27 octobre (Reuters) – La chasse aux bonnes affaires a poussé les investisseurs à se tourner vers des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent les sociétés technologiques après que les actions ont fortement chuté en raison des bénéfices mitigés des poids lourds.

L’ETF iShares US Technology, qui possède 11,2 milliards de dollars d’actifs avec Apple (AAPL.O) et Microsoft (MSFT.O) parmi ses principaux titres, a enregistré des entrées nettes de 694 millions de dollars au cours de la semaine terminée le 25 octobre, selon les données de Lipper. sa meilleure performance depuis plus d’un an.

“Les investisseurs veulent une exposition aux grandes capitalisations technologiques – que ce soit parce qu’ils peuvent mieux gérer des taux plus élevés ou simplement parce qu’ils sont plus à l’aise avec ces noms dans un environnement macro très difficile”, a déclaré Todd Sohn, ETF et stratège technique chez Strategas Securities.

Le cours du fonds a chuté de près de 4 % sur la semaine, les résultats mitigés des mégacaps comme Alphabet (GOOGL.O) ayant pesé sur le secteur.

Malgré les défis potentiels à court terme, les investisseurs commencent à se tourner vers 2024, où la technologie devrait surperformer, a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi.

Le Nasdaq (.IXIC), à forte composante technologique, a gagné 20 % depuis le début de l’année, soutenu par le rallye des valeurs technologiques « Magnificent 7 » sur l’optimisme autour de l’intelligence artificielle.

Cependant, les inquiétudes concernant des taux d’intérêt plus élevés et plus durables ont freiné la dynamique et placé l’indice de référence sur la voie de pertes mensuelles.

Les fonds technologiques ont enregistré des entrées de 2 milliards de dollars au cours de la semaine précédant mercredi, leur plus importante depuis huit semaines, selon BofA Global Research, qu’elle attribue aux investisseurs “achetant la baisse”.

Le ProShares UltraPro QQQ (TQQQ.O), d’une valeur de 14 milliards de dollars, a enregistré des entrées hebdomadaires nettes de 68,15 millions de dollars, alors même que le prix du fonds a chuté de 9,5 %.

“TQQQ connaît une augmentation des flux nets alors que les commerçants de détail plus agressifs cherchent à réaliser de gros gains dans l’espoir d’un rebond rapide”, ont déclaré les analystes de Vanda Research dans une note.

Le fonds SPDR Technology Select Sector de 46,5 milliards de dollars et le FNB VanEck Semiconductor (SMH.O) de 9 milliards de dollars ont enregistré des entrées nettes de 205,7 millions de dollars et 280,6 millions de dollars, respectivement, pour la semaine.

