrouillage du coupe-feu?

Mais il semble que tous les supermarchés ne bloquent pas certaines sections de leur magasin, car des acheteurs ont été vus en train de parcourir les allées de vêtements, de jouets et d’articles pour la maison chez Tesco Extra à Cardiff.

À partir de minuit la nuit dernière, le Pays de Galles a été plongé dans un verrouillage complet – forçant tous les magasins non essentiels à fermer leurs portes et réduisant les bulles de Noël en un seul jour. Sur la photo: une galerie marchande fermée à Cardiff

Les travailleurs ont enlevé les décorations de Noël des marchés de Noël du Hayes à Cardiff aujourd’hui

Un homme est passé devant un café de Cardiff avec un panneau Joyeux Noël le 20 décembre après que tous les magasins non essentiels ont été forcés de fermer

Il a ajouté: « Dieu nous en préserve, ma Nan a besoin d’une nouvelle couette pendant la période de verrouillage car Asda Aberdare a des restrictions sur certains articles – mais si elle avait besoin d’un fouet, nous avons de la chance.

«Peut-être que plus de clarté était nécessaire avant de nous replonger dans le chaos.

Mel Wright a écrit: « Vous avez fait une déclaration aux enfants du Pays de Galles que le Père Noël pourra toujours visiter.

«N’empêchez pas les supermarchés de vendre des articles non essentiels afin que les parents qui en ont encore besoin puissent acheter des cadeaux de Noël. Tout le monde ne peut pas acheter en ligne.

Joel Williams a déclaré: «On dit aux supermarchés du Pays de Galles de boucler certaines allées de magasinage et de ne pas vendre d’articles » non essentiels « .

« Cette décision folle du gouvernement gallois érode la foi et la confiance du public dans les politiciens qui prennent ces décisions importantes. »

D’autres ont partagé des photos des énormes files d’attente qui se formaient à l’extérieur des supermarchés alors que les acheteurs de Noël paniqués se précipitaient pour acheter leurs cadeaux.

Beaucoup ont souligné que les parents attendraient le jour de paie le 21 décembre avant d’acheter des cadeaux pour leurs enfants.

Naomi Wolf a ajouté: «Comment la suppression des articles non essentiels aide-t-elle la santé publique si les gens achètent de toute façon des« articles essentiels »?

«Les articles non essentiels protègent la santé publique en permettant aux commerçants qui ne sont pas Amazon, de manger et d’avoir un abri. Existe-t-il des études sur «l’achat d’articles non essentiels»? »

Un porte-parole de Sainsbury a déclaré: « Conformément aux directives du gouvernement gallois, nous limitons les ventes dans nos magasins uniquement à la nourriture et à d’autres articles essentiels ».

Mais il semble que tous les supermarchés ne bloquent pas certaines sections de leur magasin, car des acheteurs ont été vus en train de parcourir les allées de vêtements, de jouets et d’articles pour la maison chez Tesco Extra à Cardiff.

Boris Johnson a révélé hier lors d’une conférence de presse d’urgence à 16 heures qu’un tiers de l’Angleterre – y compris Londres et une partie des comtés d’origine – serait plongé dans un verrouillage brutal de niveau 4 à partir de minuit samedi.

Le gouvernement gallois avait auparavant rompu les rangs avec le reste du Royaume-Uni en réduisant les bulles de Noël, en vigueur du 23 au 27 décembre, de trois à deux ménages.

Et hier soir, le premier ministre Mark Drakeford a déclaré que son verrouillage de niveau 4 entrerait en vigueur à partir de minuit hier, plutôt que d’attendre le 28 décembre.

Les dernières preuves suggèrent que cette nouvelle souche est présente dans tout le Pays de Galles », a déclaré M. Drakeford. «La situation est incroyablement grave. Je ne peux pas exagérer cela.

«Nous sommes donc parvenus à la difficile décision d’avancer les restrictions de niveau d’alerte quatre pour le Pays de Galles, conformément aux mesures prises à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

«Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur à partir de minuit ce soir au lieu de la période de Noël.

«Cela signifiera que le commerce de détail non essentiel, les services de contact rapproché, les gymnases et les centres de loisirs et l’hôtellerie seront fermés à la fin des échanges aujourd’hui. Les restrictions de séjour à la maison entreront également en vigueur à partir de minuit ».