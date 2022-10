Les acheteurs fatigués de l’inflation verront plus de ventes et de réductions pour les fêtes en 2022

Des gens marchent dans des magasins proposant des ventes dans un centre commercial de Santa Anita, en Californie, le 20 décembre 2021. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Les prix de l’épicerie et de l’énergie ont grimpé en flèche et les taux d’intérêt des cartes de crédit grimpent, mais les acheteurs peuvent s’attendre à un certain soulagement lorsqu’ils commenceront à magasiner pendant les Fêtes. Les détaillants, désespérés d’inciter les consommateurs fatigués par l’inflation à dépenser, devraient renforcer les promotions alors qu’ils luttent pour se débarrasser des stocks excédentaires déjà réduits. “Ce sera l’année de l’accord perpétuel pour Noël”, a déclaré Marshal Cohen, conseiller principal de l’industrie pour le NPD Group, une société d’études de marché. Dans certaines catégories de cadeaux, les marchandises pourraient être démarquées de plus de 20 % sur les sites Web des détaillants, selon Adobe Analytics, qui suit les ventes en ligne. Les ordinateurs, l’électronique et les jouets devraient tous atteindre les niveaux de remise les plus élevés depuis qu’Adobe a commencé à suivre les chiffres en 2017. L’abondance d’offres est un changement radical par rapport à il y a un an. Lors des fêtes de fin d’année, les acheteurs ont commencé à acheter des cadeaux tôt pour éviter les ruptures de stock et les retards d’expédition. Les inquiétudes concernant le fait de ne pas obtenir d’articles chauds signifiaient que les consommateurs étaient prêts à payer. Cette année, cependant, les détaillants ont une abondance de marchandises. Les acheteurs sont plus réticents à dépenser car ils paient plus pour la nourriture, le logement, les soins de santé et plus alors que l’inflation oscille autour d’un sommet de quatre décennies. Les gens dépensent également plus pour les voyages et les expériences après plus de deux ans de restrictions de Covid.

Même avec des remises plus importantes, les observateurs de l’industrie s’attendent à une saison des fêtes en sourdine en raison des budgets tendus des ménages. Le cabinet de conseil Bain & Co. prévoit une croissance pouvant atteindre 7,5 % par rapport à la dernière saison des fêtes, mais une fois ajustée en fonction de l’inflation, elle n’est que de 1 % à 3 %. Le cabinet de conseil Alix Partners prévoit une augmentation de 4% à 7% des ventes d’une année sur l’autre, mais il s’agit d’une baisse si l’on tient compte du taux d’inflation actuel de 8,2% d’une année sur l’autre. “C’est la nourriture, c’est les soins médicaux, c’est le logement et les frais d’hébergement. Ce sont des services essentiels tels que les soins vétérinaires et la garde d’enfants”, a déclaré Leo Feler, économiste en chef pour l’étude de marché Numerator. “Toutes ces choses viennent en premier avant que les consommateurs achètent des cadeaux de vacances.” De plus, les clients peuvent même ne pas vouloir certains des articles que les détaillants mettent en vente. Les ordinateurs, la catégorie qui devrait avoir le niveau de remise le plus élevé pendant la période des fêtes, selon Adobe, ont connu un ralentissement de la demande. HP, Dell et Lenovo ont tous signalé une baisse des expéditions d’ordinateurs personnels. Le retour des rabais importants sera une pilule difficile à avaler pour les entreprises. Cela exerce une pression sur les marges bénéficiaires des détaillants, car ils jonglent avec des coûts plus élevés. Déjà, Walmart , Cible et Meilleur achat ont réduit leurs perspectives de profit alors que les détaillants naviguent dans un environnement plus promotionnel. Les dirigeants de Walmart ont déclaré que même les ménages à revenu plus élevé négociaient pour acheter des produits d’épicerie moins chers, ce qui fait craindre qu’ils n’hésitent à faire des folies sur les cadeaux, la décoration et d’autres articles de vacances.

Défilé de promos

Alors que les acheteurs se prélassent au bord de la piscine et partent en vacances tant attendues cet été, le rythme des promotions était déjà en cours. Plus d’articles étaient en vente pendant la saison des barbecues que pendant la haute saison des fêtes il y a un an. Au cours de la deuxième semaine de juillet, 46% des unités étaient en promotion, selon le NPD Group. C’est plus que les 41% d’unités en promotion au cours de la quatrième semaine de novembre 2021 – le coup d’envoi de la saison des achats des Fêtes. Quand Amazon a lancé son Prime Day en juillet, Walmart s’est retiré de son propre événement de vente parce qu’une grande partie de sa marchandise était déjà en vente. Les ventes ont également repris ces dernières semaines. En octobre, Amazon a organisé un événement de vente de type Prime Day, la première fois qu’il a eu deux jours de réduction la même année. Target et Walmart ont également commencé tôt, les jours de transaction de Target se déroulant une semaine avant l’événement Amazon et l’événement Rollback & More de Walmart se chevauchant avec lui. Cette semaine, Walmart a annoncé qu’il organiserait des événements d’épargne qui débuteraient tous les lundis de novembre sur son site Web, puis se poursuivraient dans ses magasins. Les clients qui appartiennent à son service d’abonnement, Walmart +, auront accès à des offres exceptionnelles et à des articles populaires sept heures plus tôt. Les promotions seront particulièrement marquées dans certaines catégories. Les vêtements et la catégorie sports et plein air ont déjà connu une augmentation notable des remises chez Walmart et Cible par rapport à la période il y a un an en septembre, selon YipitData, une société de recherche qui collecte des données à partir des reçus des consommateurs et gratte les sites Web des détaillants. Par exemple, chez Walmart, les articles vestimentaires sont vendus avec une remise d’environ 20 %, contre environ 7 % en 2021 pour la période de deux semaines se terminant le 17 septembre. Chez Target, les articles vestimentaires sont vendus avec une remise d’environ 18 %, contre environ 7 % en 2021. 4% dans la période il y a un an.

Un panneau de vente en liquidation est visible au magasin de détail Gap le 20 septembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Dîner Allison | Getty Images