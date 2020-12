Les acheteurs en ligne sont encouragés à acheter des articles à crédit et poussés à dépenser plus que prévu par une industrie largement non réglementée, le groupe de consommateurs Lequel? a prévenu.

Les sociétés dites «acheter maintenant, payer plus tard», comme Klarna et Clearpay, offrent aux acheteurs la possibilité d’étaler les paiements sur plusieurs mois, généralement sans intérêt à payer.

Mais les experts craignent que les produits de crédit «astucieusement conçus et faciles d’accès» n’encouragent les achats impulsifs et ne conduisent les jeunes à s’endetter.

Une enquête par qui? a suggéré qu’un quart des utilisateurs ont fini par dépenser plus que prévu parce que le service était disponible.

Le groupe a déclaré que les entreprises utilisaient des stratégies de marketing «insistantes» pour encourager les gens à utiliser les programmes, un répondant sur cinq à l’enquête ayant bénéficié d’une réduction pour s’inscrire.

Il demande que la Financial Conduct Authority, le chien de garde de la ville, reçoive des pouvoirs supplémentaires pour réglementer le secteur et garantir un traitement équitable des clients.

Jenny Ross, rédactrice en chef de Which? Money, a déclaré: «Alors que les services Acheter maintenant, Pay Later offrent rapidité et commodité à la caisse, nos recherches montrent que leur conception rend beaucoup trop simple pour les acheteurs de dépenser plus qu’ils ne l’avaient prévu.

«Cela pourrait conduire les gens à accumuler des dettes qu’ils pourraient avoir du mal à rembourser, ce qui est particulièrement préoccupant s’ils ne comprennent pas les risques liés à l’utilisation de ce type de produit.»

Klarna a déclaré qu’il était «totalement incorrect» de prétendre qu’il utilise des stratégies de marketing insistantes. Un porte-parole a ajouté: «Tous les clients de Klarna reçoivent nos conditions générales, qui décrivent clairement les conséquences potentielles du non-paiement.»