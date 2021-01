Les consommateurs pourraient être «manipulés» pour choisir des produits par des algorithmes d’achat en ligne non réglementés, a déclaré le chien de garde des compétitions en lançant une enquête sur des pratiques potentiellement trompeuses.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) s’est dite préoccupée par le fait que les consommateurs pourraient être manipulés dans leurs choix d’achat ou finir par payer trop cher pour des produits soit par l’utilisation «délibérée ou non intentionnelle» d’algorithmes.

Il a déclaré que ces algorithmes pourraient être utilisés pour personnaliser les services et créer des résultats de recherche qui «peuvent être manipulés pour réduire le choix ou modifier artificiellement les perceptions des consommateurs».

Cela pourrait être en utilisant des «coups de pouce» sur un site Web, comme le placement du bouton «acheter», ou pourrait même aller jusqu’à «prix personnalisés», a déclaré la CMA.

L’effet des algorithmes peut être difficile à détecter pour les acheteurs, a averti le régulateur, bien qu’il ait déclaré qu’ils apportaient également des avantages en montrant aux consommateurs les résultats de recherche qui les intéressent plus.

Kate Brand, directrice de la science des données à la CMA, a déclaré: «Les algorithmes jouent un rôle important en ligne, mais s’ils ne sont pas utilisés de manière responsable, ils peuvent potentiellement nuire énormément aux consommateurs et aux entreprises.

«L’évaluation de ce préjudice est la première étape pour être en mesure de garantir la protection des consommateurs et complète notre travail plus large sur les marchés numériques pour promouvoir une plus grande concurrence et l’innovation en ligne.»

L’AMC demande aux universitaires et aux experts de l’industrie des données probantes sur la possibilité que les consommateurs soient désavantagés.

Il a déclaré: «La majorité des algorithmes utilisés par les entreprises privées en ligne sont actuellement soumis à peu ou pas de surveillance réglementaire et la recherche conclut que plus de surveillance et d’action sont nécessaires par les régulateurs.